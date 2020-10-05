Поздравляю с днём учителя!
Поздравляю с днём учителя. Впервые этот день “совпал” с каникулами.
День учителя в России отмечают 5 октября. В 2020 году праздник выпадет на понедельник.
Дата празднования этого дня в России совпадает с Всемирным днем учителя. Но так было не всегда.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Впервые день учителя в Советском союзе отметили 29 сентября 1965 года. После было решено отмечать день учителя в первое воскресенье октября, а потому ежегодно дата празднования была плавающей.
Если верить информации в интернете, в 1994 году президент России, на тот момент – Борис Ельцин, закрепил за этим праздником постоянную дату – 5 октября.
Тогда же, в 1994 году, в Париже Международная организация труда (МОТ) и ЮНЕСКО приняли международный документ “Рекомендации о положении учителей”, согласно которому 5 октября стало Всемирным днем учителя.
В этом документе также прописали обязанности и права педагогов и нормы, которые касаются приема на работу, условия труда, повышения квалификации. И это был первый документ, определяющий условия труда учителей во всем мире.
Спасибо!
Низкий поклон и всех благ людям, которые в условиях внешнего управления https://mmanificarum.blogspot.com/2020/09/blog-post_30.html как то ещё умудряются давать детям знания!
Присоединяюсь к Поздравлениям! . С Праздником УЧИТЕЛЯ Теща была учителем начальных классов Царство ей Небесное. Жена учительствовала преподавала Биологию и Химию. Сейчас дочь преподает Биологию и Химию.
Айва вылезай, не будь дурой. Кто тебя так здесь любил как не я.