Турецкий F-16 сбил армянский Су-25

МО Армении сообщает, что турецкий истребитель F-16 вылетевший с авиабазы Гянджа сбил армянский Су-25. Армянский пилот погиб. Машина была сбита в воздушном пространстве Армении.Фактически, это является уже открытым нападением Турции на Армению, которая получает формальный повод обратиться в ОДКБ за защитой. Де-факто, стран член НАТО напала на страну члена ОДКБ.Также стоит отметить, что Иран перебрасывает войска на границу с Азербайджаном.Стоит также отметить сообщения о еще одном неопознанном самолете, который якобы был сбит иранскими системами ПВО в Восточном Азербайджане."We have received reports of a plane of unknown origin shot down by the Iranian Air Defense Forces. It was found in East Azarbaijan Province."PS. Турция заявила, что ее F-16 не сбивал Су-25.PS2. МО Азербайджана заявляет, что Су-25 был сбит МиГ-29 ВВС Азербайджана над территорией Азербайджана.

МОЛНИЯ: F-16 сбил штурмовик Су-25

Истребитель F-16 ВВС Турции сбил армянский Су-25. Инцидент произошел в воздушном пространстве Армении. Об этом сообщили в министерстве обороны Армении. Пилот Су-25 погиб. «Истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25, пилот погиб. Турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в самой Армении», — сообщила пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян. По ее словам, F-16 находился на высоте 8 200 метров, углубившись в воздушное пространство Армении на 60 км. Читайте также: Азербайджан начал новую широкомасштабную операцию в Карабахе и понёс серьёзные потери (ВИДЕО 18+)

ВКС обрушили море огня на объекты с иностранными ЧВК и боевиками в Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

Российские ВКС в Сирии за последний месяц уничтожили три крупных лагеря подготовки боевиков, развернутые террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* в зоне деэскалации Идлиб. Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник. 20 сентября ВКС России атаковали лагерь подготовки боевиков «Западный» на окраинах Идлиба, удар наносился по семи объектам четырьмя фронтовыми бомбардировщиками Су-24 и одним Су-34. По врагу ударили бомбами ОФАБ-250 и КАБ-500. Удар по объектам с иностранными спецами из ЧВК Как сообщала «Русская Весна», 15 сентября Вооружённые силы России нанесли самый мощный за последние месяцы удар в Сирии, разбомбив объекты в пров. Идлиб, где иностранные специалисты ЧВК готовили армию террористов. Лагерь подготовки НВФ «Хайат Тахрир аш-Шам» в р-не г. Маарет Мисрин занимает территорию на участке более 90 га, здесь проходили подготовку более 300 боевиков. Огневые удары по ним наносились истребителями-бомбардировщиками Су-34 и фронтовыми бомбардировщиками Су-24М. Обнаружен и уничтожен 9 сентября в процессе осуществления воздушной разведки в р-не Ашхани-Тахтани был обнаружен лагерь террористов «Хайат Тахрир Аш-Шам» общей численностью свыше 150 боевиков. С 15:28 до 15:53 авиация ВКС России нанесла авиаудары по укрытиям и скоплению техники группировки. Применены бомбы ОФАБ-250 и КАБ-1500. Уничтожены 6 единиц техники и укрытие, ликвидировано около 80 боевиков, из них 7 полевых командиров. ВКС исправляют ошибки Турции Несмотря на все заявления турецкой стороны, подобная статистика может лишь свидетельствовать о низкой эффективности турецкой кампании по ликвидации радикальных террористических группировок в зоне деэскалации. Одновременно с этим систематические теракты и обстрелы со стороны ХТШ позиций правительственных войск говорят о полном контроле экстремистов над Идлибской зоной. В связи с этим — на фоне бездействия и абсолютной неэффективности турецкого присутствия в регионе — единственным эффективным инструментом по зачистке сирийских территорий от террористических группировок и долгожданной стабилизации обстановки в республике остаются авиационные удары российских ВКС. Читайте также: Армия РФ унизила военных США в Сирии: из-за ролика «РВ» у Трампа проблемы (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

Наглая провокация: Турция «запустила» с помощью дрона свой гимн над греческими островами

Турция продолжает провоцировать Грецию. Целью является остров Кастелоризо, расположенный в нескольких милях от юго-западного побережья Анатолии, пишет греческое издание «Прототема». В 7 утра по субботам жителей острова пробуждает летающий беспилотник неизвестного происхождения, который играет на своих усиленных динамиках турецкий национальный гимн, а также османские боевые марши. Согласно информации, беспилотник курсировал более 40 минут по небу над Кастелоризо и окружающими его меньшими островками. И это не единственный прецедент. Греческий флаг, который был изображен на скале над гаванью острова и может быть виден с турецкого побережья, подвергся вандализму с помощью красной краски, которую кто-то пролил на него. Совершенно понятно, что в своих гегемонистских устремлениях Турция может зайти слишком далеко… Однако также слишком далеко может зайти и отпор агрессору, особенно если стороны, провоцируемые турками, объединятся. Читайте также: Горящие танки и БМП: армия Армении уничтожает наступающие силы врага (ВИДЕО 18+) Серебряная Панорама, специально для «Русской Весны»

