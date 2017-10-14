Чему учит шоу «Пацанки»?

В начале октября состоялась телевизионная премия ТЭФИ-2017. Награды получили такие сериалы, как «Ольга» и «Пьяная фирма», снятые телеканалом ТНТ, шоу «Пусть говорят» и «Comedy Club», документальный фильм «Наина Ельцина», прославляющей историю любви первого президента России, и многие другие «заслуженные» произведения современного оглупляющего телевизионного контента. В том числе было названо и лучшее российское реалити-шоу, которым стал проект телеканала Пятница «Пацанки».

Хотя российским его назвать очень сложно. Сам формат телешоу придуман в Великобритании, где оно впервые вышло в 2005 году под названием «Укрощение строптивых». Из туманного Альбиона это «достижение» человеческой мысли плавно перекочевало в другие страны, и в том числе на Украину, где с 2010 года оно выходит под названием «От пацанки до панянки».

С 2016 года проектом «От пацанки до панянки» стал заниматься украинский продюсерский центр «Friends Production» во главе с Алексеем Гончаренко, который специализируется на создании контента для таких украинских телеканалов, как «Интер» и «1+1». Именно его команда снимает и российскую версию шоу «Пацанки» для телеканала «Пятница». После вручения проекту премии ТЭФИ Алексей дал интервью с такими словами:

«Я очень любил первый сезон украинских «Пацанок», считаю, есть основания им гордиться. Да и вообще – хочется в родной стране получать награды. Но как-то наши телеакадемики пока остались по отношению к нам сдержанны. Ну а в России по реакции менеджеров разных российских каналов, с которыми я встречался, уже было, в принципе, понятно, что неотмеченным проект не останется. Конечно, это очень приятно. Вообще, в этом жанре (реалити шоу) лидерство остается за украинцами. Столько украинских медиаменеджеров в России работает – их приглашают конкретно на программы. Не секрет, что «Холостяка» на ТНТ все время делают украинские группы, «Орел и Решка» держит пальму первенства, тот же «Ревизорро»… Ну и «Пацанки» не мы повторили за Россией, как было много лет, а Россия повторила за нами. Так что можно говорить о глобальной экспансии украинского продукта в Россию».

Но если сам Гончаренко в Украинских СМИ так открыто говорит о глобальной экспансии украинского продукта в Россию, которая, по сути, конечно, является, экспансией британского продукта, а не украинского, то сам телеканал «Пятница» этот момент, естественно, не афиширует. Информации о том, кто создаёт телешоу, на официальных ресурсах телеканала или на сайте Газпром-медиа, которому и принадлежит «Пятница», вы нигде не встретите. Даже когда одна из обиженных участниц проекта откровенно рассказала, что девушек на шоу намеренно спаивают, провоцируют на драки и агрессию, и вообще, отвозят в Киев, где и проходят съёмки, шеф-редактор «Пятницы» опровергла все её слова, назвав их клеветой и пригрозив судебными исками за нарушение условий контракта.

Целенаправленно участниц спаивают, или просто команда профессиональных украинских психологов всячески поощряет их неадекватное и провокационное поведение, предоставляя им, в том числе, доступ к алкоголю, – грань здесь тонкая, но то, что шоу снимается под Киевом, – это факт. Сам особняк находится на Юго-Востоке украинской столицы и продаётся по цене около 60 миллионов гривен.

Британские технологии + киевские специалисты + русские девушки + деньги Газпрома = продукт для деградации массовой аудитории России

А теперь ближе к делу. Почему в России практически все телешоу сделаны по иностранным шаблонам – в частности, по британским или американским? А причина в том, что это продукт, проверенный временем, который имеет одну очень интересную особенность. Каждое такое телешоу по оглашению работает на реализацию каких-то чистых и светлых идей, а по умолчанию достигает обратного эффекта. В предыдущих видеообзорах мы подробно разбирали реализацию этого принципа на примере таких проектов, как «Пусть говорят», «Давай поженимся», «Мужское/Женское», «Дом 2» и так далее…

Сегодня посмотрим, как этот механизм реализован в шоу «Пацанки». Итак, основная часть каждой передачи выглядит следующим образом.

Основной контент телешоу «Пацанки» нацелен на:

пропаганду нецензурной лексики

пропаганду алкоголя

пропаганду пошлости, вульгарности и примитивизма

дискредитацию образа женщины

популяризацию идеологии «каждый сам за себя»

Долго вас мучить этим видеорядом не будем, просто поверьте, что количество нецензурной лексики, пошлости, глупости и грязи в этом шоу просто зашкаливает и даст фору даже нашумевшему «Дому 2». Но, как и во всяком телепроекте, прибывшем к нам из-за границы, официально создатели преследуют исключительно благие цели – они хотят перевоспитать этих девушек, вернуть их к нормальной жизни, научить быть «леди» и так далее. В реальности тем, кто запускает такой контент в эфир, конечно, нет никакого дела до самих девушек-участниц – они просто расходный материал. Если сомневаетесь, посмотрите интервью тех конкурсанток, которые со скандалом покинули проект.

Создателей подобных телешоу интересует только один аспект – влияние на массовую аудиторию, на тысячи и миллионы телезрителей, которые подвергнутся соблазну заглянуть в эту замочную скважину, в эту кунсткамеру, и получат ту самую убойную дозу деструктивных моделей поведения, мата и хамства, которые и составляют 90 процентов содержания передачи.

Так же, как из 10 участниц только одну в финале превратят в так называемую леди, только один из 10 телезрителей сумеет почерпнуть что-то полезное из этой передачи. Все остальные, просматривая такой контент, просто будут неосознанно тешить свою гордыню, возвышаясь на фоне несчастных судеб этих глупых и никому не нужных девушек. Удовольствие от просмотра унижений других людей дорого обойдётся всем любителям дешёвых эмоций, потому что именно для них и создан этот телевизионный яд, и работала над ним команда профессиональных психиологов, которые гораздо лучше разбираются в особенностях восприятия информации, чем обычные люди.

Но и тот десятый телезритель, вроде как, оказавшийся самым умным и вместе с главной героиней дошедший до финала этого телешоу, его так же, как и победительницу, научат в первую очередь тому, как идти по головам других, как жить по принципу «человек человеку волк». Ведь это главная мораль, которую несут все телешоу, построенные по принципу «слабого звена». Нет коллектива, нет общества – есть волки-одиночки, где каждый сам за себя. Именно такие люди и нужны создателям подобных передач, с ними удобнее работать, они не смогут сопротивляться, они – серая масса, в которой каждый сам за себя и думает только о своей шкуре. Эту шкуру и будут стричь первой.

Источник: feedproxy.google.com