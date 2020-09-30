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... усиленно пропагандировать мифы о Великой Отечественной и ВторойМировой. Мифы совершенно одного...радио «Комсомольская правда» рассказал известный историк, советник ректора МПГУ Евгений СПИЦЫН... прав. Потому что Втораямироваявойна это была война машин, а не...
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Положение, занимаемое человеком, его профессия абсолютно ничего не значат. Решающим является то, как он работает, соответствует ли он месту, на котором оказался. Не имеет значения радиус его деятельности, важно лишь, справляется ли он с кругом своих обязанностей.