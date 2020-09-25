Интересно, Макаревич и Кортнев видели фильм «Иди и смотри»?

Наверное, видели. Вполне вероятно, что они даже впечатлились тогда, по молодости. Но с тех пор много воды утекло. Парни выросли, возмужали, заматерели. И всё как-то само собой забылось. Тем более, что условия для того, чтобы забыть были очень подходящие. А к тому же, наверняка, и «проклятый совок» не жалуют, а «Иди и смотри» — ну просто пропаганда какая-то! Ну не может быть, чтобы цивилизованные европейцы такое творили, да ещё всего-то несколько десятков лет назад! Нет, точно пропаганда.

А ещё, этим самым оболганным в фильме европейцам прислуживали некоторые местные. В очень небольших количествах, потому что Белоруссия – она вся хоть и была оккупирована, но даже и так умудрялась драться и держать оккупантов в страхе. Когда Светлана Алексиевич, нобелевская лауреатка, говорит, что Белоруссия была «страной полицаев» — она лжёт. И оскорбляет свой народ. Впрочем, что с неё взять? Когда-то Дзержинского облизывала, а теперь вот лижет полицаев. Но, вернёмся к полицаям. У них повязки были, определённых цветов. Бело-красно-белые. Вроде бы, это цвета независимой Белоруссии, но придуманы они были только в 1918 году и стали государственными белорусскими цветами во время германской оккупации, когда была провозглашена националистическая Белорусская Народная Республика. Потом этот флаг вроде бы почил в бозе, но случилась ещё одна оккупация, тоже германская. Только немцы тогда уже были нацистами. Они и раскопали полуистлевшее бело-красно-белое полотнище и снова одарили им белорусов. Типа, счастье им принесли. Правда, почему-то при этом белорусов убивали, вешали и сжигали заживо. И очень активное участие во всём этом принимали некоторые соотечественники с бело-красно-белыми повязками на рукавах. Потом, после распада СССР, это флаг ненадолго в Белоруссию вернулся в официальном статусе, но на референдуме, через несколько лет, народ его отверг. Как чуждый и запятнанный. И сейчас он используется белорусской оппозицией, у которой проблемы либо с памятью, либо с совестью.

Вот и в России группа музыкальных интеллигентов решила поддержать белорусскую оппозицию. Концертом. Назвали они его «Партизан-фест». Правильно. Чем славна Белоруссия? Конечно же своими партизанами, которые, по сути своей, являлись полноценной регулярной армией в тылу врага и которых нацисты боялись, как огня. Только вот флаг у этих партизан был красный. А музыкальные интеллигенты для концерта с таким названием выбрали те самые цвета, что использовали полицаи. И в головах у них ничего не щёлкнуло. Наверное, потому, что сделано это было намерено. Уж наверняка тот же Макаревич вполне мог догадываться, как относились партизаны к тем, у кого на рукаве была подобная повязка. Да и Кортнев знает. Высшее образование у человека, причём очень хорошее.

Но, не всё оказалось гладко. Музыкальные интеллигенты почему-то начали получать отказы от площадок, где собирались провести свой концерт. Сначала вроде договорились, но потом все пошли в отказ. Ян Шенкман, один из организаторов концерта, написал слезливый текст в Фэйсбук, мол, это всё происки кровавого режима, который не даёт провести «акцию солидарности». Наверное, чекисты обзванивают концертные площадки и заставляют их отказываться, под угрозой расстрела конечно же.

Но мне почему-то в это не верится. Просто народ, несмотря на громкие имена, заявленные в афише, смекнул, что никакой это не «Партизан-фест». Ну не могут быть шуцманы партизанами. Никогда. И хозяева концертных площадок просто решили не наступать в некую неприятно пахнущую субстанцию. Это нормально, когда человек в неё не хочет наступать. А музыкальные интеллигенты обиделись. Мол, они за солидарность, за всё хорошее и против всего плохого, а их взашей. Уважаемых, известных людей. Селебрити. Но вот только – они сами виноваты. Надо было быть точнее в терминах. Если вы уж решили использовать эти цвета – так называйте правильно «Полицай-фест». Тогда и вопросов к вам ни у кого не будет. И может быть, даже какие-то концертные площадки отдадутся вам в экстазе. Но это не точно.

А вот что точно, так это то, что вам, господа музыкальные интеллигенты, следует пересмотреть «Иди и смотри». Хотя, наверное, поздно. Уже не поможет.

https://nstarikov.ru/budte-tochnee-v-terminah-gospoda-muzykalnye-intelligenty-119678

Источник: news-front.info/2020/09/24/golos-mordora-budte-tochnee-v-terminah-gospoda-muzykalnye-intelligenty/