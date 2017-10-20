Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 октября 2017
- 11:34 Сергей Лавров и Стаффан де Мистура обсудили ситуацию в Сирии.
- 05:00 «Тактическая борода» обороны: В Дейр-эз-Зоре погиб легендарный генерал Захреддин (ФОТО).
- 03:15 Что делают в рядах террористов в Сирии блондины из Европы?!.
- 01:30 Кадыров рассказал о вывезенных из горячих точек в Сирии гражданах России.
- 01:01 Создание зон деэскалации — главное достижение переговоров в Астане по Сирии — Путин.
- 00:28 Несущие жизнь: «Руси, руси!» — сирийские дети встречают российский военный конвой (ФОТО).
- Вчера 21:57 Кровавая резня смертников: Сотни боевиков ИГИЛ и «Аль-Каиды» уничтожают друг друга в центре Сирии (ВИДЕО, ФОТО 18+).
Сергей Лавров и Стаффан де Мистура обсудили ситуацию в Сирии
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«Тактическая борода» обороны: В Дейр-эз-Зоре погиб легендарный генерал Захреддин (ФОТО)
Весть о гибели генерала сирийской республиканской гвардии Иссама Захреддина распространилась среди сирийцев молниеносно, он более трех лет отвечал за оборону города Дейр-эз-Зор, осажденного боевиками, и подорвался на мине уже после снятия блокады.
Военные и все, кто знал его, говорят о нем, как о настоящем герое.
Я познакомился с генералом в день снятия блокады Дейр-эз-Зора. Тогда высокий колоритный Захреддин с пышной бородой и усами в полевой форме ждал с бойцами передовые отряды элитного подразделения «Тигры» на юго-западной окраине города, где состоялся прорыв. С его подразделениями я провел месяц на линии фронта в городе, с ними прошел прорыв и соединение с пятым корпусом на южном въезде и прорыв блокады авиабазы Дейр-эз-Зор.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Генерал республиканской гвардии Исама Захреддин в сирийском городе Дейр-эз-Зор
Первая встреча
Попасть к нему было несложно. Я подошел на пост охраны у штаба республиканской гвардии, представился русским журналистом и попросил провести к генералу. Проверка документов — и через пять минут я уже сидел за одним столом с генералом. Комната была полна военных и журналистов. На столе — чай, кофе и сладости. На первом этаже находился штаб, на втором — жил Иссам.
«В этой комнате настоящие друзья те, кто прилетал на вертолете, когда мы были в окружении. Все остальные пришли после снятия блокады, но им мы тоже рады», — сказал радушно принявший нас Захреддин.
Под его руководством бойцы республиканской гвардии держали оборону Дейр-эз-Зора как в центральных кварталах, так и на самом сложном направлении — в районе кладбища на юго-востоке города. Именно с городского кладбища генерал Иссам Захреддин во главе штурмовой группы прорвал осаду террористов вокруг базы ВВС на востоке Дейр-эз-Зора в сентябре.
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«Мои парни воевали почти три с половиной года. Они готовы воевать и дальше, так как мы все знаем, что победа близка», — говорил нам Захреддин, улыбаясь и потягивая кофе.
В тот вечер мы говорили о сложностях, нехватке людей и невозможности дать им передышку. Генерал рассказал об обстановке в городе, на карте показал тоннели боевиков, места попытки прорыва обороны. Говорил про нехватку еды во время блокады: мяса не было, и основной пищей была белая фасоль. Тогда генерал шутил, что если жена при встрече приготовит ему блюдо из фасоли, он с ней разведется.
Мы просидели с ним до глубокой ночи.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Генерал Исама Захреддин на передовых позициях на окраине Дейр-эз-Зора
Приглашение
«Ты можешь завтра поехать с нами на передний край, если хочешь», — предложил мне генерал, хлопая по плечу, когда провожал нас. Приглашение было принято.
Наступление началось в Джафре. Бойцы республиканской гвардии согласно плану должны были выйти на новые рубежи и отрезать один из путей снабжения на западном берегу Евфрата. По флангам республиканцев поддерживали отряды 17-й дивизии.
Командный пункт был развернут в полукилометре от передовых позиций террористов. Между нами — минное поле и траншеи, переходящие в тоннели, которые ведут к линии соприкосновения.
С крыши дома генерал и старшие офицеры наводили авиацию и артиллерию, наблюдали за действиями групп на земле.
