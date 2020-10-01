Чему учит (коротко)

Реалити-шоу «Пацанки» пропагандирует идею о том, что в этом мире все тебе должны. Что во всех бедах виноваты окружающие, в особенности твои родственники. Чтобы достичь успеха, нужно «идти по головам», стать первой, использовать ложь и клевету для достижения своих эгоистических целей. Шоу пропагандирует сексуальное развращение женщин, культ насилия, грубости, славы и пошлости. Дискредитирует систему образования и разрушает институт семьи.

Мнение (подробно)

Как это обычно бывает на российском телевидении – данный проект полностью скопирован со своего западного аналога «Укрощение строптивых» (англ. Ladette to Lady) — реалити-шоу, выходившее в Британии на телеканале ITV с 2005 по 2010 год.

В России первый выпуск реалити-шоу «Пацанки» был показан телезрителям в 2016 году. За это время было создано 4 сезона, где общее количество «пацанок» составило 55 девушек. Абсолютно все девушки имеют проблемы с характером, ругаются отборным матом, ведут себя очень агрессивно по отношению ко всем людям и считают корнем всех своих проблем и неудач в жизни – родителей, так как они никогда не любили и не понимали своих дочерей. Главная оглашаемая цель реалити-шоу – перевоспитать «пацанок» в «леди». Каждая девушка должна изменить свой прежний образ жизни, бросить вредные привычки, перестать ругаться матом, учиться прощать, не бояться довериться, открыться миру и полюбить его и себя. Наставлять и обучать героинь будут тщательно отобранные педагоги.

С виду кажется, что продюсеры данного реалити-шоу преследуют очень благородную цель – помочь бедным девушкам. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

Для начала познакомимся с этимологией слова «пацан». Самая распространённая версия, к которой склоняются большинство лингвистов, гласит, что слово “пацан” происходит из еврейского языка. Среди еврейского населения есть одно очень обидное оскорбление «поц», означающее недоразвитый мужской детородный орган. Попросту говоря, слово является чистым ругательством и оскорблением. В СССР данный термин был очень популярен в уголовном мире: так в криминальной среде стали называть молодых, неопытных воров и беспризорников.

С другой стороны, некоторые лингвисты приписывают происхождению слова украинские корни. В этом случае, «пацана» сравнивают с пастухом. Дело в том, что украинские пастухи, преимущественно свинопасы, подзывали живность кличем «паць-паць». Отсюда и «пацан» – «пацькающий» свинопас.

Т.е. в итоге получаем, что слово «пацан» означает либо «недоразвитый мужской детородный орган», либо свинопаса. Не очень приятно, согласитесь? Но одно можно утверждать точно: данное слово могло относится только к представителям мужского пола. Как так сложилось, что теперь им называют девушек – это большой вопрос.

С этимологией, вкратце ознакомились, давайте приступим к самому реалити-шоу.

Для анализа я выбрала 1 серию 4-го сезона, с целью ознакомления с задачами проекта. Ограничение по просмотру 18+, все выпуски опубликованы исключительно без цензуры, в том числе и на официальном сайте телеканала. Думаю, это не удивительно, потому что запикать такое количество матерных слов не каждому монтажёру по плечу.

Начинается всё с того, что нас знакомят с участницами. С самой первой минуты просмотра на меня обрушилась волна грубости и насилия. Столько ругательств, показанного в течении первых 10 минут, я не слышала за всю свою жизнь. И всё это от девушек. Наши героини все как одна ведут абсолютно безнравственный и аморальный образ жизни. Они пьют, курят, матерятся, употребляют наркотики, дерутся с мальчиками, никто не хочет работать, учиться, и заводить семью. Вот такой образ современной девушки нам показывают создатели реалити-шоу.

Грубое поведение всех девушек оправдывается тем, что их недолюбили родители. Были невнимательны и бессердечны к ним. Высокопрофессиональная робота съёмочной группы и постобработки выполняет свою задачу на все 100%. На фоне играет нежная, чувствительная музыка, девушки плачут, говорят, что хотят стать лучше, что никто их не понимает, не любит и не ценит за то, какие они есть. И именно по этой причине они себя так ведут. Постановочно это или нет, но всё сделано таким образом, что начинаешь сочувствовать девушкам.

В подобных сценах телезрителю завуалированно транслируется мысль о том, что главный источник твоих проблем – это внешний мир, а преимущественно родители. Что именно они являются источником зла и виноваты во всех твоих бедах и неудачах. Что они не выполнили свой родительский долг, а ты оказался просто жертвой сложившихся обстоятельств.

Происходит дискредитация образа родителей, как заботливых, близких и любящих людей.

Иными словами, целенаправленно создаётся ощущение, что семья несёт только вред. Разумеется, ни о каком уважении и послушании родителям не ведётся и речи. Также, этого не прописано и в целях проекта. Вместо этого, всё сводится к собственным изменениям и независимости от окружающих.

