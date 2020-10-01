Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 01 октября 2020
- 06:00 Фанатик Эрдоган бросил наглый вызов Путину? — Турция вонзила когти (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:23 Турецкие амбиции.
- 00:30 Раскол в НАТО: Франция и Турция обменялись обвинениями из-за Карабаха.
Фанатик Эрдоган бросил наглый вызов Путину? — Турция вонзила когти (ФОТО, ВИДЕО)
Османский фанатик Реджеп Тайип Эрдоган все больше напоминает лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. И дело тут вовсе не во внешнем сходстве политиков. Президент Турции действует подобными методами. Сирия, Ливия, а сегодня из-за его имперских амбиций страдает непризнанная Нагорно-Карабахская Республика.
В последние дни появляется все больше сообщений о том, что Эрдоган отправляет сражаться на стороне Вооруженных сил Азербайджана сирийских боевиков-наемников. По некоторым данным, они прибывают из Ливии. Имеются несколько доказательств.
В воскресенье, 27 сентября, сразу же после обострения конфликта между Баку и Ереваном, в Сети появилось видео с боевиками, едущими на передовую. Автор утверждает, что в пикапах находятся члены сирийских бандформирований.
Сегодня имеются данные, что из Ливии в Азербайджан вылетело как минимум четыре борта с несколькими тысячами боевиков. Об этом сообщил бригадный генерал Ливийской национальной армии Халед Махджуб. Переброской занималась авиакомпания Burak Air. Ранее её обвиняли в доставке наемников из Турции в Ливию.
Сирийский сетевой ресурс Idlib post обнародовал фотографии сирийских боевиков-наёмников, переодетых в форму азербайджанских войск и находящихся на одной из баз Вооружённых сил Азербайджана.
Российская сторона в этой ситуации занимает нейтралитет. Российский президент Владимир Путин и наши дипломаты призвали стороны сесть за стол переговоров. Но если ситуация станет безвыходной, то Москва будет вынуждена встать на сторону Еревана. Армения входит в состав Организации Договора о коллективной безопасности.
Турция, в свою очередь, выступает на стороне Азербайджана. Лично Эрдоган заявил, что армяне должны уйти с «оккупированных» территорий НКР. Сегодня же турецкому лидеру продолжают поддакивать практически все турецкие власти, осознавая, что за Арменией стоит Россия.
Получается, Реджеп Тайип Эрдоган бросил наглый вызов Владимиру Путину. Турецкий лидер забыл, как Кремль «наказал» Анкару за сбитый самолет. Эта история может повториться.
Читайте также: Огонь до небес: Армия Армении сожгла колонну войск врага (ВИДЕО)
Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Турецкие амбиции
Мечты, мечты, Где ваша сладость?
Думы об Османской Империи не отпускают.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Раскол в НАТО: Франция и Турция обменялись обвинениями из-за Карабаха
Союзники по НАТО: Франция и Турция, — обменялись обвинениями на фоне усиления международного напряжения из-за ожесточенных боев в Нагорном Карабахе.
Об этом пишет Reuters, напоминая, что в населенном этническими армянами сепаратистском регионе Азербайджана продолжается самая большая вспышка насилия с середины 1990-х годов. Анкара поддерживает Баку в этом противостоянии.
Повторяя риторику президента Раджепа Тайипа Эрдогана, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция «сделает все необходимое». Так он ответил на вопрос, не думает ли турецкая сторона об отправке военной помощи, если Азербайджан об этом попросит.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Анкару за поддержку. Но он добавил, что его стране не нужна военная помощь. По словам Алиева, бои прекратятся в тот момент, когда силы Армении «покинут наши территории». Чавушоглу также подчеркнул, что солидарность Франции с Арменией равносильна поддержке армянской оккупации в Азербайджане.
Президент Франции Эммануэль Макрон, в стране которого живет довольно большая армянская диаспора, ответил на эти турецкие замечания во время визита в Латвию. Он сказал, что Франция чрезвычайно встревожена «воинственными сигналами» из Турции, которые «фактически устраняют все факторы сдерживания для отвоевания Нагорного Карабаха силами Азербайджана».
«И это неприемлемо», — сказал Макрон.
Париж заявил, что хочет собрать Минскую группу для обсуждения войны в Нагорном Карабахе. В эту группу входят Россия, Франция и США. Лидеры Евросоюза также будут обсуждать конфликт на саммите на этой неделе. Об этом сообщил источник в правительстве Германии.
Читайте также: «С Западом невозможно иметь никакие дела»: МИД прокомментировал заявления Германии в ООН
К оглавлению | Источник: rusvesna.su