Не успело стихнуть эхо от заявления Владимира Путина, назвавшего отказ американских и японских поставщиков от снабжения наших находящихся в разработке магистральных самолетов МС-21 композитами «просто хамством», как последовал следующий удар.

" ....Это не хамство, а обычное англосаксонское устранение конкурента. А вот со стороны Кремля ставка на импортные комплектующие – несусветная глупость, за которую расплачивается вся страна."

Как сообщил глава Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак, иностранные поставщики отказались от продажи нам авионики даже по действующим контрактам. По словам чиновника, ограничения могут коснуться поставок микроэлектроники.

Это не хамство, Владимир Владимирович, а обычное англосаксонское устранение конкурента. А вот со стороны Кремля ставка на импортные комплектующие – несусветная глупость, за которую страна теперь и расплачивается.

Второй раз на те же грабли: печальная судьба Ил-96-300

Глупость заключается в том, что в РФ с конца 90-х сделали ставку на «отечественное» производство с использованием готовых иностранных узлов и комплектующих. Мол, не беда, что у нас выбиты целые отрасли высокотехнологичной промышленности, зачем возиться с их возрождением? Продадим нефть и купим нужное за кордоном. Сему курсу сырьевых лентяев, широко заявленному вице-премьером Владимиром Каданниковым в 1996-м, остались верными и при Путине. С нынешним плачевным итогом.

А ведь наступать на те же грабли не стоило: перед глазами имелся печальный опыт совместного с американцами «производства» самолета Ил-96-300 с импортными моторами «Пратт и Уиттни» и пилотажно-навигационным комплексом «Коллинз». В 1988 году США всеми силами стремились добить СССР, а потому пели дифирамбы нашим авиаконструкторам и соблазняли перспективами русско-американского производства дальнемагистрального лайнера мирового класса. Мол, соединим преимущества. Наши наивно согласились и стали делать «Ильюшин» с заокеанскими компонентами. Но как только СССР повалился, все изменилось.







МС-21 может стать жертвой курса на «вписывание в глобальные производственные цепочки». Фото: rostec.ru

Ныне покойный глава фирмы «Ильюшин» Генрих Новожилов в своих мемуарах с горечью писал, как даже после гибели Союза они из последних сил делали лайнер. Получили на него международный сертификат 2 октября 1991 года, когда в стране уже царил предсмертный хаос, а первый рейс в США совершили в 1993-м. Однако денег у «независимой России» в то время не было (требовалось три миллиарда долларов), а янки такого кредита давать уже не собирались. Как и налаживать совместное производство. А зачем? Советский Союз с мировой арены уже устранен, мощный конкурент в виде русского авиапрома лежит почти при смерти. Вся волынка закончилась в 1995-м. Тогда «Боинг» и «Макдоннел-Дуглас» открыто потребовали у администрации Клинтона отказать «Аэрофлоту» в кредите. Мотивировка? Это «нежелательные капиталовложения в развитие самолетов неамериканского производства». 5 мая 1995-го 29 американских компаний Соединенных Штатов опубликовали открытое письмо в Белый дом, где откровенно называют проект Ил-96-300 «негативным влиянием на американскую аэрокосмическую индустрию». Ибо на деньги налогоплательщиков, мол, мы поможем выходу на международный рынок машины, субсидируемой правительством РФ. Зачем? Пускай весь мир покупает лайнеры производства США. Торговый советник президента Микки Кантор прямо заявил, что русские самолеты – конкуренты, каковые могут отобрать часть рынка у янки.

И на машине поставили крест. Ибо самостоятельно Москва на нее средств наскрести не пожелала.

Все это очень здорово напоминает недавние хвастливые заявления официозной пропаганды РФ о том, что МС-21 отберет мировой рынок у «Боинга». Ну да, с импортными двигателями, композитными материалами и авионикой! Понятно, что янки тут же нанесли сокрушительный удар-апперкот. У вас своей авионики больше нет? И моторостроение запущено? Получите отказ в импорте. Только чья это вина, Владимир Владимирович? Вы не знали, чем кончился эксперимент с Ил-96?

Прежде всего отечественный рынок!

МС-21 – это «грабли номер три», перед этим были и вторые: лайнер с нерусским названием Sukhoi Superjet 100 (свинчен на 80 процентов из импорта: двигатели французские, авионика тоже, электрическая система американская). Пошли по линии наименьшего сопротивления – своего производства не создавать, купить готовое за границей. «Суперджет» создавался в глупейшей надежде на зарубежные поставки. Мол, внутренний рынок слишком мал, даешь необъятный глобальный! С МС-21 тоже глубокомысленно просчитывается его экспортный потенциал. А что это означает?

Прежде чем продать самолет за рубеж, его необходимо сертифицировать на соответствие международным требованиям. Причем если такую «лицензию на доброкачественность» имеют комплектующие – те же двигатели, авионика, сервисные механизмы и прочее, то чем больше такого «фарша», тем веселее проходит сертификация. Три года назад премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Стратегию развития экспорта гражданской продукции авиационной промышленности РФ до 2025 года, которая подразумевает в этот период поставить за рубеж 215 самолетов SSJ и МС-21 на сумму 7,6 миллиарда долларов.

А раз так, то и в новом самолете импорта должно быть побольше, чтобы сертификация типа в международные авиаинстанциях проходила легче, а точнее – чтобы вообще была возможной. Ну вот и налетели на нынешний отказ в поставках авионики. Ведь свою электронную промышленность при Ельцине тяжело ранили, а при Путине добили.

И хотя вроде бы производитель МС-21 – «Иркут» готов вложить в программу импортозамещения порядка 20 миллиардов рублей, но решение это было принято лишь в мае нынешнего года. Да и то, насколько известно, переход на электронные компоненты отечественного производства в этих планах не предусмотрен, все ограничивается производством композитных деталей планера и отделкой интерьера. Забугорная ориентированность по-прежнему сохраняется, лайнер планируют сертифицировать как с нашими двигателями ПД-14, так и с PW1400G (Pratt & Whitney).

А ведь Генрих Новожилов писал, о чем ему говорил первый главный консультант Ил-96-300 Эл Швиммер, почитавшийся отцом авиапромышленности Израиля: «Если мы хотим продавать свой самолет на международном рынке, то прежде всего необходимо начать его эксплуатацию у себя дома».

Вы поняли, «кремлевские мечтатели»? Прежде всего национальный рынок и только с него можно двигать на глобальный. А это значит, что нужно не лодырничать и не проедать нефтедоллары, занимаясь имитацией великодержавия, а вести общую индустриализацию страны. То есть производить свои двигатели и электронику мирового уровня, приборы и гидравлику, композиты и сплавы. Вместо этого путинская команда сотрясала воздух пустой пропагандой и заменяла отечественную индустрию покупкой импортных частей, губя попутно и русские инженерно-конструкторские школы. Ну и доигралась. И не надо ныть про «хамство» Запада: это ваша глупость. Довольно оправдываться тем, что «Боинг», де, тоже использует импортные части. Америка в силах твердо гарантировать поставки оных, а вы – нет. Иосиф Сталин не догадался свинчивать самолеты СССР из привозных деталей, он собственное производство всего наладил.

А вы подвели гражданское авиастроение к краху…

Хотя ничего странного в этом конечно нет. Когда министр промышленности - социолог , министр обороны - бывший инструктор обкома партии, Роскосмосом ведает журналист , Роснефтью - филолог , сельским хозяйством - финансист. А всех их на должности назначает бывший заведующий Дома дружбы...

Вот и имеем то , что имеем.

https://www.vpk-news.ru/articles/58961