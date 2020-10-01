Османский фанатик Реджеп Тайип Эрдоган все больше напоминает лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. И дело тут вовсе не во внешнем сходстве политиков. Президент Турции действует подобными методами. Сирия, Ливия, а сегодня из-за его имперских амбиций страдает непризнанная Нагорно-Карабахская Республика.

В последние дни появляется все больше сообщений о том, что Эрдоган отправляет сражаться на стороне Вооруженных сил Азербайджана сирийских боевиков-наемников. По некоторым данным, они прибывают из Ливии. Имеются несколько доказательств.

В воскресенье, 27 сентября, сразу же после обострения конфликта между Баку и Ереваном, в Сети появилось видео с боевиками, едущими на передовую. Автор утверждает, что в пикапах находятся члены сирийских бандформирований.

Сегодня имеются данные, что из Ливии в Азербайджан вылетело как минимум четыре борта с несколькими тысячами боевиков. Об этом сообщил бригадный генерал Ливийской национальной армии Халед Махджуб. Переброской занималась авиакомпания Burak Air. Ранее её обвиняли в доставке наемников из Турции в Ливию.

Сирийский сетевой ресурс Idlib post обнародовал фотографии сирийских боевиков-наёмников, переодетых в форму азербайджанских войск и находящихся на одной из баз Вооружённых сил Азербайджана.

Российская сторона в этой ситуации занимает нейтралитет. Российский президент Владимир Путин и наши дипломаты призвали стороны сесть за стол переговоров. Но если ситуация станет безвыходной, то Москва будет вынуждена встать на сторону Еревана. Армения входит в состав Организации Договора о коллективной безопасности.

Турция, в свою очередь, выступает на стороне Азербайджана. Лично Эрдоган заявил, что армяне должны уйти с «оккупированных» территорий НКР. Сегодня же турецкому лидеру продолжают поддакивать практически все турецкие власти, осознавая, что за Арменией стоит Россия.

Получается, Реджеп Тайип Эрдоган бросил наглый вызов Владимиру Путину. Турецкий лидер забыл, как Кремль «наказал» Анкару за сбитый самолет. Эта история может повториться.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»