И вот, «пацанок» собирают всех в одном месте, где преподаватели должны будут их перевоспитать. К слову, преподавателей в школе только 3: директор, первый заместитель директора и второй заместитель директора. Отдельной стороной стоит психолог. Двое из преподавателей разведены и имеют по одному ребёнку. О третьей вообще почти ничего не известно в интернете. Но все так или иначе связаны с модельным бизнесом. Чему могут научить женщины с неустроенной личной жизнью и зацикленными исключительно на карьере в сфере моды остаётся только догадываться. Напоминает ситуацию, с телешоу «Давай поженимся», где на роль ведущих подобраны, мягко говоря, несчастные женщины.

Ну да ладно с ведущими. Ведь весь смысл в изменении образа жизни героинь, смены мировоззрения, это главное. Давайте посмотрим с помощью каких методов будет происходить трансформация «гадкого утёнка в лебедя».

Оказывается, здесь всё достаточно просто и банально. Чтобы измениться, нужно побороть свои страхи и комплексы. В нашей школе никто и слова не говорит о чтении и необходимости самообразования, как об обязательном инструменте становления гармоничной личности. Вместо этого, наших девушек подвергают различного рода экспериментам, или испытаниям: «пацанок» отводят на кладбище, где они видят надгробие со своим именем, предлагают подержать крысу в руках, поливают грязью и обсыпают перьями, показывают их возможную будущую смерть, заставляют драться между собой. Есть и более нравственные задачи: поиграть с детьми, научиться готовить, танцевать, побыть сотрудницей службы спасения. Но основной акцент сделал всё-таки на преодолении страхов. Т.е. чтобы измениться нужно стать смелой и независимой, научиться самой заботиться о себе, быть лидером и стремиться стать самодостаточной.

Что здесь плохого? А то, что данное поведение необходимо культивировать и развивать, как правило, только мужчинам, большинство из которых в данном проекте показаны как слабые и безвольные личности. Это мужчине необходимо становится сильнее, храбрее, мужественнее, учиться контролировать свои чувства и эмоции, побороть свои страхи. Зачем всё это женщине, которая от природы является слабой и хрупкой? Чья «сила» и преимущество именно в мягкости и нежности? Не в том, чтобы перестать бояться, а в том, чтобы найти того, рядом с кем мне будет не страшно! Не стать супер-независимой от внешнего мира, а быть счастливой в зависимости от любимого мужчины! Найти того, кто сможет обо мне позаботиться и в ком я не буду сомневаться. Того единственного, в кого я буду верить, кого буду ждать и кому буду верна, ни смотря ни на что. С кем смогу построить крепкую, дружную и большую семью. С этой точки зрения непонятно, зачем вообще заставлять девушек драться, ходить на кладбище и прыгать с парашюта? У создателей данного реалити-шоу, думаю, такие вопросы в голове не возникают. Они прекрасно осведомлены о бесструктурном управлении обществом.

Отдельно, хочется сказать о том, что каждая серия сопровождается вставками, где в отдельном помещении каждая из участниц может прокомментировать своё отношение друг к другу. Как правило, «пацанки» критикуют и осуждают поведение своих подруг. Девушки, вообще, постоянно спорят и ругаются между собой. Чем-то напоминает «Дом 2». О том, что существует такое понятие как дружба или чувство такта, видимо, в школе леди не учат. В современном мире это стало лишним, никому не нужным качеством. Да и зачем этому учить, ведь главное – победить в проекте. А для этого можно любыми способами и методами выставлять своих конкуренток в наихудшем свете. Главное – стать финалисткой, а что будет с другими – не моё дело.

Сложно представить, какой негативный эффект на психику молодёжи, может оказать сие творение. Несмотря на ограничение по возрасту, скорее всего, целевая аудитория – это девочки-подростки, у которых только начинают формироваться сознательные образы будущей семейной жизни. Чему они научатся, смотря данное шоу, страшно подумать. Какие модели поведения возьмут за пример для подражания, к каким ценностям начнут стремиться, как станут относиться к мужчинам, к материнству, родителям? И, наверно, больше всего меня расстраивает то, что зрителю в очередной раз тонко навязывается идея о том, что настоящая женщина должна быть независимой, сильной, смелой личностью, наравне и даже выше мужчины.

Таким образом, поверхностно ознакомившись с реалити-шоу «Пацанки» (очень неприятно слушать столько ругательств и видеть такое грубое поведение девушек), могу утверждать, что настоящими целями данной телепередачи являются:

дискредитация образа женщин; дискредитация системы образования; разрушение института семьи; пропаганда грубостей и насилия: пропаганда эмансипации и культа внешности; пропаганда эгоистического, праздного образа жизни.

В целом, ничего нового и удивительного. «Троянский конь» во всей его красе. Под благородными целями (помочь девушкам измениться и стать другими) пропагандируется грубость, насилие, пошлость, лицемерие, культ славы и роскоши. И никого не интересует, что благодаря просмотру именно таких реалити-шоу, в нашем с вами обществе появится гораздо больше беспризорных «пацанок», о которых, к сожалению, уже никто не сможет позаботиться.

Дзіяна Скурат, рецензия на сайте КиноЦензор

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Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/aJ1RXKcBn9s/