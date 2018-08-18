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Всем работникам и участникам телешоу посвящается…

09:41. 18 августа 2018 Просмотров - 36 Нет комментариев Опубликовал:

Новый фильм проекта Научи хорошему предлагает заглянуть за кулисы современной индустрии по производству телевизионных шоу и увидеть внутреннюю алгоритмику этого процесса, скрытую от глаз большинства. Как воспринимает происходящее на экране обычный зритель, участник передачи и главный редактор телеканала? Что скрывается за красивыми формулировками об отражении жизни и решении общественных проблем? Заботит ли продюсеров и сценаристов судьба гостей многочисленных студий? Как выстроен механизм рейтингов? Что объединяет все современные телешоу?

Ответы на эти вопросы раскрываются в представленном фильме на примере разборов самых популярных передач российского телевидения, на многих из которых уже выросло целое поколение. Потратив пару часов, вы детально разберётесь с тем, что скрывается за приторными шутками таких юмористических шоу как «Comedy Club» и «Comedy Woman», узнаете, почему как на грибах растут всевозможные реалити-шоу по типу «Дом 2», «Пацанки» и «Холостяк», оцените стоимость сострадательных интонаций ведущих популярных ток-шоу «Давай поженимся», «Пусть говорят» и «Прямой эфир», увидите, чему на самом деле учат образовательные передачи «Здоровье», «Жить Здорово».

Этот фильм разрушает множество иллюзий и заставляет по-новому взглянуть на мир, в котором мы живём. Два часа времени – не такая большая плата, чтобы узнать правду!

Содержание:

00:10 Чему учит шоу «Comedy Club»? (ТНТ)
06:40 Чему учит шоу «Холостяк»? (ТНТ)
14:00 Чему учит шоу «Пацанки»? (Телеканал Пятница)
22:14 Чему учит шоу «Дом 2»? (ТНТ)
29:30 Чему учит шоу «Comedy Woman»? (ТНТ)
37:00 Чему учит шоу «Уральские Пельмени»? (СТС)
43:45 Зачем на Телевидении нужны Юмористы?
50:10 Чему учит шоу «Битва экстрасенсов»? (ТНТ)
56:15 Чему учит шоу «Пусть говорят?» (Первый канал)
1:02:05 Чему учит шоу «Давай поженимся»? (Первый канал)
1:08:33 Чему учит шоу «Про любовь?» (Первый канал)
1:16:50 Чему учит шоу «Мужское / Женское»? (Первый канал)
1:23:25 Чему учит шоу «Прямой эфир»? (Россия-1)
1:29:35 Чему учит шоу «Говорим и показываем»? (НТВ)
1:35:30 Чему учат шоу «Здоровье и Жить здорово»? (Первый канал)
1:42:15 Позиция Роскомнадзора и Генпрокуратуры по делу Малышевой
1:49:15 Чему учит шоу «Нет запретных тем»? (Телеканал Домашний)
1:55:55 Что общего у российских телешоу и Западных НКО?

Фильм можно скачивать и распространять на любых доступных ресурсах.

Источник: feedproxy.google.com

Метки: видеообзоры, обзоры системные, тв-шоу, технологии
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