Миф Аполлона находится сейчас в завершающей стадии своего существования и вскоре будет отброшен как серьезное препятствие на пути освоения человеком космического пространства.



Однако, “НАСА действует в рамках парадигмы уловка-22: Агентство не может двигаться вперед без признания истинного положения дел в контексте опыта, накопленного в области пилотируемых исследований космического пространства, в первую очередь наследия Аполлонов, каковым бы оно ни было, а с другой стороны, оно не может раскрыть правду об Аполлонах по различным политическим причинам.” (MB3)1

Хотя корни мифа Аполлонов в основе своей были политические, в настоящей статье рассматриваются только технические аспекты и будет показано, как продолжающаяся поддержка этого мифа препятствует развитию пилотируемых исследований космического пространства.



Лунная база – такой же амбициозный проект сегодня, каким была высадка на Луну около 50 лет назад. Однако НАСА не удалось разработать жизнеспособную программу по возвращению на Луну, и теперь Агентство решило увести идею лунной базы подальше от общественного внимания и вместо этого продвигать Марс в качестве реальной цели.

См. также главу «Изъяны программы Аполлон» в Приложении

Оползающие Графики

Хорошо известно, что в настоящее время НАСА планирует две предстоящие исследовательские лунные миссии на корабле Орион: Exploration Mission-1 (EM-1) and Exploration Mission-2 (EM-2) выводимые ракетой-носителем Стартовая Система, (Space Launch System, SLS). Во время первого, беспилотного запуска EM-1, планируется выполнить облет Луны, затем испытать перед пилотируемым полетом скоростное вхождение аппарата в атмосферу и функционирование системы теплозащиты.



Второй полет, EM-2 с экипажем на борту, должен будет “продемонстрировать базовые возможности корабля Орион” [GAO on Orion, 2016 p.5], т. е. надеется повторить заявленный успех Аполлона-8 в далеком 1968 году. Однако, даже такой, на первый взгляд, умеренный набор поставленных ранее задач был потом еще более упрощен (см. ниже про критицизм со стороны Совета по Аэрокосмической Безопасности (ASAP)).

Все же правительство США заявляет, что НАСА “находится в середине пути разработки первой пилотируемой капсулы, способной доставить людей до Луны и далее” … и тут же признает, что попытки “не увенчались успехом”. [GAO on Orion, 2016 p.1]

Кажется невероятным то, что доклад Счетной Палаты подводит черту под усилиями НАСА на протяжении двух десятилетий, считая с конца 90-х, обобщив эти усилия как “неудачные”, и в то же время признавая, что разработка все еще находится в середине пути. Насколько долго, по мнению специалистов НАСА, эта разработка может продолжаться?

Какие выводы можно сделать из этого заявления? Во-первых, дальнейший перенос сроков разработки является неизбежным, поскольку в настоящее время признано, что “НАСА не установило конкретных дат запуска EM-1 и EM-2. Агентство планирует установить дату начала EM-2 после того, как миссия EM-1 будет завершена.” [GAO on Orion, 2016, p.5]

Последнее заявление про дату запуска EM-2 – просто унизительно, если сравнивать с тем, что по обещаниям 2013 года должно было быть осуществлено в 2021 году (см. MB1), а затем в 2015 г. было перенесено на 2023 год (см. MB2). Теперь предполагается, что такое существенное оползание графика будет иметь “эффект домино для связки подпрограмм”. [GAO on HSE, 2016, p.19]

Во-вторых, скорее всего, последует очередной пересмотр стратегических целей со ссылкой на нехватку ресурсов и проблемы с передачей технологий от фирм-изготовителей. Это приведет к свертыванию текущих планов и постановке другой грандиозной задачи на последующие 10 – 20 лет.

