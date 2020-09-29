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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 сентября 2020

17:57. 29 сентября 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Турецкий F-16 сбил армянский Су-25



МО Армении сообщает, что турецкий истребитель F-16 вылетевший с авиабазы Гянджа сбил армянский Су-25. Армянский пилот погиб. Машина была сбита в воздушном пространстве Армении.
Фактически, это является уже открытым нападением Турции на Армению, которая получает формальный повод обратиться в ОДКБ за защитой. Де-факто, стран член НАТО напала на страну члена ОДКБ.
Также стоит отметить, что Иран перебрасывает войска на границу с Азербайджаном.

Стоит также отметить сообщения о еще одном неопознанном самолете, который якобы был сбит иранскими системами ПВО в Восточном Азербайджане.
"We have received reports of a plane of unknown origin shot down by the Iranian Air Defense Forces. It was found in East Azarbaijan Province."

PS. Турция заявила, что ее F-16 не сбивал Су-25.
PS2. МО Азербайджана заявляет, что Су-25 был сбит МиГ-29 ВВС Азербайджана над территорией Азербайджана.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

МОЛНИЯ: F-16 сбил штурмовик Су-25

МОЛНИЯ: F-16 сбил штурмовик Су-25 | Русская весна

Истребитель F-16 ВВС Турции сбил армянский Су-25. Инцидент произошел в воздушном пространстве Армении.

Об этом сообщили в министерстве обороны Армении.

Пилот Су-25 погиб.

«Истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25, пилот погиб.

Турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в самой Армении», — сообщила пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян.

По ее словам, F-16 находился на высоте 8 200 метров, углубившись в воздушное пространство Армении на 60 км.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВКС обрушили море огня на объекты с иностранными ЧВК и боевиками в Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

ВКС обрушили море огня на объекты с иностранными ЧВК и боевиками в Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Российские ВКС в Сирии за последний месяц уничтожили три крупных лагеря подготовки боевиков, развернутые террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* в зоне деэскалации Идлиб.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

20 сентября ВКС России атаковали лагерь подготовки боевиков «Западный» на окраинах Идлиба, удар наносился по семи объектам четырьмя фронтовыми бомбардировщиками Су-24 и одним Су-34. По врагу ударили бомбами ОФАБ-250 и КАБ-500.

Удар по объектам с иностранными спецами из ЧВК

Как сообщала «Русская Весна», 15 сентября Вооружённые силы России нанесли самый мощный за последние месяцы удар в Сирии, разбомбив объекты в пров. Идлиб, где иностранные специалисты ЧВК готовили армию террористов.

Лагерь подготовки НВФ «Хайат Тахрир аш-Шам» в р-не г. Маарет Мисрин занимает территорию на участке более 90 га, здесь проходили подготовку более 300 боевиков. Огневые удары по ним наносились истребителями-бомбардировщиками Су-34 и фронтовыми бомбардировщиками Су-24М.

Обнаружен и уничтожен

9 сентября в процессе осуществления воздушной разведки в р-не Ашхани-Тахтани был обнаружен лагерь террористов «Хайат Тахрир Аш-Шам» общей численностью свыше 150 боевиков. С 15:28 до 15:53 авиация ВКС России нанесла авиаудары по укрытиям и скоплению техники группировки. 

Применены бомбы ОФАБ-250 и КАБ-1500. Уничтожены 6 единиц техники и укрытие, ликвидировано около 80 боевиков, из них 7 полевых командиров. 

ВКС исправляют ошибки Турции

Несмотря на все заявления турецкой стороны, подобная статистика может лишь свидетельствовать о низкой эффективности турецкой кампании по ликвидации радикальных террористических группировок в зоне деэскалации.

Одновременно с этим систематические теракты и обстрелы со стороны ХТШ позиций правительственных войск говорят о полном контроле экстремистов над Идлибской зоной. 

В связи с этим — на фоне бездействия и абсолютной неэффективности турецкого присутствия в регионе — единственным эффективным инструментом по зачистке сирийских территорий от террористических группировок и долгожданной стабилизации обстановки в республике остаются авиационные удары российских ВКС.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

ВКС обрушили море огня на объекты с иностранными ЧВК и боевиками в Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
ВКС обрушили море огня на объекты с иностранными ЧВК и боевиками в Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
ВКС обрушили море огня на объекты с иностранными ЧВК и боевиками в Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
ВКС обрушили море огня на объекты с иностранными ЧВК и боевиками в Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
ВКС обрушили море огня на объекты с иностранными ЧВК и боевиками в Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
ВКС обрушили море огня на объекты с иностранными ЧВК и боевиками в Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
ВКС обрушили море огня на объекты с иностранными ЧВК и боевиками в Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Наглая провокация: Турция «запустила» с помощью дрона свой гимн над греческими островами

Наглая провокация: Турция «запустила» с помощью дрона свой гимн над греческими островами | Русская весна

Турция продолжает провоцировать Грецию. Целью является остров Кастелоризо, расположенный в нескольких милях от юго-западного побережья Анатолии, пишет греческое издание «Прототема».

В 7 утра по субботам жителей острова пробуждает летающий беспилотник неизвестного происхождения, который играет на своих усиленных динамиках турецкий национальный гимн, а также османские боевые марши.

Согласно информации, беспилотник курсировал более 40 минут по небу над Кастелоризо и окружающими его меньшими островками.

И это не единственный прецедент.

Греческий флаг, который был изображен на скале над гаванью острова и может быть виден с турецкого побережья, подвергся вандализму с помощью красной краски, которую кто-то пролил на него.

Совершенно понятно, что в своих гегемонистских устремлениях Турция может зайти слишком далеко… Однако также слишком далеко может зайти и отпор агрессору, особенно если стороны, провоцируемые турками, объединятся.

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Серебряная Панорама, специально для «Русской Весны»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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