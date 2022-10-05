Путин: на поворотном этапе нужно выстраивать национальную систему образования
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года» 2022 года и участниками телевизионного шоу «Классная тема!». Глава государства, поздравляя всех с Днём учителя, сказал: «Поздравляю работников школ всех 89 регионов России. Будем и дальше помогать всем вам совершенствовать учебный процесс – восстанавливать, ремонтировать, строить новые школы, оказывать всю необходимую поддержку. Понимаем, что это особенно важно для новых субъектов Российской Федерации». Путин добавил, что «скоро осенние каникулы, и нужно подумать о том, как организовать отдых детей, особенно на тех территориях, где до сих пор, к сожалению, ещё неспокойно или даже опасно». В ходе выступления президент подчеркнул, что «всех нас объединяет великий русский язык, наша общая история, давние, непрерывные традиции учительского мастерства Сухомлинского и Макаренко», в основе которых – «чувство Родины, человечность, великодушие, мудрость, доброта, уважение и любовь к детям». Он поблагодарил все поколения...
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“Будем и дальше помогать всем вам совершенствовать учебный процесс – восстанавливать, ремонтировать, строить новые школы, оказывать необходимую поддержку.” Жаль, что глава государства не знает, что совершенствовать учебный процесс, это не восстанавливать и ремонтировать школы, а – строить такую систему государственного образования, в которой граждане, с ранних лет, получают знания и опыт, способствующие поднятию на высокий уровень всех аспектов жизни, как отдельного гражданина, семьи, так и общества в целом. В России это сделать особенного легко, нужно, всего-навсего, восстановить и отремонтировать то, что разрушили вчера: лучшее в мире образование созданное в СССР, а не здания школ… Да и сама формулировка: “дальше помогать всем вам совершенствовать учебный процесс” в корне неправильная. Во-первых: не “помогать всем вам совершенствовать”, а – совершенствовать сообща, вместе учебный процесс. Во-вторых: “ДАЛЬШЕ ПОМОГАТЬ”, значит дальше разрушать лучшую в мире систему образования созданную в СССР. Дальше уже некуда, товарищ главнокомандующий!
Для начала нужно отменить ЕГЭ. Вспоминаю одно из последних интервью ныне покойного академика Капицы. Примерно так : Если мы сейчас срочно не отменим ЕГЭ, то потеряем целое поколение молодой талантливой молодежи. Не отменили. И потеряли. Сегодня это поколение сидит в тик токе и бежит от мобилизации за границу.
“Рыба гниет с головы”. И пока наверху считают приоритетом ремонт и восстановление школ, а не изменения в корне учебного процесса, так и будет.
Считаю образование в СССР самым качественным.
В том-то и беда, что все всё понимают, особенно там, наверху, но делают так, чтоб всё шло, как идёт и куда идёт. Никто ничего не останавливает, тем более не поворачивает вспять! Это куда же мы катимся, куда нас ведут, под общие патриотические лозунги?
Куда катимся? А в никуда.
Менять надо систему. Тупик впереди. Было предложение сделать министром культуры З.Прилепина. Он бы начал менять и ломать это болото. И что? А ничего. Близко не пустили. Их устраивает. Зачем им что-то менять? Так и живем.
Прилепина?Это же флюгер.
Ну почему? Думаю если ему дать карт бланш, то развернется и покажет себя. Только не дают. В этом и вся беда наших управленцев начиная с верховного. Я сколько раз говорил здесь : Замените вы это СВО хотя бы на АТО. Руки развязать у военных. Нет, по- прежнему все. Присоединили 4 области. И че толку? Как было СВО, так и осталось.
Но сейчас будет интересно : полосатые поставили Украине ракеты для хаймарс большой дальности. А у шароварных давняя мечта,- разрушить крымский мост. Я так думаю что наши СТРАТЕХИ ждут этого удара что бы переимоновать СВО во что-то серьезнее. А сегодня никак.Не заменить? Да? Почему серьезнее нельзя сегодня? Тем более что эти территории нацисты обстреливают регулярно?Бля, иногда злости просто не хватает.Ау, главком? Вы там думаете чего-то, или как? Доколе? Когда по настоящему воевать будем? Все бирюльки? Только с упырями они не прокатывают. Они понимают только силу. Когда им по морде дают
А удары по Белгородской области не в счёт? Ждут пока гром грянет?
Удары по Белгородской области были и в июне. И были жертвы. Но об этом не сообщали тогда.