"Программа Орион в настоящее время перерабатывает свой тепловой экран по результатам декабрьского 2014 года испытательного полета. НАСА заключило, что не все части монолитной конструкции, использованной в этих испытаниях, будут удовлетворять более жестким требованиям при EM-1 и EM-2, когда капсула будет подвергаться воздействию повышенного диапазона температур с большей продолжительностью. Было решено сменить монолитную структуру на сотовую конструкцию теплозащитного экрана для EM-1.” [GAO on Orion, 2016 p.15]

Являясь прежде всего финансовым документом, отчет GAO тем не менее углубляется в специфические технические детали, выявляя трудноразрешимую проблему.



О возможных решениях по новому теплозащитному экрану Счетная Палата рассуждает: “В этой конструкции будет примерно 300 ячеек, крепящихся к каркасу, зазоры между ячейками заполняются специальным наполнителем аналогично конструкции, использованной в Космических Челноках (Space Shuttle).” [GAO on Orion, 2016 p.15]



Очевидно, что НАСА экспериментирует с критически важными конструктивными решениями на основе идей, которые ранее были реализованы в менее жестких условиях на Космических Челноках, но не обращается к предыдущему опыту с теплозащитными экранами Аполлонов.



Доклад Палаты продолжает: “Однако, сотовая конструкция также несет в себе определенный риск, так как не ясно, насколько надежно ячейки будут крепиться к каркасу, а также нет уверенности в эксплуатационных качествах шовного материала.” И потом: “Программа продолжает испытания монолитной конструкции как одного из возможных подходов для минимизации рисков.” [GAO on Orion, 2016 p.15]

Очевидно, что, фактически не имея предыдущего опыта работы по теплозащитному экрану для дальних космических полетов, НАСА не уверено в результатах своих текущих экспериментов с экраном и принимает ситуативные решения. Да и тестовый полет 2014 года был осуществлен на скоростях ниже тех, которые будут достигать космические аппараты, возвращаемые как с Луны, так и из других более дальних маршрутов.

Один из наиболее реалистичных сценариев, предложенных недавно для первого пилотируемого полета, состоит в том, чтобы "Орион отправился к Луне по траектории «свободного возвращения», то есть, не заходя на ее орбиту, и, таким образом, экономя на повторном включении двигателей. Такая миссия уложилась бы в восемь дней, отсчитывая от старта до возвращения на Землю." [First Crewed, 2016]



В таком сценарии, план миссии ЕМ-2 существенно упрощен, что снова указывает на отсутствие опыта полетов за пределы НОО. К счастью, этот упрощенный план оказывается надежнее и безопаснее, как следует из строгого критического анализа, проведенного Советом по Аэрокосмической Безопасности [ASAP, 2017, p.13]



Все это указывает на то, что планы НАСА двух ближайших миссий, EM-1 и EM-2, постепенно переформировываются в две реально необходимые промежуточные ступени, которые отсутствовали в подготовительной стадии работ, предварявшей поспешно заявленный полет Аполлона-8.

Затруднения НАСА с технологиями для полетов за пределами НОО, возможно, объяснимы частично тем, что в течение десяти лет три, если не четыре, группы научно-технических разработчиков (в том числе Boeing, SpaceX и тот же Lockheed Martin с их Орионом) участвовали в работе над капсулой для транспортировки экипажей на Международную Космическую Станцию, определяя объем этих работ как усовершенствование, то есть, улучшение того, что уже есть, когда, на самом деле, для них это – принципиально новая разработка.



И в этом заключается одна из фундаментальных проблем, порожденных мифом Аполлонов: предполагается, что есть определенный опыт, когда на самом деле такого опыта нет. Поэтому, несмотря на все усилия, их разработки даже для полетов на НОО не достигают уровня проверенной временем технологии аппарата Союз:

“Соединенные Штаты не имеют внутренних возможностей для транспортировки экипажей на Международную Космическую Станцию (МКС) и для возвращения с нее, и вместо этого продолжают полагаться на Российское Федеральное Космическое Агентство (Роскосмос). С 2006 по 2018 гг. сумма выплат НАСА Роскосмосу составит примерно $3.4 миллиарда за доставку 64-х астронавтов НАСА и их партнеров на МКС и обратно на космических кораблях Союз.” [Inspector General, 2016, p.1]



При нынешних ценах, достигающих теперь $80 млн. за вояж туда и обратно на Союзе, будет трудно не прийти к заключению, что русских вполне устраивает молчаливо поддерживать миф о полетах Аполлонов.

