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Кто руководит эскадронами смерти на Украине

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Беглый украинский журналист, активист евромайдана, борец с путинской агрессией и лидер движения "Femen" Евгений Василькевич, который сейчас ютится в лагере для беженцев в Голландии и пытается там получить политическое убежище (после изнасилования в застенках СБУ), рассказывает о кампании убийств осуществляемых СБУ на Украине и о сращивании гос.органов с нацистскими организациями, которые выступают банальным инструментом террора. Кто руководит эскадронами смерти на Украине - А почему вы находитесь именно в военном лагере? - Потому что я – агент СБУ. - Официальный, с документами? - Да. Я давал подписку о неразглашении государственной тайны и проходил полиграф в здании СБУ города Николаева. Я давал подписку о сотрудничестве. По словам Евгения, именно для того, чтобы его завербовать, и был устроен весь этот цирк с Народной радой Николаева. Сотрудники СБУ задержали его в то время, когда он проводил журналистское расследование, касающееся государственной сети аптек, под крышей которой процветала наркоторговля. Он утверждает, что в его квартиру подбросили гранату, потом его...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: mk.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6562040.html
Метки: бутусов, василькевич, евромайдан, Зеленский, Нацизм, порошенко, сбу, спецслужбы, террор, Украина, фсб, шеремет
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