Удивительно, что именно те, кто больше всех вопят о «демократии» – продвигают закон, который по сути своей не только антидемократичен, но и вообще снимает саму возможность демократии с повестки дня . Я говорю о сплочении либералов вокруг одной из новых законодательных инициатив наших российских депутатов. Такой, как проект нового закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». Тут уж одно из двух, господа: или вы считаете сограждан достаточно зрелыми, чтобы решать даже сложные политические вопросы, включая выборы президента, парламента… Или вы считаете их ненормальными звероподобными садистами, которые не то, что политические вопросы решать, а даже и в кругу семьи не могут обойтись без внешней опеки…



Ненависть к российской семье – есть закономерное отражение ненависти к русскому народу. В мифологии западников этот народ нужно поставить под контроль строгих надзирателей, потому что он ненормальный и склонный к бессмысленному, беспощадному насилию. А поскольку с русским народом в целом пока не получается – не в меру активные «деятели» вестернизации решили перенести эту схему на семью.

Само название потрясает воображение: «профилактика». Профилактика – это врачебное предварительное действие, предотвращающее болезнь. В данном случае под болезнью рассматривается семья. Даже нормальная – потому как «она сейчас нормальная, а вдруг завтра…» и т.п. А поэтому надо семью заранее наказать. Ещё ДО совершения преступления. Произвести ритуальную субботнюю порку – не по причине проступка, а просто в режиме регулярности… Чтобы помнили!

Никто не восхищается проявлениям семейного или бытового насилия. Но важно понимать, что юридическая сфера возникла не вчера, а многие века назад. И в юридическом мире веками разрабатывались механизмы защиты человека от преступления, которые надо просто применять, а не выдумывать надстройку над законом, отменяющие презумпцию невиновности, действующие сверх и помимо суда и следствия.

О чём я?

В законопроекте введена формулировка новой для российского и вообще мирового традиционного права категории семейно-бытового насилия, под которым предлагается считать "умышленное действие, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического, или психического страдания, или имущественного вреда", которое при этом не подпадает под административную или уголовную ответственность.



Кроме того, в законопроекте вводятся новые для России профилактические меры – защитное предписание и судебное защитное предписание, порядок вынесения которых прописаны в ст. 24-25 законопроекта.

Если кто не юрист, то я поясню: это не язык права. Это вообще неизвестно что такое: «содержание угрозы причинения физического, или психического страдания… которое не подпадает под УК». Что такое «страдание»? Это песня о чувствах, или текст закона? Есть понятия «ущерба», «повреждения», но что такое «страдание»?

Можно психически, и даже физически «страдать» на уроке математики или физкультуры. Можно психически «страдать» – когда мама требует сесть за уроки или папа грозит ремнём. А уж родительский подзатыльник – это вовсе «физическое страдание».

Такое могли сочинить только люди, которые не имеют детей, или люто ненавидят детей. Которые или вообще не представляют процесса воспитания человека, или хотят под корень извести род человеческий. Потому что невозможно взять маленькое существо – и следовать всем его капризам, хотелкам, придурям, особенно обильным именно в пору детства, когда личность не то что незрелая – она вообще не успела даже в общих чертах сформироваться!

Если даже такое существо, не зная ни окрика, ни подзатыльника, не погибнет (в чём большие сомнения) – то что из него вырастет? Ведь даже читать и писать, не говоря уж о большем, таким способом обучить невозможно. Тем более, что в проекте предусмотрен запрет:

- На совершение семейно-бытового насилия,

- Вступления в коммуникацию с жертвой насилия, включая и коммуникацию посредством средств связи и Интернета,

- Проживания на одной территории с лицом или лицами, пострадавшими в результате семейно-бытового насилия.

Таким образом, по образцу западных стран, в России появится законодательная норма, запрещающая лицам, только лишь обвиненным в семейно-бытовом насилии, вступать в любые контакты с «пострадавшими». Получается схема «шлепок-изъятие-изоляция». Причём если у семьи презумпции невиновности есть, то у «контролирующих органов» её завались, хоть бочками маринуй! Они, получается, всегда правы. И бесконтрольны. Захотели – изъяли ребёнка.

Семья – уже не первичная ячейка общества, а тюремная камера. Она – под постоянным присмотром надзирателей. По умолчанию лишена дееспособности и передана под опеку – в рамках «профилактики». Государство – или даже мутные «НКО» – оказываются участником и хозяином взаимоотношений между мужем и женой, родителями и детьми.

Поощряется «стукачество» детей, которые очень наивны и далеко не всегда представляют себе последствий своих действий. Родителям запрещено их воспитывать, а случись что – ребёнок может наябедничать на маму и папу в «органы», и его заберут в детский дом!