Самые последние инициативы от НАСА, особенно от SpaceX, поскорее отправить экипажи на облет Луны [ЕМ-1 Crewed, 2017], [SpaceX, 2017] и, тем более, взять туристов сразу в полет к Луне – это безответственная игра словами. И хотя все это, вероятно, призвано поддержать интерес к полетам человека в космос, такие обещания совершенно нереалистичны."Илон Маск, конечно, может отправить людей в дальний космос. Вопрос, кто их оттуда вернёт домой живыми?" (цитата из [Phil Kouts, 2017] добавлена ред.)

Компания SpaceX рассматривала применение теплового щита, который был успешно применен в 2006 году для возвращения из дальнего космоса беспилотной капсулы с образцом межзвездной пыли.



Однако, возвращение грузовой капсулы по баллистической траектории с перегрузкой торможения до 34 g, которое длилось чуть более 2-х минут [Stardust, 2007, p.280], вовсе не служит доказательством того, что увеличенный термоизоляционный экран будет работать в условиях, сертифицируемых для возвращения человека. [Stardust, 2013].



Что касается планов НАСА отправить экипаж сразу к Луне, не проведя предварительных испытаний без человека на борту, они уже оказались либо отложены, как и ожидалось [Phil Kouts, 2017], либо остаются в подвешенном состоянии – чтобы потом тихо их отменить, после того как шум обещаний в средствах массовой информации достигнет нужного эффекта.



Действительно, Агентство без лишнего шума уже отложило и сам беспилотный полет до 2019 года. [NASA HQ, 2017]

“НАСА продолжает находить новые критические аспекты для дальнейших НИОКР-овских доработок по Ориону главным образом не из-за ужесточения требований, например, по безопасности, но просто из-за того, что Агентство, наконец, начало получать подлинную информацию о реальных требованиях к полетам за пределами НОО.” (выделено автором, см. MB3)

Логистика и Аэродинамика Возвращаемой Капсулы

Логистика и аэродинамика возвращения капсулы с экипажем является еще одним важнейшим аспектом, который требует детальной проработки. Невероятно, но эти критические элементы программы не упоминаются ни в текущих планах НАСА, ни в соответствующих докладах Счетной Палаты.

Учитывая заявленный успех Аполлонов, отправка по плану EM-1 беспилотного корабля на облет Луны (планировалась в 2018 году, теперь перенесена на 2019-й), на первый взгляд, кажется скромной задачей. В действительности, ЕМ-1 – это тот беспилотный полет, который отсутствовал в ходе подготовки программы Аполлон.



По версии НАСА, за предварительными испытаниями на НОО неожиданно последовал полет Аполлона-8 с экипажем, который якобы отправился прямо к Луне, и, после облета Луны с выходом на окололунную орбиту, его якобы удалось благополучно вернуть на Землю. (MB2)



После испытаний Ориона в декабре 2014 г. его тепловой щит – заявленный как улучшенная версия экрана Аполлонов – был признан недостаточно надежным для полетов и возвращения из дальнего космоса.

Так что же тогда нужно сделать, чтобы добиться успеха?

Еще до попытки долететь до Луны, необходимо провести предварительные испытательные полеты для сертификации возвращаемой капсулы пилотируемого класса, чтобы удостовериться в надежной отработке методики вхождения в атмосферу из глубин космоса со второй космической скоростью.



