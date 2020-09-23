...раскосыми и жадными очами! Для вас - века, для нас - единый час... компаниям никакого нет, а обязаловка. За кадром: Даже самый...90 процентов коровников превратились в руины, а все коровы уехали в... воротами в южную Европу длявсей российской империи. но в...
...для этого физический труд обязан быть в РАДОСТЬ, а не в обязаловку...» теракта, да и все последние события после декабря 2010...его «козлом отпущения» за все грехи российского бюрократизма, выведя ...кумира, а затем сами превратятся в объект общественного презрения...
... Аспект, который замалчивают все церковные лоббисты-попы! Итак...Осознания раздельными. Высшим идеалом для идеалистических умов, как .... Иначе они тебя превратят в изгоя и запрут... который ходит на каждодневную обязаловку-работу, смотрит вечерами «телек...