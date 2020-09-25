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Главная ядерная тайна Советского Союза

12:58. 25 сентября 2020 47 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nBXvJWDf56o

Метки: кыштымская авария, Маяк, Челябинск, Ядерная катастрофа

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