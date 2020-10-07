Швейцария вновь признала Мадуро
18:33. 7 октября 2020 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
2019-й год. Швейцария в числе первых отказалась признавать легитимность Мадуро и признала Гуайдо президентом Венесуэлы.
2020-й год. Новый посол Швейцарии вручает верительные грамоты Мадуро.
У венесуэльских оппозиционеров истерика – цивилизованный мир предает демократию и вновь рукопожимается с тираном.
Из секретного перехвата Белорусского КГБ
Ник – Ты знаешь Майк, в Венесуэле у нас ничего не получилось. Да и в Белоруссии тоже. Что делать?
Майк – Не волнуйся, Ник. У меня есть проверенный вариант в Киргизии, там нет таких сильных лидеров как Лукашенко и Мадуро.