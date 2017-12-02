В наш информационный век, когда технологический прогресс стал сутью и сердцевиной человеческой цивилизации, а моральные нормы и высокие понятия о вечных ценностях отошли, как минимум, на второй план, хочется поговорить о таком научном факте, как Окно Овертона. Мы постараемся подробно описать всю суть данного явления и его ужасающий, разрушительный потенциал.Происхождение теории «Окно Овертона»Окно Овертона (оно же окно дискурса) – это теория или концепция, с помощью которой в сознание даже высокоморального общества можно насадить любую идею. Границы принятия таких идей описываются теорией Овертона и достигаются при помощи последовательных действий, состоящих из вполне четких шагов. Ниже мы подробно остановимся на каждом из них.Свое название Окно Овертона получило в честь американского социолога Джозефа Овертона, который в середине 90-х годов предложил данную концепцию. С помощью этой модели Овертон предлагал оценивать суждения общественного мнения и степени его приемлемости.По сути, он просто описал технологию, которая действует на протяжении всего существования человека. Просто в древние времена она понималась интуитивно, подсознательно, а в век технологий обрела конкретные формы и математическую точность.Окно Овертона и его возможностиДавайте рассмотрим возможности Окна Овертона. При помощи этой теории в сознание самого ортодоксального общества можно насадить, в принципе, совершенно любую идею. Делается это в несколько этапов, которые детально прописаны.Возьмем, к примеру, гомосексуализм. Если это явление и существовало в предыдущие века, то оно, как минимум, считалось чем-то постыдным. Однако во второй половине XX и в начале XXI веков общество могло реально наблюдать, как действует Окно Овертона.Сначала в СМИ стали появляться многочисленные публикации о том, что гомосексуализм – это если и отклонение, то оно естественное. Ведь мы же не осуждаем чрезмерно высоких людей, так как их рост обусловлен генетикой. То же самое, писали журналисты, происходит и с гомосексуальным влечением.Затем стали появляться многочисленные так называемые исследования, которые доказывали тот факт, что гомосексуализм является естественной, хоть и непривычной стороной человеческой жизни. Проходили годы, а окно дискурса Овертона продолжало выполнять свое назначение.Вскоре стало выясняться, что многие выдающиеся представители человеческой культуры были сторонниками однополых отношений. После этого в масс-медиа начали появляться признания политиков, шоу-звезд и других заметных людей в своей гомосексуальности. В конечном счете, теория Овертона сработала с потрясающей точностью, и то, что еще 50 лет назад считалось немыслимым, на сегодняшний день является нормой.Женоподобные мужчины с бородами в обтягивающих колготках и кружевном белье заполонили собой буквально все медийное пространство. И теперь во многих развитых странах считаться гомосексуалистом не только нормально, но и престижно. Ты можешь стать победителем крупного мирового шоу только потому, что твой образ идеально вписывается в один из шагов окна Овертона, а не благодаря своему таланту.Как работает Окно Дискурса ОвертонаРаботает Окно Овертона достаточно просто. Ведь технология программирования общества существовала во все времена. Не случайно Натан Ротшильд, основатель династии миллиардеров Ротшильдов говорил: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Великие и сильные мира сего всегда скрывали истинное значение тех или иных событий, вызванных искусственным путем.К примеру, глядишь, в какой-то «хромающей» стране появился иностранный благодетель, который с помощью своих миллиардных фондов способствует якобы важнейшим реформам. Однако вследствие этого государство доходит до дефолта, а все его активы оказываются в руках «благодетеля». Как вам кажется, это совпадение?Итак, окно дискурса делится на шесть четких этапов, в процессе которых общественное мнение безболезненно меняется на диаметрально противоположное:okno-overtona-2Основная суть данной концепции заключается в том, что все происходит незаметно и, как кажется, естественным образом, хотя на самом деле совершается искусственным путем навязывания. Используя Окно Овертона можно легализовать что угодно в самом буквально смысле этого слова. Ведь программирование общества – это тема стара, как мир, и господствующие классы мировой элиты превосходно об этом знают.Но давайте рассмотрим принцип действия технологии Овертона на классическом примере каннибализма.