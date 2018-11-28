Главная » Невероятное в мире, Творчество

Ростовский художник превратил свой подъезд в музей искусства

09:17. 28 ноября 2018 Просмотров - 283 Нет комментариев Опубликовал:

В Ростове-на-Дону есть весьма примечательная парадная (ее так действительно можно называть), при входе в которую просто захватывает дух и хочется не спеша прогуляться по всем этажам, восхищаясь и любуясь необыкновенным убранством. Такое рукотворное чудо создал неравнодушный инициативный ростовчанин, который превратил подъезд своего дома в настоящий художественный музей.

Этот подъезд многоэтажного дома — стал самой необычной достопримечательностью города Ростова-на-Дону.

Этот подъезд многоэтажного дома — стал самой необычной достопримечательностью города Ростова-на-Дону.

Все лестничные пролеты украшены необыкновенными фресками и комнатными цветами.

Все лестничные пролеты украшены необыкновенными фресками и комнатными цветами.

Оригинальные светильники выгодно подчеркивают красоту лепнины.

Оригинальные светильники выгодно подчеркивают красоту лепнины.

Вся эта история началась еще в 2001 году, когда Константин Николаев — театральный художник-оформитель поселился в обычном панельном доме, со стандартно оформленным унылым подъездом и подобной квартирой. Его творческая натура не смогла пройти мимо такого убожества, поэтому он начал ремонт не только вновь приобретенной квартиры, но и всего лестничного пространства.

Стены лестничных полетов оформлены картинами самого автора.

Стены лестничных полетов оформлены картинами самого автора.

Фрески с неимоверно живописными пейзажами украшают стены возле квартир.

Фрески с неимоверно живописными пейзажами украшают стены возле квартир.

Заходя в такой подъезд, лифтом пользоваться совсем не хочется.

Заходя в такой подъезд, лифтом пользоваться совсем не хочется.

После поездки в Италию, где Константин не только любовался архитектурным наследием страны, но и был поражен парадными обычных многоэтажек, у него возникло непреодолимое желание создать нечто подобное у себя дома. Имея специальное образование, ведь он выпускник Ростовского художественного училища им. М. Б. Грекова, он с удовольствием взялся за роспись стен фресками и создание репродукций картин великих художников.

Чтобы создавать такие шедевры из гипса, мастеру пришлось учиться и постоянно оттачивать свое мастерство.

Чтобы создавать такие шедевры из гипса, мастеру пришлось учиться и постоянно оттачивать свое мастерство.

Лепной декор на потолках просто завораживает своей воздушностью и легкостью.

Лепной декор на потолках просто завораживает своей воздушностью и легкостью.

И даже капители с очаровательными ангелочками могут придать грациозности и величия.

И даже капители с очаровательными ангелочками могут придать грациозности и величия.

Милые гипсовые барельефы являются особенным украшением любого интерьера.

Милые гипсовые барельефы являются особенным украшением любого интерьера.

Но с лепниной дело пришлось иметь впервые, поэтому он много чему учился, оттачивая свое мастерство.

На протяжении десяти лет этот незаурядный человек сумел превратить обыденность и серость этажей в художественный музей, который больше стал похож на величественный замок, нежели на современный многоэтажный дом. Какого-либо определенного направления в столь оригинальном оформлении не просматривается, да и он не стремился к этому.

Огромные зеркала способны не только украсить помещение, но и сделать его фантастически прекрасным.

Огромные зеркала способны не только украсить помещение, но и сделать его фантастически прекрасным.

Картины в массивных рамах придают особого величия убранству.

Картины в массивных рамах придают особого величия убранству.

Морской пейзаж всегда сможет оживить интерьер.

Морской пейзаж всегда сможет оживить интерьер.

В итоге получилось небывалое разнообразие. Можно увидеть очаровательные венецианские улочки и городские пейзажи, фантастические истории и милые натюрморты, барельефы из гипса в стиле барокко, кованые металлические аксессуары для перил лестницы, огромные зеркала и полотна, украшающие стены всей многоэтажки, пол, выложенный плиточной мозаикой, и даже номера квартир с изысканными дверными ручками.

Металлические кованые элементы помогали создавать другие мастера.

Металлические кованые элементы помогали создавать другие мастера.

И даже пол выложен необыкновенной мозаикой.

И даже пол выложен необыкновенной мозаикой.

Милые безделицы придают особое изящество и утонченность дизайну помещения.

Милые безделицы придают особое изящество и утонченность дизайну помещения.

Вначале соседи радовались, что их подъезд преображается, потом стали относиться настороженно: каждый боялся, что за все это великолепие с них потребует Константин деньги. Но теперь они несказанно гордятся, что живут по соседству с таким человеком и в этом фантастически прекрасном месте.

Фрески, обрамленные массивными рамами, придают грациозности всем творениям художника.

Фрески, обрамленные массивными рамами, придают грациозности всем творениям художника.

Морские завораживающие пейзажи украшают подъезд необычного дома.

Морские завораживающие пейзажи украшают подъезд необычного дома.

Стильные барельефы на стенах - плод кропотливого труда мастера.

Стильные барельефы на стенах – плод кропотливого труда мастера.

Ведь только преступив порог, окунувшись в эту великолепную атмосферу красоты и гармонии, не хочется бежать сломя голову, перепрыгивая через ступеньки. При взгляде на эти шедевры возникает одно лишь желание – медленно поднимаясь по лестнице, любоваться необыкновенным рукотворным чудом!

И даже лифт оформлен как дверь венецианского замка.