Это может быть целая серия полетов подобных тому, который был выполнен в декабре 2014 года, но с более высокой эллиптической орбитой и со скоростью корабля равной 11,2 км в секунду относительно гравитационного тела Земли. Для предполагаемого профиля входа в атмосферу его параметры могут быть аналогичны параметрам планируемого возвращения с Луны с фактической скоростью входа в атмосферу в области интерфейса примерно 10,8 км в секунду с учетом вращения планеты.

Здесь следует напомнить, что аполлоновская методика входа в атмосферу признана специалистами НАСА как прямой вход, то есть такой, когда возвращающийся аппарат входит в слой атмосферы только один раз и после этого выполняет все маневры по дальнейшему спуску на типичных высотах ниже 100 км. "В Программе Аполлон для возвращения экипажей с Луны применялась методика прямого входа. Скользящий вход с отскоком никогда (еще) не применялся в пилотируемых космических полетах…" ([NASA Johnson, 2011, p.5] – также цитируется в MB2).

Во время прямого входа в атмосферу, предположительно осуществленного в полетах Аполлонов, спускаемый аппарат в процессе приземления не покидал пределы атмосферы, поэтому длительное время он должен был испытывать постоянные, если не возрастающие, термические и динамические нагрузки, и, как следствие, это налагало существенные дополнительные требования к теплозащитному экрану.



Наблюдая непрекращающиеся попытки обелить программу Аполлон, следует отметить, что ее современные адвокаты рассматривают вход в атмосферу по схеме Аполлон как происходивший на самом деле с отскоком (см. также комментарии Криса Крафта в MB3) и обсуждают критичность угла входа: “Необходимо было дать спускаемому аппарату возможность войти и выйти из атмосферы, чтобы снизить скорость… При слишком остром угле корабль отскочил бы от атмосферы в космос без всякой надежды на спасение.” [Earthrise, 2008, p.27]

Это утверждение оказалось ключевой ошибкой конструкторов Аполлона, которые приняли решение не применять вариант с отскоком и последующим повторным входом в атмосферу. В действительности, после потери энергии во время первой фазы погружения в атмосферу возвращаемая капсула не может избежать гравитации Земли, так что она не сможет улететь далеко в космос, а вместо этого продолжит свое движение вдоль поверхности Земли.



Как оказалось, русские не сделали подобной ошибки, а отработали метод повторного входа в атмосферу после отскока в своих успешных беспилотных полетах начиная с 1968 года. (см. MB2)

Крис Крафт, Директор Полетов НАСА во времена Аполлонов, со времени опубликования его книги об Аполлонах в 2001 году сделал несколько совершенно сфабрикованных заявлений на тему «скользящего» входа модулей Аполлон.



К 2009-му году эта искаженная история Крафта про вход Аполлонов в атмосферу превратилась в следующее уверенное утверждение: “По причине того, что скорость была слишком велика, если пытаться осуществить прямой вход в атмосферу, то требования к теплозащитному экрану должны быть очень высоки. Поэтому то, что мы сделали, это дали им войти в атмосферу, потом отскочили от неё, чтобы погасить скорость, и затем вновь погрузились в неё. Это привело к значительному снижению теплового удара на теплозащитный экран космического аппарата.” ([PopularMech., 2009] – см. подробнее в MB3)



Естественно, за многие годы, прошедшие со времен Аполлонов, он понял критическую значимость скользящего входа с отскоком, поэтому и инкорпорировал такого рода заявления в свои рассказы для того, чтобы обелить невероятную историю Аполлонов, которая на каждом этапе оказывается слишком красивой, чтобы быть реальной.

Теперь НАСА вынуждено принять концепцию возвращения с отскоком и реализовать, например, метод, предлагаемый в Архитектурном Исследовании 2005 года (Рис.1). На Рис.1б, приведенном ниже, предлагаемый теоретический профиль возвращения с отскоком сравнивается с профилями прямого спуска, описанными в докладах программы Аполлон – с момента входа в зону т.н. интерфейса и до момента раскрытия парашютов на высоте 6 – 7 км.