Окно Овертона: как легализовать каннибализмВообразите себе, что кто-то из телевизионных ведущих какой-то популярной программы внезапно выскажется о каннибализме, то есть о физическом поедании человеком человека, как о чем-то вполне естественном. Разумеется, это просто немыслимо!okno-overtona-4Реакция общества будет настолько бурной, что такого ведущего непременно уволят с работы, а может и привлекут к уголовной ответственности за нарушение того или иного закона о правах и свободах человека. Однако если запустить в ход Окно Овертона, тогда легализация каннибализма покажется для четко работающей технологии стандартной задачей. Как это будет выглядеть?Шаг первый: НемыслимоБезусловно, для первоначального восприятия идея каннибализма выглядит в глазах общества просто как чудовищное мракобесие. Однако если регулярно через средства массовой информации касаться этой темы с разных сторон, люди незаметно привыкнут к самому факту существования данной темы. Никто же не говорит о принятии этого, как нормы.okno-overtona-5Это пока еще немыслимо, но табу уже снято. Существование идеи становится известным широким массам людей, и они уже не ассоциируют его исключительно с дикими временами неандертальцев. Таким образом, общество готово к следующему этапу окна Овертона.Шаг второй: РадикальноИтак, полный запрет на обсуждение темы снят, но идея каннибализма по-прежнему категорически отвергается населением. Периодически, в той или иной передаче мы слышим ультралевые высказывания, связанные с темой людоедства. Но это воспринимается как радикальный бред одиноких психопатов.Однако они начинают чаще появляться на экранах, и вскоре общественность уже наблюдает, как собираются целые группы таких радикалов. Они организовывают научные симпозиумы, на которых пытаются с точки зрения формальной логики объяснить каннибализм, как естественное явление древних племен.okno-overtona-6Предлагаются к рассмотрению различные исторические прецеденты, как, например, мать, которая, спасая своего ребенка от голодной смерти, напоила его собственной кровью.На данном этапе Окно Овертона находится в наиболее решающей стадии. Вместо понятия людоедства или каннибализма начинают употреблять корректный термин – антропофагия. Значение то же самое, а вот звучит более по-научному. Звучат пока еще считающиеся немыслимыми и радикальными предложения по узаконению такого явления.Людям навязывается принцип: «Если не ты съешь соседа, тогда сосед съест тебя». Нет-нет, в настоящее цивилизованное время о каннибализме и речи быть не может! Но почему бы не создать закон о допустимости антропофагии в исключительных случаях голода или при медицинских показаниях?Если вы общественный деятель, тогда в прессе вам будут регулярно задавать вопросы о вашем отношении к такому радикальному явлению, как антропофагия. Уклонение от ответа считается ограниченностью и всячески порицается. В сознании людей накапливается база отзывов самых различных представителей социума о людоедстве, как таковом.Шаг третий: ПриемлемоТретий шаг теории Овертона переводит идею на приемлемый уровень. В принципе, тема давно обсуждается, все уже к ней привыкли, и холодный пот на лбу при слове «каннибализм» ни у кого не выступает.Все чаще можно слышать репортажи о том, что антропофилов спровоцировали на какое-то действие, или сторонники движения умеренного каннибализма собираются на митинг.okno-overtona-7Магазин в Лондоне с продукцией в виде человеческих органовУченые продолжают плодить бредовые утверждения о том, что желание поедать другого человека заложено природой. Тем более что на разных этапах истории каннибализм практиковался в той или иной мере, а потому явление это свойственно людям и вполне нормально.Здравомыслящие представители общества выставляются в дурном свете, как нетерпимые и отсталые люди, ненавистники социальных меньшинств и прочее.Шаг четвертый: РазумноЧетвертый этап концепции «Окно Овертона» приводит население к восприятию разумности идеи антропофагии. В принципе, если не злоупотреблять этим делом, то оно вполне допустимо в реальной жизни. Развлекательные телепрограммы придумывают забавные сюжеты, связанные с каннибализмом. Люди смеются над этим, как над чем-то обыденным, хотя и немного странным.okno-overtona-8Торт изготовленный в форме жертвыOkno-Overtona-9Торт, подаренный мальчику на 10-летиеПроблема приобретает множество направлений, видов и подвидов. Солидные представители общества разбивают тему на недопустимые, приемлемые и вполне разумные элементы. Обсуждается процесс узаконивания антропофагии.