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Как работает «Окно Овертона» – технология расчеловечивания

14:31. 22 сентября 2020 81 просмотр Один комментарий Опубликовал:

В рамках интервью, данного петербургскому ютуб-каналу «Невская студия», говорили об истории, политике, последних новостях и политических технологиях, которые пытаются изменить мир – в какую сторону? Каждый сделает собственные выводы по просмотру первой части данного интервью.

Хронометраж:
00:00 — Воспоминания Николая Старикова из юности
07:20 — Об уникальности переворота 1991 года
08:28 — Как работает технология «Окно Овертона»
10:37 — О западнофилии – болезни русской интеллигенции
12:45 — Почему «великие умы» уезжали из России
18:31 — Как научиться понимать происходящие в мире процессы
28:44 — О приоритете западной культуры в молодых умах и СМИ
35:48 — Как Сталин ставил задачи и получал нужный результат
38:08 — Как СМИ формируют моду и вкус
41:10 — Как искусство влияет на сознание людей
44:40 — О необходимости языковой экспансии и законе о Русском языке
53:07 — Об учителях и обучении
54:18 — О воспитании детей и общении с семьей

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Источник: https://nstarikov.ru/kak-rabotaet-okno-overtona-tehnologija-raschelovechivanija-119583

Метки: блог, Видео

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5788 4720
    Женечка 22 сентября 2020 в 15:34

    Еще один погуглил про “Окно Овертона” и разродился… “То, что мне нравится – это нормально и морально, а вот то, что конкретно мне не нравится – аморально и запрещено. А виновато в этом Окно Овертона.”

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