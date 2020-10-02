Последние заявления Навального были написаны на английском языке, а затем переведены на русский и немецкий, считает эксперт Павел Данилин. По его словам, многие фразы построены на английский манер. По-русски, соответственно, так никто никогда не говорит, подчёркивает эксперт.



Последняя речь Навального была написана на английском языке, а затем переведена на русский, уверен директор Центра политического анализа и шеф-редактор сайта "Кремль.орг" Павел Данилин.

Данилин указывает: если посмотреть на последние заявления Навального, то они выглядят так, как будто написаны были на английском, а затем переводились на немецкий или на русский. Это можно увидеть на примере фразы: "Я тот парень, кто…". По-английски это звучит как I’m the guy who. По-русски, соответственно, так никто никогда не говорит. Представить себе, что человек сказал подобную фразу, подобное выражение, попросту невозможно.