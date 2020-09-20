Поэтому в самом, наверное, древнем политологическом труде в мире «Артхашастре» есть специальная глава о лидере и его сыне. Там предвосхищаются подобные ситуации. Совет однозначный: лидер должен спрятать свое чадо подальше от активной политики, чтобы не делать ошибок под влиянием отцовской любви. Он ― отец народа. (И не надо смеяться.) Ни одно личное чувство не должно его отвлекать от главной миссии. (В идеале.) Если не получается ― надо просто возвращаться в семью.

Итак, первое . Дикая любовь к позднему сыну Коле. («Дикая» в данном случае означает лишь то, что неподконтрольная разуму, здравому смыслу. Так бывает.) Все мы ― родители, любим своих детей. Ради них готовы на неподконтрольные шаги и неожиданные поступки. Но в политике любая сфера неподконтрольности ― это все равно что дырка в бронежилете. Рано или поздно «прилетит».

Я как-то на досуге проанализировал причины фиаско десятка известных политиков. Оказалось, что у всех ключевую роль сыграли пять фатальных причин. Прямо мистическая цифра. И вот у «Батьки» тоже своя «пятерка».

Белорусский «Батька» за последний месяц стал мне симпатичнее . Хотя отдаю себе отчет ― все дело во внешнем виде. Он относится к тому типу мужчин, которому камуфляж, даже грибника, идет больше, чем добротная номенклатурная «пара». Но внешний вид, к сожалению, не решает множество внутренних проблем. А их в политике «картофельного рая» накопилось немало.



Второе ― дикая ненависть к Западу. Да, обманули ожидания, предали. С нефтью кинули, с лже-вагнеровцами подставили, с протестами возмутили… А что здесь странного? В политике если и есть любовь, то всегда, как говорил Жеглов, «с интересом». А последний белорусский романтик до конца верил в сладкие речи, горячие обещания. А интересен был вместе со своей страной только как инструмент решения чужих проблем.

Для Польши это ― заменить «Северный поток» трубой, проложенной по ее территории. А это 683 км. Польский оператор Gaz-System уже умножил это на прокачку тридцати трех миллиардов кубов. Неплохо получается! Забрать бы эти деньги у ненавистной Германии. Батьку только надо убрать. Ну, чтобы не дал слабину с Россией.

Для прибалтов ― заморозить уже почти запущенную Белорусскую АЭС, которая сделает их три страны энергетическими, да и технологическими, аутсайдерами. Точнее, придатками белорусской энергосистемы. Поэтому так засуетились их министры с требованием закрыть самую, наверное, совершенную и безопасную на планете БелАЭС. И здесь усатый владыка им мешает.

Даже далеким американцам, в основном демократам, он как кость поперек горла. Да, создает, конечно, России проблемы, но некритично. Не настолько, чтобы эти проблемы купировали рост российского влияния на новую геополитическую картину мира. Да, демонизирует восточного брата, но не настолько, чтобы его ненавидело все белорусское население. Да, саботирует создание Союзного государства, но как-то вяло, без украинского задора и куража…

Короче, не за что ненавидеть Запад. Тот, во-первых, разнолик. Во-вторых, он действует в собственной логике: у него нет ничего личного, только интересы своих стран. За которые он легко пойдет на разрушение других держав. Не говоря уже о судьбах отдельных персон. А персона Батьки для Запада слишком инородная ― даже говорит он в основном по-русски, а не на банковском английском. Как Тихановская хотя бы…

Третье ― дикая обида на Россию. Ну там за «терки» на калийном рынке или цены на газ. Но не надо путать не только личную шерсть с государственной, но и личные интересы угасающих российских сырьевых олигархов с крепнущей государственностью. Завтра калийный бизнес с высокой вероятностью уйдет под госконтроль РФ. Вот тогда и обиды, если что, можно предъявлять.

А газ? Ясно ж было сказано: пока разные государства, и цены будут разные. У каждого свои бюджетники, которых не продержишь на воде без газа, чьи зарплаты и пенсии пока накрепко привязаны к энергоценам. Да и при чем здесь газ, когда Россия много лет ждет ответа на первый вопрос, без ответа на который все остальные не имеют смысла: «Вы с нами или против?»

Четвертое. Дикая зависть к Путину. Бывалому белорусу непонятно, почему у него, столько вложившего свою в социалку, в том числе и за счет российской экономики, рейтинг (реальный) в разы меньше, чем у соседа. И никто не объяснит «Батьке», что сосед опирается на институты, а он ― на отношения.

В России худо-бедно, но создали полноценную политическую систему со всеми положенными элементами. «Батька» в это время плел паутину личных отношений и привязанностей. Но страна ― это не колхоз, где председатель сидит в своем кресле при поддержке бригадиров. В стране для удержания лидерства нужна поддержка структур: партий, фракций, новых видов медиа и новых экспертных моделей. Еще нужна системная оппозиция, чтоб было от чего отталкиваться. И без зависти и обид.

Наконец, пятое. Дикое непонимание собственной молодежи. Хотя это удивляет менее всего. Старшее поколение всегда недопонимает младшее. Особенно послевоенное поколение, послесоветское. И дело даже не в уровне патриотизма, отношения к Победе. Как раз в Белоруссии я встречал молодых, которые более трепетно относятся, скажем, к героям Брестской крепости, чем их русские сверстники.

Дело в другом. Старшее поколение жило нуждами. Молодое ― потребностями. А нужды воспроизводят себя в константной форме и объеме. Потребности же ― в расширенном. Поэтому старшие люди хотят завтра, как и сегодня, иметь хорошее жилье, еду, транспорт. А молодые ― еще и мечту, перспективы, открытия и признание. Соответственно, нужды можно реализовать в самом крохотном государственном образовании. Хоть в Эстонии. А потребности ― в великих державах, которые часто называют империями.

Белорусская молодежь, особенно те их сто двадцать тысяч, что работают в сфере ай-ти, интуитивно стремится к расширяющейся, а не капсулирующейся геополитической и геоэкономической системе. «Батька» сам им еще вчера внушал, что это Европейский союз. А оказывается, ошибочка вышла.



Логика развития событий подсказывает, что это, не поверите, затролленое Союзное государство России и Белоруссии. Поэтому завтра молодежь, «топившая» за Запад, будет так же неистово «топить» за Восток. Там вроде восходит солнце. Там нужды могут превратиться в потребности. Но это надо «Батьке» еще подсказать.

А еще ему нужны новые союзники среди самой стильной белорусской молодежи. Если бы смог привлечь к разработке нового сценария страны, скажем, кавээновский «Доктор Хаус» из Могилева, то выздоравливать и власти, и народу было бы легче.

Р. Дервиш



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