ну и к чему ты это внес -ты уж определись -ты патриот или змагар с серебряными ложечками от бабушки ,как Хохол с памятью своей бабушке о большом стаде коров ,и как она эксплуатировала не имеющих своего,потому и хранящих мечту о былом..Как поляки змагары никак не могут забыть ,что сидели в Москве на шее русской 300 лет ,которых жора призывает считать братьями славянами.И на какой стороне твой типа воюет типа непонятно..Что подливаешь масла в огонь,Аннушка без тебя уже все пролила ,теперь только время определит ,а не вы доморощенные стратеги.
Злишься значит любишь.
“Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»
И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле! …и т.д.Помните у Лермонтова? Наверняка есть план .Но для многих в России -это “странная ,т.е.ненужная война,а что говорить за всех хохлов и белорусов…И это не только Сеггеевы ,которые от рождения ненавидят,как и хохлы Россию.Это вполне приличные бизнесмены средней руки и маргиналы больших городов -не хотят воевать ,им она непонятна ,не видна ,не на нашей же территории мол”Так что довертесь военным -они поставили на карту честь Русской Армии ,элита -да гнилая ,но себя то она станет защищать ..
п.с. вот смотрите:
Россия выделит Беларуси кредит на $1,5 млрд для импортозамещения — Оверчук
МИНСК, 6 окт — Sputnik. Россия подтвердила свое решение выделить Беларуси кредит в размере 1,5 миллиардов долларов на импортозамещения, об этом сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук в рамках второго Каспийского экономического форума, который проходит в Москве.
п.п.с. а могло быть как в хохляндии ,если бы змагары победили.
Согласен марина. Пока рулит батька, у нас с Белоруссией все будет хорошо. Но он не вечен. Полосатые уже копают под Белоруссию. Готовят нового кандидата. И следующий правитель будет точно пропиндосовский. НАТО увеличело контингент своих сухопутных сил на 300 тысяч. Добавить к этому примерно 100 тысяч уже расположенных, добавить к этому шароварную армию мобилизованных, еще 500 тысяч… Сегодня НАТОвская армия на границе с Россией насчитывает примерно миллион человек.(хохлов туда же). Поэтому думаю что эта горе-мобилизация у нас только начало. С Нового Года будет следующая. И будут еще. Но мы победим. СВО эта вызывает много вопросов. Уже пора бы заменить на АТО(имхо). Тянут. Ждут непонятно чего. Это мое мнение, мы не знаем всего расклада. Может быть если бы знали, то мнение помннчлось. Но пока так.
ищите и обрящите ,побольше разного материала ,конечно не шоу и тогда откроется картинка слаженная.История не вчера начала писаться ,а России уже как мин более 1000 лет -значит ,что и кто только не сидел на её ресурсах и не истязал и не завоевывал -нужно вспомнить и сопоставить.Нет ничего нового под Луной -что было ,то и есть.Меняется антураж…
И да ,таки забыли спросить жителей Белгорода или Воронежа, готовы ли они к серьезной войне с эскалацией на нашу территорию
потому и несерьезная война в полсилы на истощение, чтобы не допустить при этом истощения своей экономики
Я не понимаю наше руководство. Вообще. Сдали Лиман, кучу поселков. Это что? Договорняк? Нет проблем, ковровая зачистка авиацией и пехота и вновь прибывшие только убирают трупы и наводят порядок. Упорно не хотим. Хотим что бы русские убивали друг друга и эта СВО длилась бесконечно. На радость аглосаксов. Так в чем смысл этого действа?
спросите жителей Белгорода или Воронежа, готовы ли они к серьезной войне с эскалацией на нашу территорию
потому и несерьезная война в полсилы на истощение, чтобы не допустить при этом истощения своей экономики”- еще раз подумайте, между хотелось и намерениями и возможностями большая пропасть..
Здравы будьте , уважаемый Stelm ! А этот коммент Ваш проигнорили.) Молчание дамы довольно красноречиво, в т.ч. Мне понятное. Я с марта начал записывать объяснялки СМИ для лохов происходящего. Так вот на сегодня такое, – типа кулак у нас в кармане, пока другим отмахиваемся, а как потенциал наступления ВСУ с НАТО выдохнется, – то вынем из кармана и вдарим до Лемберга. Но тем, кто в окопах, от этого не становится легче, потому что на протяжении СВО он увидели несколько иное.”Истощение” может наступить и в верхах. Тогда будет по Дугину – “народная революция сверху”. Так он назвал сами знаете что. Поездив по ушам читателей в другом смысле.
