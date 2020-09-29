Российские ВКС в Сирии за последний месяц уничтожили три крупных лагеря подготовки боевиков, развернутые террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* в зоне деэскалации Идлиб.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

20 сентября ВКС России атаковали лагерь подготовки боевиков «Западный» на окраинах Идлиба, удар наносился по семи объектам четырьмя фронтовыми бомбардировщиками Су-24 и одним Су-34. По врагу ударили бомбами ОФАБ-250 и КАБ-500.

Удар по объектам с иностранными спецами из ЧВК

Как сообщала «Русская Весна», 15 сентября Вооружённые силы России нанесли самый мощный за последние месяцы удар в Сирии, разбомбив объекты в пров. Идлиб, где иностранные специалисты ЧВК готовили армию террористов.

Лагерь подготовки НВФ «Хайат Тахрир аш-Шам» в р-не г. Маарет Мисрин занимает территорию на участке более 90 га, здесь проходили подготовку более 300 боевиков. Огневые удары по ним наносились истребителями-бомбардировщиками Су-34 и фронтовыми бомбардировщиками Су-24М.

Обнаружен и уничтожен

9 сентября в процессе осуществления воздушной разведки в р-не Ашхани-Тахтани был обнаружен лагерь террористов «Хайат Тахрир Аш-Шам» общей численностью свыше 150 боевиков. С 15:28 до 15:53 авиация ВКС России нанесла авиаудары по укрытиям и скоплению техники группировки.

Применены бомбы ОФАБ-250 и КАБ-1500. Уничтожены 6 единиц техники и укрытие, ликвидировано около 80 боевиков, из них 7 полевых командиров.

ВКС исправляют ошибки Турции

Несмотря на все заявления турецкой стороны, подобная статистика может лишь свидетельствовать о низкой эффективности турецкой кампании по ликвидации радикальных террористических группировок в зоне деэскалации.

Одновременно с этим систематические теракты и обстрелы со стороны ХТШ позиций правительственных войск говорят о полном контроле экстремистов над Идлибской зоной.

В связи с этим — на фоне бездействия и абсолютной неэффективности турецкого присутствия в регионе — единственным эффективным инструментом по зачистке сирийских территорий от террористических группировок и долгожданной стабилизации обстановки в республике остаются авиационные удары российских ВКС.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.