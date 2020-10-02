Речи Навального пишут в США: Оппозиционера выдало английское построение фраз
Последние заявления Навального были написаны на английском языке, а затем переведены на русский и немецкий, считает эксперт Павел Данилин. По его словам, многие фразы построены на английский манер. По-русски, соответственно, так никто никогда не говорит, подчёркивает эксперт.
Последняя речь Навального была написана на английском языке, а затем переведена на русский, уверен директор Центра политического анализа и шеф-редактор сайта "Кремль.орг" Павел Данилин.
Данилин указывает: если посмотреть на последние заявления Навального, то они выглядят так, как будто написаны были на английском, а затем переводились на немецкий или на русский. Это можно увидеть на примере фразы: "Я тот парень, кто…". По-английски это звучит как I’m the guy who. По-русски, соответственно, так никто никогда не говорит. Представить себе, что человек сказал подобную фразу, подобное выражение, попросту невозможно.
В интервью Навального мы видели целый ряд подобных фраз, которые можно было бы списать на то, что это вроде бы перевод с русского на немецкий, а затем обратного на русский. Однако нет. Даже в переводе с русского на немецкий, а потом обратно на русский, то есть двойной перевод, не было бы таких выражений, которые звучат как чисто англицизмы, – сказал Павел Данилин.
Ещё один пример, заявление: "Я ни в коем случае не сделаю Путину такого подарка, чтобы не вернуться в Россию". Абсолютно грамотно построена фраза, с точки зрения английского языка. Но по-русски так не говорится.
В английском варианте это хорошо очень воспринимается. В русском варианте – русское сознание отрицает подобное построение предложений. Лабуда, – подчеркнул эксперт.
Он отмечает, что поскольку Навальный никогда не говорил подобного вживую, и все подобные фразы встречаются исключительно в текстовом виде, то скорее всего эти тексты раздают кураторы Навального, которыми являются американцы. Они же, собственно, и занимаются контролем над распространением информации из больницы.
Поэтому у меня нет никаких сомнений, что эти слова, которые вкладывают якобы в уста Навального, написаны были не самим Навальным, а написаны были его американскими кураторами. Потому что это чисто американская стилистика, разговорная и письменная, – подводит итог Павел Данилин.