Жора! И Вам не болеть. Что касаемо СВО, там все очень мутно. Мое мнение,- ждут когда зеленка упадет. К тому времени и резервисты будут готовы. 300 тысяч прибудет. Много читал на эту тему. Прогноз спецов, нужно миллион. Что бы закрыть всю границу. Сивков как обычно добавил варианты развития своих сценариев. Он ошибался, и не раз. Во всяком случае я верю только известным предсказателям. Таким как Ванга и Кейси. Они предсказывали что в России больших потрясений не будет.все закончится миром и государства к России потянутся. Это ответ и марине. Она уже чрезмерно на Россию наседает. Ни к чему это. Пустое.
Добавлю Вам 5-копеек. Сегодня на парламентских полях G-20 В.И Матвиенко (из Шепетовки) призвала парламентариев двух стран “домовляться” (договариваться). Я – прикололся , что на таком уровне , – такое несут. Могу принять как возраст дамы (73) или дежурную фразу в глобус. Но всё же, – а как там денацификация с демилитаризацией и барьер с прививкой ? И с учётом реалий в 404 .
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“По итогам совещания Президент озвучил свое решение: «С 6 числа (октября. — Прим. БЕЛТА) запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты».
Однако Александр Лукашенко отметил, что могут быть исключения по тем или иным позициям, и определил круг ответственных, кто уполномочен принимать такие решения.
Он пояснил, почему принимает такое волевое решение: «Потому что цены после всплеска ошалевшего, о чем говорил премьер, еще выросли на столько же. И цены сегодня запредельные. Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернаторов. Все».
Александр Лукашенко также предупредил, чтобы на этом фоне не было каких-то закрытий объектов и попыток уйти с рынка. «Не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите», — жестко предупредил белорусский лидер.
п.с. жду повышения ,как всегда после угроз
У вас такая же рыночная экономика.А это значит, что если глава государства озвучил вслух:”Не дай Бог будет повышение цен!”. Ждите повышения. Мы это в России прошли уже. И не один раз.
У нас еще фишка от правительства : обычно повышают цены на ЖКХ с 1 января и 1 июля. В этом году все поменялось. Повышение с 1 июля следующего года перенесли на 1 декабря нынешнего. Что? Денег в бюджете не хватает? Просто скоты.
нет, у нас семейнорыночная .
Да хоть какая Платим мы, простой народ. А упыри наживаются.
Суиндон. Я не могу этому поверить. Что скажет история?
Бэргойн. История, сэр, солжет, как всегда.
“Ученик дьявола”, Б.Шоу
А нам жить по какой? По той, что нам кошерные наваяли? Или по какой истории?)
Анлосаксы
Забудь. Это упыри. И не вспоминай.Вместе с Б.Шоу. Зачем к нелюди обращаться? Просто забудь. Их для нас нет. И чем быстрее поймешь, тем лучше.
Картинки слаженной не будет никогда. Знаешь почему? Мозаика. Чтобы понять настоящую картину происходящего нужны осколки, или стеклышки всех цветов радуги. Только при их наличии сможешь сложить мозаику и увидеть настоящую картину. Но нам дают половину, а то и меньше. И на оснвании этого ты строишь свою картинку, и еще убеждаешь меня, что это истина? Уволь. Я с вниманием почитаю и посмотрю. Но не более того. “Истина где-то рядом”.
Правильно ,никто не обещал нас кормить правдой и никогда ,даже в святой газете Русы Правда этого не было..Тем более сегодня -я свою картинку ,ты свою -может в среднем что-то близкое к реальности нарисуется
Может быть. А может и нет.
“На самом деле все иначе, чем нам кажется”. Экзюпери.
На самом деле мы настоящей правды не знаем. И это касается не только управленцев государств. Всех жителей планеты Земля. Может правда окажется для нас настолько шоковой, что ее просто не озвучивают?
Я мониторил на эту тему, много чего понял. Могу сказать одно : настоящую реальность скрывают. А она иная. Совсем не похожа на ту, в которой живем. Отсюда и все нестыковки и несуразицы.
Не надо иллюзий -просто перекупили..
“Reuters: Боррель заявил, что саммит ЕПС пошлет сигнал РФ о новом миропорядке без нее
Встреча состоится в Праге 6 октября
ТАСС, 6 октября. Лидеры стран на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет в четверг в Праге, направят сигнал Москве о поиске нового миропорядка без России. Как передает агентство Reuters, об этом заявил журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
“Эта встреча ищет новый порядок без России”, – сказал он.
