Дата празднования этого дня в России совпадает с Всемирным днем учителя. Но так было не всегда.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Впервые день учителя в Советском союзе отметили 29 сентября 1965 года. После было решено отмечать день учителя в первое воскресенье октября, а потому ежегодно дата празднования была плавающей.

Если верить информации в интернете, в 1994 году президент России, на тот момент – Борис Ельцин, закрепил за этим праздником постоянную дату – 5 октября.

Тогда же, в 1994 году, в Париже Международная организация труда (МОТ) и ЮНЕСКО приняли международный документ “Рекомендации о положении учителей”, согласно которому 5 октября стало Всемирным днем учителя.

В этом документе также прописали обязанности и права педагогов и нормы, которые касаются приема на работу, условия труда, повышения квалификации. И это был первый документ, определяющий условия труда учителей во всем мире.