Далее, в Архитектурном Исследовании целевой диапазон (протяженность траектории приземления – Прим. ред.) для прямого входа в полетах Аполлонов предполагается равным примерно 2600 км (Рис.1г) и, далее: ”версия руководства 1969 г. по управлению кораблем Аполлон используется для моделирования прямого входа” [Arch. Study, 2005, p.330], вместо того, чтобы использовать реальные профили, указанные в отчетах.

Вполне вероятно, что на определенном этапе НАСА будет вынуждено признать, что даже в случае возвращения согласно этой теоретической версии с отскоком [Arch. Study, 2005], первоначальный этап входа не является оптимальным из-за выбора угла входа (– 6.0 град), слишком близкого по величине к обычно сообщаемому для спуска Аполлонов (– 6.65 град).



Более реалистичные профили входа рассматривались позднее в теоретических работах академических и военных научно-исследовательских институтов, цитируемых в MB2.

Рис. 1а. Вариант возвращения по схеме с отскоком от атмосферы, предложенный в 2005 году, с проецированной дальностью до 13,590 км и общим временем около 37 минут с момента входа в интерфейс на высоте 122 км до посадки возле мыса Канаверал. [Arch. Study, 2005, p.324, Fig.5-65] Скорость входа в атмосферу в зоне интерфейса будет 11,07 км/сек.

Рис. 1б. Зависимость геодезической высоты от времени: сравнение профиля возвращения с отскоком, показанного на Рис.1а (эквивалент рис.5-74 в [Arch. Study, 2005, p.329]) с профилями прямого входа, представленными в докладах миссий Аполлон-8 (рис.5-6(b) в Докладе Миссии) и Аполлон-10 (рис.6-7(b) в Докладе Миссии); график Аполлона-10 слегка сдвинут для отображения всех данных, доступных из доклада (реконструкция автора).

Рис. 1в. Возвращение с отскоком в сравнении с прямым входом: профили из Рис.1б на первоначальном этапе входа. Спуск Аполлона-10 был объявлен выполненным менее, чем за 8 минут. Следует обратить внимание на пологий профиль входа по схеме возвращения с отскоком и плавность ухода обратно к линии интерфейса.

Рис. 1г. Зависимость геодезической высоты от проецированной дальности приземления: расчет по профилю с отскоком из Рис.1а, эквивалентного рис.5-67 в [Arch. Study, 2005, p.325] (реконструкция автора).



Для сравнения пунктиром показана протяженность траектории приземления Аполлона.

Подводя итог, можно утверждать, что нет необходимости для НАСА дожидаться создания тяжелой ракеты для того, чтобы разработать надежную технику возвращения. Агентству следует продолжать беспилотные испытания, аналогичные испытанию декабря 2014 года, с использованием пусковых систем средней мощности. Ничего подобного не наблюдается в текущих планах НАСА.

Более того, один из самых последних авторитетных документов НАСА перечисляет набор ключевых требований к сопряженной конфигурации Орион – Пусковая Система, включая следующее требование к методике входа: “Корабль Орион должен обладать способностью прямого входа в атмосферу Земли при скоростях на уровне интерфейса, достигающих 11,05 км в секунду. Это требование позволяет осуществить вход сразу по возвращении с лунной орбиты.” [Inspector General, 2017, p.65]



Однако, здесь не упоминается возвращение по скользящей траектории с отскоком, которое уже было признано как строго предписанное требование еще в 2011 году. (см. ссылку на [Prelim. Report 2011] в MB2) Какой же возможный смысл скрывается теперь за термином «прямой» вход, когда это должен быть скользящий вход с отскоком?



Почему НАСА вынуждено вновь изобретать терминологию? Очевидно, что отсутствие прогресса в НИОКР-овских разработках Агентства выявляет явную нехватку реальных данных в техническом наследии Аполлонов.