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В первой встрече ЕПС примут участие лидеры 44 стран, в том числе 27 государств – членов ЕС, а также Азербайджана, Армении, Великобритании, Грузии, непризнанного Косова, Молдавии, Сербии, Турции и Украины”
п.с. ак видите все славяне Жорика вместе против России и еще несколько шт тюрков-шантропа а отложить счета по оплате газа придут к Вове…
Да насрать на них. Они переобуются в воздухе когда Россия покажет на что способна. И когда их припрет. Скоро в мире грядут большие изменения. Кардинальные.
Тогда и поговорим. Весна близко!
…Легко капусту вырубаю, я головою не поник и самураю прочитаю Бородино и Валерик. Живу с любовью к кочанам, запив шашлык вином игристым. Я пляску русскую люблю с канканом, топотом и свистом.
Про 58-ю статью
58-1 УК РСФСР — измена Родине;
58-2 УК РСФСР — вооруженное восстание;
58-3 УК РСФСР — сношение в контрреволюционных целях с иностранным государством;
58-4 УК РСФСР — оказание помощи международной буржуазии;
58-5 УК РСФСР — склонение иностранного государства к войне;
58-6 УК РСФСР — шпионаж;
58-7 УК РСФСР — вредительство;
58-8 УК РСФСР — терроризм;
58-9 УК РСФСР — диверсии;
58-10 УК РСФСР — антисоветская агитация и пропаганда;
58-11 УК РСФСР — организационная контрреволюционная деятельность.
Столько истерик было у либералов вокруг 58-й статьи, а если присмотреться – статья то нужна
По этой статье половину бомонда можно пострелять. Не, не надо, люди должны знать своих героев экрана. Вон Стрелков тоже – дайте мне власть, я своих настреляю. А не надо стрелять своих, чужих наемников живых в плен не бери и свои сдаваться не будут.
“…В отношении оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы завели дело о госизмене, сообщает источник RT.
Следователи выяснили, что на протяжении многих лет зампред Открытой России оказывал организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности России. За это, по словам источника RT, публицист получал около 30 тысяч долларов в месяц. Теперь ему грозит 20 лет тюрьмы.”-здесь многие русофобы им восхищались.Стрелков -колоборционист картавый и всего лишь.Его немного поиспользовал Сурков втемную,он поверил в себя, как когда-то Рохлин,Лебедев -а потом его выбросили.Вот ходят ищут себя ,Няшку пристроили -этих нет..
Долго так не протянуть.
Пока тянем. Имеем то, что имеем.
Дай Бог!
Дело совсем не в ЕГЭ, проблема в самом образовании, а именно в его шаблонности. ЕГЭ это просто проверка полученных знаний. Советское образование возможно и было лучше чем нынешнее, но и не было самым лучшим все из за той же шаблонности.
Забавно. Значит при СССР образование было так себе? А тогда где оно было хорошим? В США? В ЕС? Где оно хорошее? По-Вашему?
Разве я написал что советское образование было так себе? Насчёт где оно было лучше, не могу сказать где именно, но к 80годам СССР при так сказать лучшем образовании начал отставать от других стран. Причем практически во все областях кроме военной.
Вы забыли самое главное: СССР начал отставать практически во всех областях, кроме военной, оставаясь при этом второй державой в мире, а некоторые считали, что даже первой. Хотел бы я, чтобы сейчас Россия была такой же отстающей, каким был СССР, а не такой прогрессивной, какая она сегодня…
Вообще тема про образование, отставание я привел как последствия именно образования. Теперь насчёт второй или первой, как то нелогично именовать второй государство которое чтобы прокормить свой народ покупает пшеницу за границей. Ну так то Вам легко вернуться во времена СССР, достаточно выбросить свой телефон, компьютер, пересесть на “Запарожец” и переехать в барак сталинской постройки, научиться выращивать полгектара картошки и капусты. Но задайтесь все таки вопросом, почему развал СССР стал возможным.
Холодильник победил разум,но холодильник закрыли намеренно.
Как так, победил а его закрыли? А может быть люди устали терпеть постоянную ложь.
Проясните какую ложь? То что рассказывали в “международной панораме” было правдой,отчёты о количестве выплавленной стали и собранном зерне тоже правда,где врали то?
