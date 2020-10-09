Разговоры про окупаемость транспортной переправы не имеют ничего общего с экономикой.

Паромная переправа Холмск-Ванино оказалась заблокирована почти на сутки из-за конфликта дальнобойщиков с администрацией Холмского морского торгового порта.

«В среду утром была блокирована работа паромного комплекса в порту Холмска ввиду того, что водители не могли выехать с парома „Сахалин-9“, прибывшего из порта Ванино», — сообщил «Интерфаксу» управляющий директор дивизиона трампового и проектного флота «Сахалинского морского пароходства» Сергей Бриль.

По его словам, машины не выпускали с борта парома на территорию порта, из-за этого невозможно было разгрузить судно. Между тем, разговоры о необходимости строительства моста между материком и Сахалином ведутся уже много лет. На днях этот вопрос был поднят на встрече президента Владимира Путина с лидерами парламентских фракций. Глава государства считает, что строительство моста важно.

«Не знаю, как там дальше нам удастся выстраивать эти коммуникации с японскими островами, но мост на Сахалин для нас имеет, конечно, очень большое значение. Этот вопрос не снят с повестки дня, мы его изучаем, это, конечно, дорогая история», — сказал он.

Президент отметил, что дело не только в строительстве мостового перехода, но и в том, что строить его, по предварительным оценкам специалистов, целесообразно в таком месте, где вообще не развита дорожная сеть — это север Хабаровского края.

«И там предстоит работа, стоимость которой сопоставима, а может быть, даже больше, чем стоимость самого моста. Вот в чём всё дело. Но мост на Сахалин, конечно, России нужен», — считает Владимир Путин.

С просьбой о строительстве в 2018 году обратились депутаты регионального парламента, после чего состоялась встреча тогдашнего губернатора Сахалина Олега Кожемяко с Владимиром Путиным, который поручил проработать вопрос транспортного перехода. По мнению главы государства, это способствовало бы развитию севера Хабаровского края, а также Сахалина.

Однако даже два года назад строительство моста оценивалось в 540 млрд. рублей. Сейчас эти цифры, наверняка, больше, а по бюджету ударила пандемия коронавируса. Кстати, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов несколько лет назад предположил, что возможно строительство не моста, а тоннеля.

«Тоннель по длине около 51 километра сравним с евротоннелем (между Францией и Великобританией под Ла-Маншем), конечно, технологически построить можно, проблема только в одном — в экономике, окупится или нет», — отметил он в интервью ТАСС.

При этом напомнил, что транспортное соединение Сахалина с материком планировал еще Сталин.

Депутат Государственной думы Валерий Селезнев считает, что реализация подобного проекта может иметь синергетический эффект.

— У нас есть изолированная территория, которую можно соединить мостом (с материком — ред.). И она имеет перспективу развития, потому что в будущем это может быть соединено с Японией. Переговоры о строительстве моста с Японией никто не отменял. Это может быть транзит из Японии через Россию в европейские страны.

Я бы не говорил однозначно, что этот проект никогда не окупится. Его окупаемость должна прорабатываться вместе с грузовой, пассажирской базами. И это надо прорабатывать, в том числе на уровне межправительственных соглашений.

«СП»: — Будет ли это способствовать развитию российских территорий, через которые может пройти транспортная инфраструктура, связанная с мостом?

— Безусловно. В том месте, которое наиболее выгодно экономически для строительства, не развита инфраструктура Хабаровского края. Это даст импульс для ее развития на подходах к мосту, и вокруг этого деловая активность самого края увеличится. И, естественно, на Сахалине и логистика, скорость перемещения пассажиров и товаров увеличатся.

Я думаю, что все это счетные величины, а не просто социальный проект.

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов убежден, что мост имеет фундаментальное значения для развития всего Дальнего Востока и логически закрывает в единую систему БАМ.

— На основе этого моста Сахалин, с одной стороны, перестает быть островом, а с другой — мы создаем восточный коридор развития практически от Иркутской области до Сахалина. На мой взгляд, нужно обоснование, но ситуация абсолютно ясная.

Неясно, что чиновники и эксперты называют окупаемостью. Хотелось бы хотя бы один пример окупаемости от них услышать, пусть конкретно расскажут, что и где окупилось. Потому что когда говорят «окупаемость», сразу хочется жирный крест поставить и забыть. Скажем, любая дорога — железная, шоссе — окупилась или нет, кто-то может сказать? Да, есть платные дороги, по которым есть якобы расчеты, бизнес-планы. И то, если посчитать, сколько государство дало им льгот, то окупаемость — это большой вопрос. Так что окупаемость — это очень лукавый вопрос.

Кроме того, Сахалин далеко, но есть Москва и Петербург. Это суперпопулярное направление — поезда, самолеты и т. д. В этой абсолютно окупаемой с точки зрения инфраструктуры ситуации до сих пор не построена современная скоростная железная дорога. То есть «Сапсан» ходит по тому же пути, что и все поезда. Нет скоростного пути, хотя пассажиропоток колоссальный. И даже автобан еще не достроен.

Вопросы об окупаемости абсолютно антиэкономические и завязаны на то, чтобы ничего не делать, а потихоньку уводить деньги из бюджета на какую-то ерунду. А это на века.

Другое дело, что строить надо не с точки зрения банального моста или тоннель (это еще надо поизучать), а с точки зрения современной хайтек системы организации движения. Тем более, что когда мы говорим про мост, то это не 7−8 км через пролив Невельского, а более 600 км железных дорог. Мы говорим о мощнейшей транспортно-логистической системе, которая меняет геополитику и геоэкономику мира.

Сколько стоит ядерное оружие? Оно окупается? Конечно, нет. Но с другой стороны — может, нас уже и не было бы.

София Сачивко

Источник: http://voicesevas.ru/news/54835-most-na-sahalin-putin-schitaet-varianty.html