Рис. 1д. Вход и приводнение, заявленные для прямого входа командных модулей Аполлонов (примерные траектории указаны желтыми стрелками) в сравнении с недавно предложенным (см. Рис. 1а) скользящим входом с отскоком. Координаты Аполлонов взяты из соответствующих Докладов Миссий.

Примечание

1. Автор написал серию статей про Лунную Базу в журнале Nexus 21/05, 22/03, и 23/04, которые опубликованы также на сайте Aulis.com/moonbase2014, 2015 и 2016 – они цитируются здесь как MB1, MB2, MB3.

Эти статьи имеются также в русском переводе по следующим ссылкам (Прим. ред.):

MB1: Лунная база. Есть ли надежда построить, наконец, лунную базу?

http://www.ffke1975.narod.ru/s/s8/s84/moon_base.htm

MB2: К созданию лунной базы: есть ли что взять из Аполло-наследия?

http://www.ffke1975.narod.ru/s/s8/s84/moon_base-2.htm

MB3: К созданию лунной базы: оставляя наследие Аполлонов позади.

http://www.ffke1975.narod.ru/s/s8/s84/moon_base-3.htm

2. Автор выражает признательность Барту Сибрелу, кинематографисту, писателю и журналисту-исследователю, за возможность процитировать Отчет НАСА NASA/TP–2015–218575, который стал доступен благодаря его запросу на основе Акта о Свободе Информации для Журналистов (Journalist FOIA).

3. В Отчете НАСА NASA/TP–2015–218575, аббревиатура ISS-TEPC означает Эквивалентный Впитывающий (радиационный) Счетчик на (борту) МКС; а MPCV означает Многоцелевой Пилотируемый Корабль, в данной статье – это просто Орион.

Ссылки

[R. Reagan, 1984]: Address Before a Joint Session of the Congress on the State of the Union. January 25, 1984

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=40205

[90-Day Report, 1989]: Aaron Cohen, et al., Report of the 90-Day Study on Human Exploration of Moon and Mars. NASA-TM-102999, November 1989, 159pp

[Zubrin, 2011]: Robert Zubrin with Richard Wagner, The Case for Mars: the plan to settle the red planet and why we must. Free Press, New York, 2011, 384pp

[GAO on Orion, 2016]: Orion Multi-Purpose Crew Vehicle: Action Needed to Improve Visibility into Cost, Schedule, and Capacity to Resolve Technical Challenges. Government Accountability Office, Report GAO-16-620, July 2016.

http://gao.gov/assets/680/678704.pdf

[GAO on HSE, 2016]: NASA Human Space Exploration: Opportunity Nears to Reassess Launch Vehicle and Ground Systems Cost and Schedule. Government Accountability Office, Report GAO-16-612, July 2016

http://gao.gov/assets/680/678694.pdf

[Inspector General, 2016]: NASA Office of Inspector General, NASA’s Commercial Crew Program: Update on Development and Certification Efforts. Report No. IG-16-028, Sept 2016

https://oig.nasa.gov/audits/reports/FY16/IG-16-028.pdf

[ЕМ-1 Crewed, 2017]: Brian Dunbar, NASA to Study Adding Crew to First Flight of SLS and Orion. February 16, 2017

https://www.nasa.gov/feature/nasa-to-study-adding-crew-to-first-flight-of-sls-and-orion

[SpaceX, 2017]: SpaceX to Send Privately Crewed Dragon Spacecraft Beyond the Moon Next Year. Press release February 27, 2017

http://www.spacex.com/news/2017/02/27/spacex-send-privately-crewed-dragon-spacecraft-beyond-moon-next-year

