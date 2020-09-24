В своё время компания Гугл не просто так купила за миллиарды долларов сервис Ютуб. За 12 лет он стал не только лишь медийной площадкой с многомиллионной (возможно, уже и миллиардной) аудиторией. Фактически Ютуб стал эдаким «интернациональным телевизором», который смотря те граждане, «которые не смотрят телевизор». Некоторые даже испытывают зависимость от Ютуба. Влияние на них посредством этого сервиса оказывают, в том числе, иностранные СМИ, блогеры, которые (как прекрасно показала ситуация с польско-американским пропагандистским ресурсом НЕХТА, который есть не только в Ютубе, но и в Телеграме) управляются и финансируется зарубежными государствами и спецслужбами.

Противостоять этому явлению путём запретов невозможно и бессмысленно. Необходимо выработать информационный иммунитет против этой заразы, научиться отделять правду от лжи, зёрна от плевел. Не поддаваться на эмоции, которыми пытаются манипулировать кукловоды масс, а воспринимать информацию с позиции фактов, логики и здравого смысла.

Хронометраж:

00:00:00 — Как Ютуб продвигает оппозиционных блогеров

00:05:10 — О главном геополитическом враге России

00:08:29 — Как находить верную информацию в открытых источниках

00:10:56 — Как поднять экономику с помощью кредитов

00:14:35 — Почему Греф не хочет давать людям знания

00:18:36 — Как англосаксы удерживают власть в мире

00:24:47 — Как манипулировать народами с помощью эмоций

00:28:12 — Как Путин вернул России гимн

00:31:40 — О поправках к Конституции РФ

00:34:30 — Об отношении к монархии

00:37:05 — Есть ли сегодня достойная замена Путину

00:40:04 — О втором гражданстве депутатов ГосДумы

00:41:58 — Путин — жесткий или мягкий руководитель?

00:44:05 — О Кадырове и его политическом потенциале

00:48:29 — О Лукашенко и местечковом патриотизме

00:50:05 — О позиции Белоруссии в конфликте с Донбассом

00:51:04 — Мнение о Грудинине

00:51:40 — Почему в Петербурге молчат минареты

00:53:46 — Читает ли Путин книги Старикова

00:54:11 — О партии и движении ПВО

00:59:24 — Как бороться с проблемой увеличения мусора

01:03:10 — О цикличности истории

01:04:44 — Какое будущее ждёт Россию

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P.S. Первая частью данного интервью:

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Источник: https://nstarikov.ru/kak-cherez-jutub-manipulirujut-soznaniem-mass-119630