Ага, точно правда. Только у каждого своя была, и чего это люди в загранкомандировки так рвались, а ещё один вопрос почему на границу простой народ не пущали, наверно чтобы правду не знали. А уж про выплавленную сталь и собранном зерне, хоть плачь, хоть смейся. Зерно наверно в США выращивали, а сталь прямо в отвалы выливали, до сих пор металлисты доходами от брошенного металла живут.
Возможно Вы не в курсе,но поехать в капстрану было проблемой потому что именно они не открывали визы.Не все конечно,например уме соседка ездила в Японию,мой родной дядька в Индию,путёвки на эти направления без проблем можно было купить в “интуристе”,если не жлоб,конечно,так Япония стоила 1300,а Индия 900 рублей.
Да,зерна высшего сорта – для выпечки хлеба не хватало,но его и сейчас не хватает,а что бы хватало для выпечки хлеба,просто изменили стандарты и теперь разрешено печь хлеб из фуражного зерна.Металл в отвалах -безхозяйственность и безответственность руководства.
Конечно ездили, те кто при должностях состоял. Остальные или в ОКВ или в Афган. Ну то же заграница! И чего это зерно в Америке закупали, да не высшего качества а фуражное, а за границу пшеницу твердых сортов отправляли, прекрасно помню макароны которые не умеючи хрен сваришь, и горький хлеб с полынью и это при СССР. возможно те кто питался из райкомовских буфетов этого не знают. И надо же руководство то же по советской системе училось. Или их с детского сада уже в болонь приучали?
Закупали дешёвое сырьё, а продавали дорогое, потому, что деньги нужны были. Но хлебом с полынью никто не отравился, как им травятся сегодня.
То есть болонская система образования была лучше советской? Вы серьезно? Или стебаетесь?
Задайте учащимся простой вопрос : Что вращается вокруг чего? Земля вокруг Солнца, или наоборот? И посмотрите и сравните ответы. В сети есть. Если интересно, найдете. Мне уже нет. Знам, проходили.
Болонская система образования- наше все….)) У Сергеева так))
Хотите знать сколько в колбасе мяса, делайте колбасу сами.Это ещё в советское время говорили…
А сейчас так же и с образованием, – в наше время.
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именно так и поступили ещев 90гг все более менее с достатком.Очень богатые имеют свои поместья ,типа Мижалковы и иншие.Менее покупают кого в селе .А совсем на з/п ,но понимающие ,что первый капитализм готов зарабатывать из *де..ма* на народе -просто едут на базарчики подальше от города и закупаются надолго..Ибо все рынки в городе скуплены барыгами и не допускают фермера ,да и фермеры уже ссучились..А тут кризис ,война -готовы сдать и мать родную,а не только родину ради тех же денег и прошлого успеха..
Не всё,а фсё.))))
Опять Вы натягиваете сову на глобус. Разве я писал что болонская система образования лучше, я по ней не учился и не изучал ее. Но факты говорят о том что прогресс на Западе был и с такой системой, а вот регресс в СССР был при самой лучшей системе обучения. Или Вы не можете критически оценивать факты?
Могу конечно. Вы всегда обгаживаете все советское, и всячески превозносите все западное. Ну что делать если Вы такой? По своей сути и натуре? Ну и продолжайте, Бог в помощь, как говорят:))
Но в Вашем случае бес в помощь:))
Это не обгаживание, это признание фактов. Или у Вас имеются факты технологического преимущества СССР во всех сферах жизни?
В советское время мы конечно в военку направляли все технологические фишки. Знаете кто придумал вообще телевизор? А видеомагнитофон? Беда была в том, что при совке от изобретения до внедрения целая пропасть времени. А западники этим пользовались. И внедряли наши наработки в свою промышленность очень быстро. У них был капитализм, а у нас хренов социализм.Который вызывал много вопросов.(порадуйся)). Поэтому и так.
Авторство придумавших телевизор многолико и придумали его в начале века, скорее не сам телевизор, а принципы телевизионного вещания, только непонятно какое отношение к этому имеет советская система образования. С видеомагнитофоном вообще странная вещь получается, первым его сумел построить и внедрить русский инженер Понятовский, но опять же факт не в Вашу пользу, Понятовский учился во времена российской империи, воевал в белой армии и в последующем не имел никакого отношения к СССР, и опять же вопрос при чем здесь советская система образования. И опять же вопрос к Вам а те кто должен был все это внедрять, руководить развитием общества учились разве не во времена СССР, ладно это не относится к старой ленинской гвардии, но остальные постигали науку уже при советской системе образования.
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