В какой-то момент пропала связь с передней линией. Иссам, разозлившись, надел «обвес», взял оружие и с двумя бойцами отправился на передовую руководить на месте.
Примерно через час он вернулся и поднялся на крышу. «Тут нужна тактика, и я не буду отпускать своих ребят на самоубийство. Мы замучаем террористов огнем, а после зачистим все. И я должен быть с ними, показывать личным примером», — объяснял генерал, водя пальцем по карте.
К этому времени боевики вычислили передовой командный пункт, где мы находились, и начался минометный обстрел. Снаряды рвались вокруг дома. Мы спустились на первый этаж под защиту стен.
«Видишь ту водокачку за нами? Это место для меня особенное. Там меня сильно ранило во время боя в 2014 году», — сказал генерал, улыбаясь и поправляя свои фактурные усы. Он вообще обо всем говорил с улыбкой. Даже о тяжелом.
После того как стало понятно, что наступление затягивается, генерал попросил меня вернуться в город. Я в сопровождении военных уехал. Они, взяв запасы еды и боеприпасы, вернулись к Захреддину.
Последняя встреча
В следующий раз мы встретились в минувшее воскресенье, 15 октября, когда генерал вернулся из десятидневного отпуска, который он смог взять, воспользовавшись снятием блокады. Он успел увидеться с семьей в провинции Сувейда перед тем, как вернуться в Дейр-эз-Зор, чтобы принять участие со своими бойцами в заключительных боях с боевиками ИГИЛ* за оставшиеся жилые кварталы города.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Сирийские военные на передовых позициях на окраине Дейр-эз-Зора
Узнав, что я собираюсь скоро вернуться в Дамаск, генерал вечером прислал своего адъютанта с приглашением на чай. В доме, помимо хозяина и нескольких бойцов были двое мужчин зрелого возраста в национальной одежде. Кожа на руках и лицах — темная от солнца и морщинистая, взгляды — усталые.
«Это старые знакомые, которые долго мне помогали. Они фермеры, жили возле города Меядин (город, где находился один из основных оплотов террористов в провинции Дейр-эз-Зор — ред.) у ИГИЛ. Им удалось уйти, и вот спустя 20 дней они смогли до меня добраться и рассказывают, что и как происходит у врага», — представил их мне генерал.
По его словам, они помогали ему и раньше, передавая информацию о боевиках. Их племя изначально не поддержало террористов, но они были вынуждены жить на захваченных ИГИЛ территориях, опасаясь за жизни своих семей.
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Накормив гостей с дороги плотным ужином, Захреддин развернул карту и попросил принести чай. «Ну, а теперь можно поговорить», — обратился он к гостям, указав на кресла.
«В районе Меядин здесь и здесь у них техника и три танка. Тут они минируют машины и трактора. Наши родственники говорят о присутствии иностранцев в основном из арабских стран, но есть из Средней Азии и был один француз», — начал говорить один из мужчин, указывая пальцем точки на карте.
Иссам время от времени отвлекался от карты, показывал им фотографии с общими знакомыми, они сравнивали цены на продовольствие там и в Дейр-эз-Зоре во время блокады. Генерал шутил, гости рассказывали о жизни на захваченной территории.
Время от времени фермеры спрашивали, правда ли, что тут есть чистая вода. До прорыва она и в Дэйр-эз-Зор была редкостью. За время встречи гости выпили не один стакан воды.
Второй мужчина рассказал о жизни людей на занятых террористами землях. Порядки были крайне жесткие. За малейшую оплошность, отклонение в одежде, например, человек платил огромный штраф и получал 40 ударов палкой по спине.
«У нас забавный случай был в том году. Один из деревни жену потерял. А женщины все ходят полностью в черном не видно рук и лица. А мужик ходит и нас спрашивает, не видели ли мы ее. На мой вопрос, как понять, что она это она, он удивленно заявил, что у нее салатовые тапочки на ногах», — рассказал он.
Так и прошел этот вечер за вопросами, ответами, байками и шутками. Тогда мы распрощались с Иссамом, обменявшись на память скромными подарками и пообещав друг другу встретится в Дамаске после освобождения Дейр-эз-Зора.
Генерал искренне смеялся полученному шеврону с надписью «Русская тактическая борода», где изображена бородатая голова в шапке-ушанке с красной звездой. Обладатель пышной бороды, Иссам говорил, что сходство с ним определенно есть. Через три дня его не стало. Мне на память от генерала досталась нашивка с арабской надписью «Республиканская гвардия».