Шаг пятый: СтандартноТеперь окно дискурса почти добилось своей цели. Переходя от разумности каннибализма к обыденному стандарту, в массовое сознание начинает насаждаться мысль о том, что эта проблема весьма остро стоит в обществе. Толерантность и ученая подоплека данного вопроса уже ни у кого не вызывают сомнений. Наиболее независимые публичные особы выступают с нейтральной позицией: «Сам я не такой, но мне все равно, кто и что поедает».В масс-медиа появляется огромное количество телевизионных продуктов, которые «окультуривают» идею поедания человеческого мяса. Выпускаются фильмы, где каннибализм – это обязательный атрибут наиболее популярных кинолент.Сюда же подключается статистика. В новостях можно регулярно слышать о том, что процент антропофилов, населяющих землю, оказался неожиданно большим. В Интернете предлагаются различные тесты на проверку скрытой склонности к каннибализму. Внезапно оказывается, что тот или иной популярный актер или писатель имеет прямое отношение к антропофагии.Тема окончательно выходит на первый план мировых СМИ по типу вопроса гомосексуализма в наше время. Эту идею берут в оборот политики и бизнесмены, ее используют, как хотят для достижения любых личных выгод.Серьезно рассматривается вопрос влияния человеческого мяса на развитие интеллекта. Обязательно будет замечено, что IQ у каннибалов существенно выше, чем у простых людей.Шаг шестой: Политическая нормаФинальная стадия Окна Овертона – это свод законов, которые обеспечивают каннибалам свободное использование и распространение идей поедания человека. Всякий голос, поднявшийся против тотального безумия, будет караться, как посягающий на свободу и права человека. Массово насаждается понятие порочности тех, кто выступает против антропофагии. Их называют человеконенавистниками и людьми ограниченного умственного диапазона.okno-overtona-10Учитывая безграничную толерантность современного общества, в защиту каннибалов будут учреждаться разные движения. Становится насущным вопрос защиты этого социального меньшинства. Все! На данном этапе общество обескровлено и раздавлено.Вступает в силу фраза Маяковского: «Голос единицы тоньше писка». Уже никто, даже религиозные люди не находят в себе силы противостоять подкрепленному законом безумию. Отныне поедание человеком человека – это политическая, действующая норма жизни.Принцип Овертона, на примере каннибализма, сработал на все сто процентов. Бурные аплодисменты!Окно Овертона – технология уничтоженияНекоторые люди задаются вопросом: а возможно ли, чтобы концепция Джозефа Овертона работала для достижения добрых целей? Вполне возможно, что ответ будет положительный. Однако если оставаться реалистом, то понятно, что это однозначная технология уничтожения.Нет возможности описывать глобальные исторические процессы, которые подтверждают разрушительный смысл данной теории. В таком случае невольно задаешься вопросом: неужели все кончено, и мы попали на крючок собственных технологий окончательно и бесповоротно? Неужели теория мирового заговора неумолимо подтверждается?Okno-Overtona-11Здесь уместно вспомнить слова телеведущего из известной передачи: «Мировое правительство, безусловно, существует, но это не известные нам политики, а власть денег, которая не персонифицирована».Так неужели завтра какой-то миллиардер захочет при помощи окна Овертона провернуть безумную махинацию с общественным сознанием, и мы не сможем ему воспротивиться?Противостояние действию Окна ОвертонаВ жизни тяжелее всего оставаться самим собой. Как вы могли заметить, Окно Овертона направлено именно на стимуляцию подсознательных основ человеческой жизни. Это касается, прежде всего, вопроса нормальности.Мы боимся показаться ненормальными в обществе, где нам активно навязывают гомосексуализм. Мы не решаемся возразить заведомому ложному утверждению, если оно поддерживается большинством. Все это не позволяет нам выйти за рамки «нормальности» в глазах других людей.Однако немудрено, если через сто лет человек, который не приемлет совокупление на улице или посреди рыночной площади будет считаться ненормальным! Так не лучше ли сейчас, когда мы узнали, что такое Окно Овертона, начать самостоятельно мыслить, а не бездумно съедать ту информацию, которую для нас готовят на «овертоновских» кухнях различные СМИ?Быть для всех хорошим невозможно точно так, как и быть для всех нормальным. И если в обществе понятие толерантности выходит за рамки здравого смысла, не предпочтительнее ли остаться со здравым смыслом, без толерантности?Тем более важно понимать, что именно там, где граница между добром и злом практически отсутствует, Окно Овертона имеет все шансы на успешную реализацию своих разрушительных идей.

Источник: nashaplaneta.su