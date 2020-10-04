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Взятие Мадагиза

00:02. 4 октября 2020 94 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Появилось видео подтверждающего взятие азербайджанской армией поселка Мадагиз на северо-востоке Карабаха.
Пока что это самый существенный успех азербайджанской армии с 27 сентября.
Впрочем, армяне пока отрицают потерь поселка (некогда там жило до 400 человек, сейчас существенно меньше), утверждая, что видео снято в другом месте в целях пропаганды. Полагаю, что если контроль над поселком установлен, уже завтра азербайджанское ТВ постарается показать репортаж из Мадагиза, который уже успели переименовать в Суговушан.


Изменения линии фронта после занятия Мадагиза.








Видео из Мадагиза.


Геопривязка.


Видео с занятых азербайджанцами районов на северо-востоке Карабаха в Талышском районе.


Оттуда же.


Празднования в Баку после объявления о занятии Мадагиза.



PS. В Степанакерте нет электричества. Повреждена местная электростанция. Продолжаются очень серьезные бои на Агдамском направлении.


Ситуация на юго-восточном фронте. Азербайджан заявляет, что смог в ходе сегодняшнего продвижения занять еще несколько небольших поселков, продвигаясь в направлении на Физули.

PS2. Россия официально заявила, что может ввести миротворцев в Карабах только при наличии согласия Армении и Азербайджана.

Метки: азербайджан, армения, Видео, карабах, мадагиз, нкр

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6215946.html

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