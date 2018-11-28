Ростовский художник превратил свой подъезд в музей искусства
В Ростове-на-Дону есть весьма примечательная парадная (ее так действительно можно называть), при входе в которую просто захватывает дух и хочется не спеша прогуляться по всем этажам, восхищаясь и любуясь необыкновенным убранством. Такое рукотворное чудо создал неравнодушный инициативный ростовчанин, который превратил подъезд своего дома в настоящий художественный музей.
Этот подъезд многоэтажного дома — стал самой необычной достопримечательностью города Ростова-на-Дону.
Все лестничные пролеты украшены необыкновенными фресками и комнатными цветами.
Оригинальные светильники выгодно подчеркивают красоту лепнины.
Вся эта история началась еще в 2001 году, когда Константин Николаев — театральный художник-оформитель поселился в обычном панельном доме, со стандартно оформленным унылым подъездом и подобной квартирой. Его творческая натура не смогла пройти мимо такого убожества, поэтому он начал ремонт не только вновь приобретенной квартиры, но и всего лестничного пространства.
Стены лестничных полетов оформлены картинами самого автора.
Фрески с неимоверно живописными пейзажами украшают стены возле квартир.
Заходя в такой подъезд, лифтом пользоваться совсем не хочется.
После поездки в Италию, где Константин не только любовался архитектурным наследием страны, но и был поражен парадными обычных многоэтажек, у него возникло непреодолимое желание создать нечто подобное у себя дома. Имея специальное образование, ведь он выпускник Ростовского художественного училища им. М. Б. Грекова, он с удовольствием взялся за роспись стен фресками и создание репродукций картин великих художников.
Чтобы создавать такие шедевры из гипса, мастеру пришлось учиться и постоянно оттачивать свое мастерство.
Лепной декор на потолках просто завораживает своей воздушностью и легкостью.
И даже капители с очаровательными ангелочками могут придать грациозности и величия.
Милые гипсовые барельефы являются особенным украшением любого интерьера.
Но с лепниной дело пришлось иметь впервые, поэтому он много чему учился, оттачивая свое мастерство.
На протяжении десяти лет этот незаурядный человек сумел превратить обыденность и серость этажей в художественный музей, который больше стал похож на величественный замок, нежели на современный многоэтажный дом. Какого-либо определенного направления в столь оригинальном оформлении не просматривается, да и он не стремился к этому.
Огромные зеркала способны не только украсить помещение, но и сделать его фантастически прекрасным.
Картины в массивных рамах придают особого величия убранству.
Морской пейзаж всегда сможет оживить интерьер.
В итоге получилось небывалое разнообразие. Можно увидеть очаровательные венецианские улочки и городские пейзажи, фантастические истории и милые натюрморты, барельефы из гипса в стиле барокко, кованые металлические аксессуары для перил лестницы, огромные зеркала и полотна, украшающие стены всей многоэтажки, пол, выложенный плиточной мозаикой, и даже номера квартир с изысканными дверными ручками.
Металлические кованые элементы помогали создавать другие мастера.
И даже пол выложен необыкновенной мозаикой.
Милые безделицы придают особое изящество и утонченность дизайну помещения.
Вначале соседи радовались, что их подъезд преображается, потом стали относиться настороженно: каждый боялся, что за все это великолепие с них потребует Константин деньги. Но теперь они несказанно гордятся, что живут по соседству с таким человеком и в этом фантастически прекрасном месте.
Фрески, обрамленные массивными рамами, придают грациозности всем творениям художника.
Морские завораживающие пейзажи украшают подъезд необычного дома.
Стильные барельефы на стенах – плод кропотливого труда мастера.
Ведь только преступив порог, окунувшись в эту великолепную атмосферу красоты и гармонии, не хочется бежать сломя голову, перепрыгивая через ступеньки. При взгляде на эти шедевры возникает одно лишь желание – медленно поднимаясь по лестнице, любоваться необыкновенным рукотворным чудом!
И даже лифт оформлен как дверь венецианского замка.
Эксклюзивно оформленное пространство вокруг двери делает каждый этаж неповторимым .
Расписной козырек подъезда с порога задает стиль.
Поднимаясь по такой лестнице, торопиться не хочется.
За все это время у творца появились не только единомышленники, которые помогали ему, чем могли, но и непростые враги, которые умудрились изрядно попортить нервы и даже втянуть в судебные тяжбы за своевольное обустройство общедомовой территории! И трудно себе представить, но районный суд вынес постановление об уничтожении всей этой красоты и возврату к той серости и убогости, которая прописана в нормативных и технических документах дома.
Константин создает свои работы.
Оригинально оформленные ниши органично вписываются в общий ансамбль всего подъезда.
На каждом этаже создана неповторимая атмосфера.
Только благодаря активности общественности, средствам массовой информации и поддержке мэра города Ростова-на-Дону кассационный суд отменил решение первой инстанции и призвал стороны прийти к мировому соглашению. Лишь после огласки некоторые члены правления товарищества собственников жилья немного умерили свой пыл и оставили в покое художника и его творение.
Огромные картины, украшающие стены подъезда придают величавости дизайну.
И даже перила оформлены необычными элементами.
Сельские пейзажи и барельефы очень органично вписываются в общий интерьер.
Ведь на все это великолепное преображение он тратил только свои деньги, не требуя и не прося ни у кого помощи. Конечно же, находились неравнодушные люди, которые смогли выделить небольшую сумму из своего семейного бюджета, но основная финансовая нагрузка легла на создателя этого художественного комплекса.
Кабина лифта украшена дипломами и любимыми фотографиями автора необыкновенной идеи.
Изысканное оформление пространства вокруг двери.
Фрески с оригинальными натюрмортами и пейзажами украшают стены подъезда.
Но есть и приятная сторона этой кощунственной истории с судом — творения Константина принесло ему не только общегородскую, но и национальную славу благодаря неравнодушным журналистам, которые сумели профессионально осветить это позорное разбирательство в СМИ, сделав подъезд настоящей достопримечательностью.
Необыкновенный житель города награжден знаком отличия.
Константина Николаева все чаще приглашают на выставки.
Любимые венецианские мотивы присутствуют на многих фресках и картинах.
Лепнина на потолке создает тонкую и изящную атмосферу во всем подъезде.
И даже местные власти как не пытались противостоять такому новаторству недавно, при содействии городского отдела культуры наградили художника за создание арт-подъезда в многоэтажном панельном доме знаком отличия «За заслуги перед городом Ростовом-на-Дону».
Источник: www.kramola.info