Михаил Алаеддин
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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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Что делают в рядах террористов в Сирии блондины из Европы?!
Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб продолжает делиться с читателями «Русской Весны» информацией о происходящем в Сирии.
Сегодняшний вечер я решил посветить отдыху. Слишком тяжело мне далась новость про ужасы, которые боевики «Джабхат ан-Нусры»* творят в славном городе Идлибе. Действительно, ведь не каждый день узнаешь про настоящий концентрационный лагерь, в котором в нечеловеческих условиях содержатся сотни твоих соотечественников… И все это происходит в нескольких десятков километров от твоего родного дома.
Заказав кальян и чашку мате, я спокойно читал новости спорта. Однако покой нарушил мой старый знакомый Аббас, который вместо приветствия дрожащими руками выхватил у меня мундштук и, сделав глубокую затяжку, начал свою душераздирающую историю.
Как оказалось, он сегодня ездил к дочери в небольшой населенный пункт Кафер-Тин (20 километров северо-западнее Алеппо). На обратном же пути, отъехав пару километров, он наткнулся на внедорожник известной японской марки с открытым капотом. Обладая от рождения чувством сострадания к окружающим, Аббас остановился и предложил помощь водителю.
Однако каково же было его удивление, когда «горе-механик» не смог ничего вразумительного ответить ему по-арабски. Более того, под арафаткой этого человека виднелись светлые волосы, а на куртке нашивки с неизвестными Аббасу флагами.
Тем не менее, мой собеседник привык помогать всем и на языке жестов показал на бочок, где когда-то была охлаждающая жидкость. Понимая, что, скорее всего, проблема в патрубке, он включил фонарик и собрался внимательно исследовать автомобиль.
Но! Через пару минут мой товарищ почувствовал сильный удар прикладом в область позвоночника. Оклемавшись от шока, Аббас увидел боевиков, которые внимательно изучали его сотовый.
Следующие пять минут прошли в томительном ожидании: черти пытались хоть что-то выяснить у человека, которого они называли «дорогим гостем», однако языковой барьер мешал их общению.
В какой-то момент мой друг подумал, что его жизнь закончилась, ведь слушать его никто не хотел, а направленный пистолет показывал намерения террористов. Спасение пришло от куда его не ждали: раздался визг тормозов, вышли некие господа, которые на ломанном арабском потребовали отдать им телефон, на английском перекинулись парой предложением со светловолосым «механиком», всадили пулю в старенький «Самсунг» моего сегодняшнего собеседника и начали собираться восвояси.
Находясь в полуобморочном состоянии, Аббас еще долго валялся на земле, что и позволило ему рассказать для вас главную «изюминку» этой истории, мои читатели.
Пока он «отдыхал» на обочине, на смеси английского и арабского террористы обсуждали прибытие бывших сирийских мигрантов из тренировочных центров европейских государства. Учитывая же компанию, которая вела эту беседу, люди из Старого Света сюда едут явно не оливки собирать…
Что ж, кого только не заносит на берега Евфрата. Вот и мой лишь чудом уцелевший знакомый сегодня наткнулся на какого-то светловолосого военного из европейской страны, а в некоторых районах нашего государства американцы, французы и немцы вообще ходят как дома.
В заключении же хочу поделиться двумя мыслями. Наибольшее количество выходцев из стран Запада, дорогие читатели, почему-то в районах добычи нефти. И еще, там, где англоговорящие люди, там всегда есть террористы…
«Совпадение?! Не думаю!». Ведь так говорит один Ваш российский телеведущий?!
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Рияд Фарид Хиджаб, Сирия, Алеппо
Об авторе: Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2017 году вернулся в Сирию, в родной город.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Кадыров рассказал о вывезенных из горячих точек в Сирии гражданах России
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби нашел в горячих точках Сирии 15 граждан РФ, 11 из которых дети, и доставил их на подконтрольную властям САР территорию.
«Мой представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби в четверг вечером разыскал в горячих точках Сирии 15 граждан России и на военном самолёте ВКС России вывез их на территорию, подконтрольную сирийским властям», — написал он в своем Instagram.
По его информации, среди вывезенных граждан одна уроженка Чечни, три уроженки Дагестана и их дети, старшему из которых 10 лет, а младшей — три месяца. Глава Чечни выразил благодарность за поддержку в решении данного вопроса министру обороны России Сергею Шойгу и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову, а также Зияду Сабсаби.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый журналистами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и других странах террористической группировке ИГИЛ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.
