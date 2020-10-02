Пять лет назад началась блестящая военная операция армии России в Сирии, завершившаяся самой большой победой нашей страны в XXI веке.

Военкоры «Русской Весны» в первые дни октября прибыли в арабскую республику и в течение пяти лет своими глазами наблюдали, как находящееся на грани уничтожения древнее государство буквально возрождается из пепла.

Страну разрывали банды и наёмники со всего мира, которых спонсировали и снабжали вооружением американцы, турки, саудиты, иорданцы, катарцы и даже израильтяне.

Сирийская армия несла страшные потери и теряла район за районом.

В конце сентября 2015 года боевики контролировали окраины Дамаска, обстреливали столицу и пытались с боями продвигаться к центру города. Сотни населённых пунктов, десятки крупных городов, богатые полезными ископаемыми огромные пустыни, плодородные земли и горы были захвачены исламистами, создавшими на обломках почти 2/3 Сирии несколько по-средневековому диких террористических «государств».

Правительство удерживало около четверти страны, примерно 50% территории САР было оккупировано самой жесткой террористической группировкой в истории — ИГИЛ*, 15% контролировал местный филиал «Аль-Каиды»* («Джебхат ан-Нусра»*) и другие более умеренные «зелёные» боевики, а менее 10% — курды.

Начало операции ВКС

После прибытия авиагруппы ВКС РФ «чёрные» и «зелёные» районы на карте Сирии начали стремительно сжиматься, как шагреневая кожа, возвращаясь под контроль правительства.

Российские военные советники прибыли во все крупные подразделения Вооружённых сил САР и Национальных сил обороны.

Наши офицеры начали планировать наступательные и оборонительные операции, готовить и вооружать сирийских солдат, а также создавать новые воинские формирования.

Военные лётчики сравнительно небольшой авиагруппы стали главной ударной силой, уничтожавшей укреплённую оборону, технику и живую силу врагов.

Точные и мощные удары «Сушек» и ударных вертолётов Миля и Камова расчищали путь наступающим войскам, заставляли выживших боевиков бежать и днём и ночью с ужасом всматриваться в небеса при приближении звуков летящей авиации.

Именно страх перед нашими самолётами и скоординированными ударами наземных сил заставлял бандформирования сдавать оккупированные ими города и посёлки, вывозя остатки своих отрядов на знаменитых зелёных автобусах в Идлиб.

Так, месяц за месяцем было уничтожено ИГИЛ, группировка «Джебхат ан-Нусра» официально прекратила существование, чтобы не быть полностью уничтоженной. Выжившие «зелёные» боевики были загнаны в резервацию — «Идлибскую зону деэскалации», где продолжают уничтожать друг друга в кровопролитных междоусобных войнах.

В результате успешной стратегии российских военных и усилиями Центра примирения тысячи вчерашних боевиков оппозиции вступили в ряды правительственных войск и кровью смыли предательство в боях с террористами.

Предлагаем вниманию читателей «Русской Весны» небольшой ролик о хронологии и вехах российской операции в САР.

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* запрещенные в РФ террористические группировки