[Stardust, 2007]: D.O. Revelle & W.N. Edwards, Stardust: An artificial, low-velocity “meteor” fall and recovery: 15 January 2006. Meteoritics & Planetary Science Vol.42, No. 3, 2007, pp.271–299

http://adsabs.harvard.edu/full/2007M&PS…42..271R

[Stardust, 2013]: PICA Heat Shield. SpaceX press release, April 4, 2013

http://www.spacex.com/news/2013/04/04/pica-heat-shield

[Phil Kouts, 2017]: Empty Claims on Moon Flights. Letter to the Editor, Nexus Vol. 24, No.4, p.4, June-July 2017

http://aulis.com/news290.htm

[NASA HQ, 2017]: Robert Lightfoot, NASA Decision on Crewed EM-1 Feasibility. Status Report from NASA HQ, 12 May 2017

http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=50118

[Earthrise, 2008]: Robert Poole, Earthrise: How Man First Saw the Earth. Yale University Press, 2008, 236pp

[Arch. Study, 2005]: NASA's Exploration Systems Architecture Study. Final Report, NASA-TM-214062, November 2005 (750pp)

http://tinyurl.com/kd33me7

[First Crewed, 2016]: Jeff Foust, NASA considers shorter first crewed SLS/Orion mission. December 2, 2016

http://spacenews.com/nasa-considers-shorter-first-crewed-slsorion-mission/

[Human Health, 2009]: Human Health and Performance Risks of Space Exploration Missions. Editors Jancy C. Mcphee and John B. Charles, NASA SP-2009-3405, Houston, TX. 2009, 389pp

[Health Risks, 2016]: Review of NASA's Evidence Reports on Human Health Risks. Institute of Health, The National Academic Press, Washington, 2016

https://www.nap.edu/read/23678/chapter/2

[Morbidity & Mortality, 2012]: Morbidity & Mortality, 2012 Chart Book on Cardiovascular, Lung and Blood Diseases, For Administrative Use. National Heart, Lung, and Blood Institute, National Institute of Health, February 2012, 107pp

[Act, 2017]: NASA Transition Authorization Act of 2017. Enacted by the Senate and House of Representatives of the USA, January 3, 2017

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/442

[Cislunar Outpost, 2017]: Jeff Foust, NASA moving ahead with plans for cislunar human outpost. March 10, 2017

http://spacenews.com/nasa-moving-ahead-with-plans-for-cislunar-human-outpost/

[ASAP, 2017]: NASA Aerospace Safety Advisory Panel, ASAP Annual Report 2016. January 11, 2017

https://oiir.hq.nasa.gov/asap/documents/2016_ASAP_Annual_Report.pdf

[NASA Johnson, 2011]: Michael A. Tigges et al., Orion Capsule Handling Qualities for Atmospheric Entry. NASA Johnson Space Center. Houston, Texas, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2011

https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20110013203.pdf

[Inspector General, 2017]: NASA Office of Inspector General, NASA’s Plans for Human Exploration beyond Low Earth Orbit. Report No. IG-17-017, April 2017

http://aulis.com/pdf folder/beyond_leo.pdf

[Radiation Report, 2015]: Amir A. Bahadori, et al., Battery-operated Independent Radiation Detector Data Report from Exploration Flight Test 1. NASA/TP–2015–218575, NASA Johnson Space Center, Houston, Texas, USA, June 2015

http://aulis.com/pdf folder/tp_2015-218575.pdf

[NASA Spaceflight, 2012]: Chris Bergin, Dynetics and PWR aiming to liquidize SLS booster competition with F-1 power. Nasaspaceflight.com, November 9, 2012

https://www.nasaspaceflight.com/2012/11/dynetics-pwr-liquidize-sls-booster-competition-f-1-power/

[GAO on Orion, 2017]: NASA Human Space Exploration: Delay Likely for First Exploration Mission. Government Accountability Office, Report GAO-17-414, April 2017

http://aulis.com/pdf folder/gao_orion17.pdf

[Cislunar Station, 2017]: Cheryl Warner, NASA, Roscosmos Sign Joint Statement on Researching, Exploring Deep Space. Sept 27, 2017

https://www.nasa.gov/feature/nasa-roscosmos-sign-joint-statement-on-researching-exploring-deep-space

Фил Кутс



***

.