И даже лифт оформлен как дверь венецианского замка.

Эксклюзивно оформленное пространство вокруг двери делает каждый этаж неповторимым .

Эксклюзивно оформленное пространство вокруг двери делает каждый этаж неповторимым .

Расписной козырек подъезда с порога задает стиль.

Расписной козырек подъезда с порога задает стиль.

Поднимаясь по такой лестнице, торопиться не хочется.

Поднимаясь по такой лестнице, торопиться не хочется.

За все это время у творца появились не только единомышленники, которые помогали ему, чем могли, но и непростые враги, которые умудрились изрядно попортить нервы и даже втянуть в судебные тяжбы за своевольное обустройство общедомовой территории! И трудно себе представить, но районный суд вынес постановление об уничтожении всей этой красоты и возврату к той серости и убогости, которая прописана в нормативных и технических документах дома.

Константин создает свои работы.

Константин создает свои работы.

Оригинально оформленные ниши органично вписываются в общий ансамбль всего подъезда.

Оригинально оформленные ниши органично вписываются в общий ансамбль всего подъезда.

На каждом этаже создана неповторимая атмосфера.

На каждом этаже создана неповторимая атмосфера.

Только благодаря активности общественности, средствам массовой информации и поддержке мэра города Ростова-на-Дону кассационный суд отменил решение первой инстанции и призвал стороны прийти к мировому соглашению. Лишь после огласки некоторые члены правления товарищества собственников жилья немного умерили свой пыл и оставили в покое художника и его творение.

Огромные картины, украшающие стены подъезда придают величавости дизайну.

Огромные картины, украшающие стены подъезда придают величавости дизайну.

И даже перила оформлены необычными элементами.

И даже перила оформлены необычными элементами.

Сельские пейзажи и барельефы очень органично вписываются в общий интерьер.

Сельские пейзажи и барельефы очень органично вписываются в общий интерьер.

Ведь на все это великолепное преображение он тратил только свои деньги, не требуя и не прося ни у кого помощи. Конечно же, находились неравнодушные люди, которые смогли выделить небольшую сумму из своего семейного бюджета, но основная финансовая нагрузка легла на создателя этого художественного комплекса.

Кабина лифта украшена дипломами и любимыми фотографиями автора необыкновенной идеи.

Кабина лифта украшена дипломами и любимыми фотографиями автора необыкновенной идеи.

Изысканное оформление пространства вокруг двери.

Изысканное оформление пространства вокруг двери.

Фрески с оригинальными натюрмортами и пейзажами украшают стены подъезда.

Фрески с оригинальными натюрмортами и пейзажами украшают стены подъезда.

Но есть и приятная сторона этой кощунственной истории с судом — творения Константина принесло ему не только общегородскую, но и национальную славу благодаря неравнодушным журналистам, которые сумели профессионально осветить это позорное разбирательство в СМИ, сделав подъезд настоящей достопримечательностью.

Необыкновенный житель города награжден знаком отличия.

Необыкновенный житель города награжден знаком отличия.

Константина Николаева все чаще приглашают на выставки.

Константина Николаева все чаще приглашают на выставки.

Любимые венецианские мотивы присутствуют на многих фресках и картинах.

Любимые венецианские мотивы присутствуют на многих фресках и картинах.

Лепнина на потолке создает тонкую и изящную атмосферу во всем подъезде.

Лепнина на потолке создает тонкую и изящную атмосферу во всем подъезде.

И даже местные власти как не пытались противостоять такому новаторству недавно, при содействии городского отдела культуры наградили художника за создание арт-подъезда в многоэтажном панельном доме знаком отличия «За заслуги перед городом Ростовом-на-Дону».

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Указ предписывал пытать тех, кто не подчинялся официальной церкви-2
...легла в основу замечательной картины художника Г. Г. Мясоедова ...Шадрино Тобольской провинции. Они превратили свою деревню в настоящую крепость...1771 г., как сообщил ростовский епископ Афанасий, в ... зажиточных элементов. Раскол превратился в одну из форм...
Новости Украины и Новороссии 22 октября 2015
...в рамках декомунизации памятник Ленину превратили в Дарта Вейдера Одесский ...СМИ. Автором скульптуры является одесский художник Александр Милов. Он провел ... По информации правительства Ростовской области, губернатор региона своим распоряжением отменил режим ...
Культурную столицу нужно защитить от провокационной выставки Марата Гельмана
... делает из своих полотен этический манифест. Чаще всего художник средствами живописной ...«Краснодар надо превратить в территорию искусства, чтобы сюда подтянулись и ростовские, и... ставропольские, а затем и европейские художники. В ...
Патриарх Филарет - тайный дирижер Смутного времени?
... сцена, достойная кисти самого великого художника. Гроб был открыт, и инокиня... предложил малой скоростью ехать в свою ростовскую митрополию – он ведь по-прежнему..., который таким образом из пленника превратился в вождя тушинцев. В январе...
Новости Украины и Новороссии 27 июля 2017
...первый решивший покончить со своим украинским прошлым таким кардинальным ... Алексеевич Порошенко — большой художник в самом дурном смысле.... центра МЧС в Ростовской области вышла автомобильная ...Кафе и прилегающая территория превратились в арену боевых действий...
Народные промыслы России: прошлое, настоящее и будущее?
...промышленность в СССР превратилась в одну из ... объединяющей мастеров и художников народного декоративного искусства,...регулярную розничную торговлю своей продукции. Артельная ...оружия — Златоуст, Тула. Ростовская финифть. Вологодские, елецкие кружева...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>