Появилось видео подтверждающего взятие азербайджанской армией поселка Мадагиз на северо-востоке Карабаха.Пока что это самый существенный успех азербайджанской армии с 27 сентября.Впрочем, армяне пока отрицают потерь поселка (некогда там жило до 400 человек, сейчас существенно меньше), утверждая, что видео снято в другом месте в целях пропаганды. Полагаю, что если контроль над поселком установлен, уже завтра азербайджанское ТВ постарается показать репортаж из Мадагиза, который уже успели переименовать в Суговушан.Изменения линии фронта после занятия Мадагиза.Видео из Мадагиза.Геопривязка.Видео с занятых азербайджанцами районов на северо-востоке Карабаха в Талышском районе.Оттуда же.Празднования в Баку после объявления о занятии Мадагиза.PS. В Степанакерте нет электричества. Повреждена местная электростанция. Продолжаются очень серьезные бои на Агдамском направлении.Ситуация на юго-восточном фронте. Азербайджан заявляет, что смог в ходе сегодняшнего продвижения занять еще несколько небольших поселков, продвигаясь в направлении на Физули.PS2. Россия официально заявила, что может ввести миротворцев в Карабах только при наличии согласия Армении и Азербайджана.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6215946.html