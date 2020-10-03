Смерть Тесака: ложь, либералы и “молчание волков”
16:41. 3 октября 2020 115 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 г. Челябинска обнаружили мёртвым Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Чем он запомнился при жизни и какие вопросы остались без ответа после его смерти. Об этом беседуют Андрей Фефелов и адвокаты Иван Миронов и Алексей Михальчик.
Прощание с Максимом Марцинкевичем состоится в субботу 03.10.2020 в 11:00 на Кунцевском кладбище (Москва, ул. Рябиновая, д. 20 стр.1)
#ДеньТВ #Тесак #Марцинкевич
Прощание с Максимом Марцинкевичем состоится в субботу 03.10.2020 в 11:00 на Кунцевском кладбище (Москва, ул. Рябиновая, д. 20 стр.1)
#ДеньТВ #Тесак #Марцинкевич