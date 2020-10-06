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«Должны быть сильными или не будем никакими»: Путин рассказал о «фантастически неожиданном» для него эпизоде из 90-х (ВИДЕО)

22:00. 6 октября 2020 148 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
«Должны быть сильными или не будем никакими»: Путин рассказал о «фантастически неожиданном» для него эпизоде из 90-х (ВИДЕО) | Русская весна

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы рассказал о «фантастически неожиданных» требованиях международных финансовых организаций к России, выдвигавшихся в 90-е годы, когда он еще занимал пост председателя правительства.

«Что касается либерального финансового курса Правительства. Это спорный вопрос, надо поговорить об этом. Я сейчас несколько слов еще скажу. Это не совсем так.

Потому что, если вы обратили внимание, все-таки много было принято мер, особенно в условиях пандемии, для того чтобы поддержать и граждан, и экономику, причем малый и средний бизнес, и крупные предприятия в ведущих отраслях экономики России.

Все это делалось, исходя из тех возможностей, которые у нас имелись в результате проведения устойчивой макроэкономической политики и имеющимся резервам, которые мы создавали терпеливо, настойчиво и постепенно. Это все не упало с неба.

Эта политика была рассчитана на то, чтобы встретить любые неожиданности самостоятельно, опираясь на собственные силы, не имея возможности, прямо скажем (и Вы, собственно говоря, об этом тоже сказали), обратиться к каким-то международным источникам финансирования, которые не вмешивались бы при этом в нашу внутреннюю политику и не диктовали бы нам свои условия поведения так, как это было в 90-х или в начале 2000-х годов. Я это очень хорошо помню.

Я помню еще как Председатель Правительства Российской Федерации, когда представители международных финансовых организаций на наши просьбы даже о продлении срока выплаты процентов по взятым ранее кредитам потребовали изменения внутриполитических курсов, в том числе и сохранения нашей территориальной целостности, имея в виду нашу борьбу с бандами террористов на Кавказе.

Это было фантастически неожиданно для меня, но это было, я участник этого процесса. Поэтому мы должны исходить из того, что мы должны быть сильными и независимыми, или мы вообще не будем никакими. Поэтому мы действуем здесь очень аккуратно и осторожно».

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Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1602006934

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