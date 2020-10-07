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Доброе утро, США! С днём рождения, мистер Путин! — посольство в Москве слегка потроллили (+ВИДЕО, ФОТО)

13:43. 7 октября 2020 78 просмотров Один комментарий Опубликовал:
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Доброе утро, США! С днём рождения, мистер Путин! — посольство в Москве слегка потроллили (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

Сегодняшнее утро в американском посольстве началось не с почты и чашки эспрессо: первым делом дипломаты увидели в окне… улыбающегося Владимира Путина.

На стене здания напротив посольства США в Москве вывесили гигантский баннер с поздравлением: «Happy b-day president number one» — «С днём рождения, президент номер один», гласит надпись на английском. 

Сегодня президент России отмечает свой 68-й день рождения.

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Доброе утро, США! С днём рождения, мистер Путин! — посольство в Москве слегка потроллили (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1602060928

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5482 3670
    чужой 7 октября 2020 в 15:23

    Уйдут проклятые. У них мотор втрое. Давай Володенька, жми родимый, не время сейчас, после поговорим.
    День седьмого октября – красный день календаря.

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