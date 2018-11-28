Ростовский художник превратил свой подъезд в музей искусства

В Ростове-на-Дону есть весьма примечательная парадная (ее так действительно можно называть), при входе в которую просто захватывает дух и хочется не спеша прогуляться по всем этажам, восхищаясь и любуясь необыкновенным убранством. Такое рукотворное чудо создал неравнодушный инициативный ростовчанин, который превратил подъезд своего дома в настоящий художественный музей.

Этот подъезд многоэтажного дома — стал самой необычной достопримечательностью города Ростова-на-Дону.

Все лестничные пролеты украшены необыкновенными фресками и комнатными цветами.

Оригинальные светильники выгодно подчеркивают красоту лепнины.

Вся эта история началась еще в 2001 году, когда Константин Николаев — театральный художник-оформитель поселился в обычном панельном доме, со стандартно оформленным унылым подъездом и подобной квартирой. Его творческая натура не смогла пройти мимо такого убожества, поэтому он начал ремонт не только вновь приобретенной квартиры, но и всего лестничного пространства.

Стены лестничных полетов оформлены картинами самого автора.

Фрески с неимоверно живописными пейзажами украшают стены возле квартир.

Заходя в такой подъезд, лифтом пользоваться совсем не хочется.

После поездки в Италию, где Константин не только любовался архитектурным наследием страны, но и был поражен парадными обычных многоэтажек, у него возникло непреодолимое желание создать нечто подобное у себя дома. Имея специальное образование, ведь он выпускник Ростовского художественного училища им. М. Б. Грекова, он с удовольствием взялся за роспись стен фресками и создание репродукций картин великих художников.

Чтобы создавать такие шедевры из гипса, мастеру пришлось учиться и постоянно оттачивать свое мастерство.

Лепной декор на потолках просто завораживает своей воздушностью и легкостью.

И даже капители с очаровательными ангелочками могут придать грациозности и величия.

Милые гипсовые барельефы являются особенным украшением любого интерьера.

Но с лепниной дело пришлось иметь впервые, поэтому он много чему учился, оттачивая свое мастерство.

На протяжении десяти лет этот незаурядный человек сумел превратить обыденность и серость этажей в художественный музей, который больше стал похож на величественный замок, нежели на современный многоэтажный дом. Какого-либо определенного направления в столь оригинальном оформлении не просматривается, да и он не стремился к этому.

Огромные зеркала способны не только украсить помещение, но и сделать его фантастически прекрасным.

Картины в массивных рамах придают особого величия убранству.

Морской пейзаж всегда сможет оживить интерьер.

В итоге получилось небывалое разнообразие. Можно увидеть очаровательные венецианские улочки и городские пейзажи, фантастические истории и милые натюрморты, барельефы из гипса в стиле барокко, кованые металлические аксессуары для перил лестницы, огромные зеркала и полотна, украшающие стены всей многоэтажки, пол, выложенный плиточной мозаикой, и даже номера квартир с изысканными дверными ручками.

Металлические кованые элементы помогали создавать другие мастера.

И даже пол выложен необыкновенной мозаикой.

Милые безделицы придают особое изящество и утонченность дизайну помещения.

Вначале соседи радовались, что их подъезд преображается, потом стали относиться настороженно: каждый боялся, что за все это великолепие с них потребует Константин деньги. Но теперь они несказанно гордятся, что живут по соседству с таким человеком и в этом фантастически прекрасном месте.

Фрески, обрамленные массивными рамами, придают грациозности всем творениям художника.

Морские завораживающие пейзажи украшают подъезд необычного дома.

Стильные барельефы на стенах – плод кропотливого труда мастера.

Ведь только преступив порог, окунувшись в эту великолепную атмосферу красоты и гармонии, не хочется бежать сломя голову, перепрыгивая через ступеньки. При взгляде на эти шедевры возникает одно лишь желание – медленно поднимаясь по лестнице, любоваться необыкновенным рукотворным чудом!

И даже лифт оформлен как дверь венецианского замка.

Эксклюзивно оформленное пространство вокруг двери делает каждый этаж неповторимым .

Расписной козырек подъезда с порога задает стиль.

Поднимаясь по такой лестнице, торопиться не хочется.

За все это время у творца появились не только единомышленники, которые помогали ему, чем могли, но и непростые враги, которые умудрились изрядно попортить нервы и даже втянуть в судебные тяжбы за своевольное обустройство общедомовой территории! И трудно себе представить, но районный суд вынес постановление об уничтожении всей этой красоты и возврату к той серости и убогости, которая прописана в нормативных и технических документах дома.

Константин создает свои работы.

Оригинально оформленные ниши органично вписываются в общий ансамбль всего подъезда.

На каждом этаже создана неповторимая атмосфера.

Только благодаря активности общественности, средствам массовой информации и поддержке мэра города Ростова-на-Дону кассационный суд отменил решение первой инстанции и призвал стороны прийти к мировому соглашению. Лишь после огласки некоторые члены правления товарищества собственников жилья немного умерили свой пыл и оставили в покое художника и его творение.

Огромные картины, украшающие стены подъезда придают величавости дизайну.

И даже перила оформлены необычными элементами.

Сельские пейзажи и барельефы очень органично вписываются в общий интерьер.

Ведь на все это великолепное преображение он тратил только свои деньги, не требуя и не прося ни у кого помощи. Конечно же, находились неравнодушные люди, которые смогли выделить небольшую сумму из своего семейного бюджета, но основная финансовая нагрузка легла на создателя этого художественного комплекса.

Кабина лифта украшена дипломами и любимыми фотографиями автора необыкновенной идеи.

Изысканное оформление пространства вокруг двери.

Фрески с оригинальными натюрмортами и пейзажами украшают стены подъезда.

Но есть и приятная сторона этой кощунственной истории с судом — творения Константина принесло ему не только общегородскую, но и национальную славу благодаря неравнодушным журналистам, которые сумели профессионально осветить это позорное разбирательство в СМИ, сделав подъезд настоящей достопримечательностью.

Необыкновенный житель города награжден знаком отличия.

Константина Николаева все чаще приглашают на выставки.

Любимые венецианские мотивы присутствуют на многих фресках и картинах.

Лепнина на потолке создает тонкую и изящную атмосферу во всем подъезде.

И даже местные власти как не пытались противостоять такому новаторству недавно, при содействии городского отдела культуры наградили художника за создание арт-подъезда в многоэтажном панельном доме знаком отличия «За заслуги перед городом Ростовом-на-Дону».