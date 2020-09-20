В Хабаровске также продолжаются протесты с требованием вернуть Фургала для суда в Хабаровск судом присяжных.Власти уже традиционно не препятствовали маршу. Среди лозунгов была агитация за Навального, требования новых выборов и призывы прекратить финансирование тирана Лукашенко.Впрочем, Фургала в Хабаровск явно отпускать не собираются и суд планируют провести именно в Москве. Ну а про Лукашенко вы и так все понимаете.Вот на этом видео хорошо видна численность протестующих.Шествие 20 сентября также не особо многолюдно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6183623.html