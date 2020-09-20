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Митинги в Хабаровске 19-20.09.2020

18:04. 20 сентября 2020 74 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


В Хабаровске также продолжаются протесты с требованием вернуть Фургала для суда в Хабаровск судом присяжных.
Власти уже традиционно не препятствовали маршу. Среди лозунгов была агитация за Навального, требования новых выборов и призывы прекратить финансирование тирана Лукашенко.
Впрочем, Фургала в Хабаровск явно отпускать не собираются и суд планируют провести именно в Москве. Ну а про Лукашенко вы и так все понимаете.


Вот на этом видео хорошо видна численность протестующих.


Шествие 20 сентября также не особо многолюдно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6183623.html

Метки: Видео, Дальний Восток, Митинги, протесты, фургал, Хабаровск

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