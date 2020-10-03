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Смерть Тесака: ложь, либералы и “молчание волков”

16:41. 3 октября 2020 115 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 г. Челябинска обнаружили мёртвым Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Чем он запомнился при жизни и какие вопросы остались без ответа после его смерти. Об этом беседуют Андрей Фефелов и адвокаты Иван Миронов и Алексей Михальчик.

Прощание с Максимом Марцинкевичем состоится в субботу 03.10.2020 в 11:00 на Кунцевском кладбище (Москва, ул. Рябиновая, д. 20 стр.1)

#ДеньТВ #Тесак #Марцинкевич

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D5T4MCy-QGA

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