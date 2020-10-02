Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 октября 2020
- 16:48 Эрдоган сделал наглое заявление о Крыме и Карабахе.
- Вчера 23:18 Грандиозная победа: самый большой военный успех России в XXI веке (ВИДЕО).
- Вчера 23:00 Армения отзывает посла из Израиля.
Эрдоган сделал наглое заявление о Крыме и Карабахе
Президент Турции Реджеп Эрдоган сделал сегодня заявление, которое можно расценивать и как выпад в сторону России.
«Кризис, начавшийся с оккупации Крыма в Черном море, может повториться в любой момент.
Наиболее конкретным примером этого является ситуация в Нагорном Карабахе, которая началась с нападения Армении на Азербайджан», — заявил он журналистам.
Напомним, Анкара открыто поддерживает Баку в нагорнокарабахском конфликте с первого дня обострения 27 сентября.
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Грандиозная победа: самый большой военный успех России в XXI веке (ВИДЕО)
Пять лет назад началась блестящая военная операция армии России в Сирии, завершившаяся самой большой победой нашей страны в XXI веке.
Военкоры «Русской Весны» в первые дни октября прибыли в арабскую республику и в течение пяти лет своими глазами наблюдали, как находящееся на грани уничтожения древнее государство буквально возрождается из пепла.
Страну разрывали банды и наёмники со всего мира, которых спонсировали и снабжали вооружением американцы, турки, саудиты, иорданцы, катарцы и даже израильтяне.
Сирийская армия несла страшные потери и теряла район за районом.
В конце сентября 2015 года боевики контролировали окраины Дамаска, обстреливали столицу и пытались с боями продвигаться к центру города. Сотни населённых пунктов, десятки крупных городов, богатые полезными ископаемыми огромные пустыни, плодородные земли и горы были захвачены исламистами, создавшими на обломках почти 2/3 Сирии несколько по-средневековому диких террористических «государств».
Правительство удерживало около четверти страны, примерно 50% территории САР было оккупировано самой жесткой террористической группировкой в истории — ИГИЛ*, 15% контролировал местный филиал «Аль-Каиды»* («Джебхат ан-Нусра»*) и другие более умеренные «зелёные» боевики, а менее 10% — курды.
Начало операции ВКС
После прибытия авиагруппы ВКС РФ «чёрные» и «зелёные» районы на карте Сирии начали стремительно сжиматься, как шагреневая кожа, возвращаясь под контроль правительства.
Российские военные советники прибыли во все крупные подразделения Вооружённых сил САР и Национальных сил обороны.
Наши офицеры начали планировать наступательные и оборонительные операции, готовить и вооружать сирийских солдат, а также создавать новые воинские формирования.
Военные лётчики сравнительно небольшой авиагруппы стали главной ударной силой, уничтожавшей укреплённую оборону, технику и живую силу врагов.
Точные и мощные удары «Сушек» и ударных вертолётов Миля и Камова расчищали путь наступающим войскам, заставляли выживших боевиков бежать и днём и ночью с ужасом всматриваться в небеса при приближении звуков летящей авиации.
Именно страх перед нашими самолётами и скоординированными ударами наземных сил заставлял бандформирования сдавать оккупированные ими города и посёлки, вывозя остатки своих отрядов на знаменитых зелёных автобусах в Идлиб.
Так, месяц за месяцем было уничтожено ИГИЛ, группировка «Джебхат ан-Нусра» официально прекратила существование, чтобы не быть полностью уничтоженной. Выжившие «зелёные» боевики были загнаны в резервацию — «Идлибскую зону деэскалации», где продолжают уничтожать друг друга в кровопролитных междоусобных войнах.
В результате успешной стратегии российских военных и усилиями Центра примирения тысячи вчерашних боевиков оппозиции вступили в ряды правительственных войск и кровью смыли предательство в боях с террористами.
Предлагаем вниманию читателей «Русской Весны» небольшой ролик о хронологии и вехах российской операции в САР.
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* запрещенные в РФ террористические группировки
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Армения отзывает посла из Израиля
Армения отзывает посла в Израиле для консультаций из-за поставок оружия Азербайджану. Об этом в четверг, 1 октября, сообщили в МИД страны.
Отмечается, что Азербайджан целенаправленно атакует гражданское население в Карабахе.
Кроме того, в МИД Армении сообщили, что Ереван ознакомился с заявлением лидеров РФ, США и Франции по Карабаху.
«Мы определимся с оценкой данного заявления позднее», — заявил пресс-секретарь МИД Армении.
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