Всего за последние два месяца из Ирака в Грозный было совершено несколько гуманитарных рейсов, которые доставили четырех женщин и 16 детей из Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Казахстана, спасенных из зоны войны. База данных уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой содержит сведения о 445 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии. Почти каждому третьему из них меньше 3 лет.
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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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Создание зон деэскалации — главное достижение переговоров в Астане по Сирии — Путин
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Несущие жизнь: «Руси, руси!» — сирийские дети встречают российский военный конвой (ФОТО)
Гуманитарный конвой российского Центра по примирению враждующих сторон прибыл с очередной помощью в небольшой городок Эт-Тайба в провинции Деръа (Дераа).
Об этом в репортаже «Русской Весны».
С самого утра возле входа в отдел российского Центра по примирению враждующих сторон царит деловая суета. Военнослужащие аккуратно укладывают гуманитарный груз в автомобили, получают дополнительные инструкции от руководства и рассаживаются по местам. Все готовы к выезду. За окном автомобиля мелькают типичные для Ближнего Востока пейзажи — пальмы, горы, полупустыни, оазисы. Пару часов в дороге и гуманитарный конвой прибыл на место. Оказывается, нас тут уже давно ждали. Со вчерашнего вечера.
«Руси, руси», — послышались радостные крики детей, выбежавших из домов. Возле городской школы, где и запланирована гуманитарная акция, собралось много народа — женщины и дети, будто чем-то одухотворенные, с лицами доброй надежды, они смотрели как началась разгрузка продовольствия.
А его привезли немало: мука, рис, сахар, чай и консервы — таков продуктовый набор на одного человека. Всего же общий продовольственный груз для жителей Эт-Тейба составил около четырех с половиной тонн.
«Доброе утро», — улыбаясь, говорит нам на ломаном русском глава городской администрации. Тем временем военнослужащие военной полиции, сопровождающие гумконвой, распределились по периметру школьного двора — меры безопасности никто не отменял. Началась организованная раздача наборов продуктов. В развернутом в городской школе нашими врачами медицинском пункте уже вел прием военный врач. Оказалось, что нуждающихся в квалицированной врачебной помощи не меньше, чем в продовольственной. Проведя первичный медицинский осмотр, снабдив медикаментами и дав рекомендации, мобильный медпункт гумконвоя закончил свою работу. Всего медики осмотрели 126 человек, из них 34 ребенка.
Под конец гуманитарной акции военнослужащие заметно подустали. Но никто не сетовал. И не потому, что жаловаться в армии не принято. А потому что дело важное и нужное.
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Кровавая резня смертников: Сотни боевиков ИГИЛ и «Аль-Каиды» уничтожают друг друга в центре Сирии (ВИДЕО, ФОТО 18+)
В Центральной Сирии продолжаются ожесточенные бои между боевиками сирийской «Аль-Каиды» и бандами ИГИЛ, вырвавшимися из «Акербатского котла».
Контрнаступление, начатое в начале этой недели террористами «Нусры» против исламистов ИГИЛ* в восточной части провинции Хама, усиливается с каждым днём.
Как сообщала «Русская Весна», боевики «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида») атаковали позиции своих конкурентов из ИГИЛ в десятке населённых пунктов, постепенно возвращая контроль нам северо-восточным карманом, захваченным «игиловцами» в Хаме.
«Нусровцы» бросили в бой танки, самоходные артиллерийские установки, БМП и свой «спецназ» — «ингимаси», чтобы уничтожить «хариджитов Аль-Багдади», как они их называют.
На кадры ниже показаны моменты штурмовых операций «Джебхат ан-Нусра», на одном из фото запечатлён взрыв смертника, атаковавшего оборону их врагов.
Террористы ИГИЛ не могут сдерживать натиск превосходящих сил джихадистов «Аль-Каиды», теряя один населённый пункт за другим.
В ходе этих столкновений уже убито не менее 150 бандитов с обеих сторон.
Ранее потерянные деревни снова переходят под полный контроль «Аль-Каиды»*.
Скоро в новость будет добавлены новые видео.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
№3 #Nusra terrorists attack & killed terrorists of #ISIS in east #Hama #Syria. #HTS #AlQaeda #ISIL #تحرير_الشام #حماة #داعش pic.twitter.com/F1zKaofHBT
— RusSyrianWariors (@Ruswariors) 19 октября 2017 г.
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