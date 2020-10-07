Доброе утро, США! С днём рождения, мистер Путин! — посольство в Москве слегка потроллили (+ВИДЕО, ФОТО)
Сегодняшнее утро в американском посольстве началось не с почты и чашки эспрессо: первым делом дипломаты увидели в окне… улыбающегося Владимира Путина.
На стене здания напротив посольства США в Москве вывесили гигантский баннер с поздравлением: «Happy b-day president number one» — «С днём рождения, президент номер один», гласит надпись на английском.
Сегодня президент России отмечает свой 68-й день рождения.
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Уйдут проклятые. У них мотор втрое. Давай Володенька, жми родимый, не время сейчас, после поговорим.
День седьмого октября – красный день календаря.