Да это же конвейер по производству сирот! В семейную жизнь, вопреки старой английской поговорке, уже не действующей в тоталитарной Англии наших дней, «мой дом-моя крепость» вторгается цела толпа. Прямо туда, в «мою крепость», и не снимая грязной обуви. Привлечение третьих лиц к контролю семейной жизни граждан. Инициирование проверок соседями, и родственниками, когда обиженными, когда сумасшедшими, а когда просто злыми и вредными… Соседей-то ведь никто презумпции невиновности не лишает, в отличие от мамы с папой!

Удар направлен по браку. Согласно нормам нового закона, «семейно-бытовое насилие» имеет место только в семьях с официально зарегистрированными брачными отношениями, либо в сожительствах с общим ребенком. Таким образом, именно официально оформленные отношения являются угрозой возможного возбуждения производства о семейно-бытовом насилии.

Всё это делается отнюдь не викторианской обстановке обострённого ханжества и чопорности. Всё это делается в мире разнузданных и одичалых беспорядочных сексуальных отношений, в которых всё больше места занимают извращения. Закон, который сажает на скамью подсудимых традиционную семью – сперва удалил с этой позорной скамьи гомосексуализм и все прочие «прелести Содома». Семья осуждается – это же, напротив, прославляется и продавливается!

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Я уже не раз писал, что в обществе, где патология объявлена нормой – через какое-то время норму объявят патологией. Именно это и происходит на наших глазах.

Раньше детдом был печальным исключением из правил, и считалось, что место ребёнка в семье. Теперь наоборот: семью стремятся объявить исключением из правил, а детдом – основным способом выращивания детей. Те, кто кричат об опасности семьи – ни слова не обронили об опасностях детдома, сиротского приюта, о ненормальности практики лишать ребёнка родителей.

Нет сомнения, что значительная доля лоббирующих этот закон – попросту содомиты, извращенцы.

Те, которые по мотивам личных пристрастий и с целью сокращения населения планеты пытаются поменять семью и гомосексуализм местами, придав традиционным отношениям статус «уродливого извращения».

- Если 90% будут жить в гомосексуальности – говорят они – то и планете будет полегче, и нагрузка на экологию поменьше…

Но, кроме этой публики, есть и ещё одно слагаемое лоббизма изуверского закона.

Имя ему – ТОТАЛИТАРИЗМ.

Задумывались ли вы над тем, что будут делать либералы, если исполнится их заветная мечта: падут Лукашенко, Путин, вообще все те, кого они называют «предпоследними и последними диктаторами»? Украина вам в помощь, чтобы не быть голословным.

Она дала ответ, который мы и так знали. Победа либералов оборачивается ЖЕЛЕЗНОЙ ПЯТОЙ. Тоталитарным общественным устройством, в котором человек пикнуть боится.

Все эти уличные беспорядки хороши для либерала – пока он свергает своих врагов.

А победив – он стремится сделать так, чтобы улица протеста умолкла навеки.

Но как это сделать?

Найден ответ: взять детей в заложники!

Верховный комиссар ООН по правам человека 18 июня 2018 года на 38-й сессии Совета ООН по правам человека потребовал от США прекратить насильственные изъятия детей для наказания их родителей, проявляющих непокорность. «Призываю США немедленно прекратить практику насильственного изъятия детей» – взывал комиссар с трибуны ООН[1].

Вы поняли?

Вам чего-то не нравится в стране победившего либерализма, и вы задумали выйти на «обратный майдан», думая, что поезда хотят в обоих направлениях. Я эту власть посадил – думаете вы – я её тем же путём и сменю.

Ан нет. Этот поезд обратно не ходит.

Вы попадаете в западное общество, а там ТОТАЛИТАРИЗМ. И дети в заложниках. Вами недовольны – детей изымают.

Не без основания творцы нового тоталитаризма полагают, что угроза детям для человека будет острее и действеннее, чем даже угроза его собственной жизни. «Мы твоих детей отберём» – это пострашнее, чем «мы тебя убьём».

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Ювенальщина придумана содомитами, но используется мировым тоталитаризмом. Который поблагодарил содомитов за прекрасный способ покончить с «нелицензированными» майданами, буде таковые где разразятся без воли американского посольства.

Введение ювенальщины в любом виде – это шаг во тьму абсолютного бесправия и вечного молчания народа. Причём – необратимый шаг.

Вы хотели знать, куда пропадает протест толпы в странах победившего либерализма?

Которые избавляются от манифестаций – не избавившись ни от нищеты, ни от коррупции, ни от одной из язв, именем которых собирали майдан?

Вот вам ответ на вопрос, точнее один из ответов.

Прибалтика или Украина попадают в режим такого террора, который немыслим был при прежних (конечно, тоже далеко не идеальных) властях и правителях. Изюминка этого террора – шантаж изъятием детей. У кого они есть и кто их любит. Рискни – даже не собственным здоровьем, а собственными детьми, вякни!

К тебе придут совершенно обыденным, отработанным порядком, к которому уже приучено общество, и детей заберут.

А раз так, то как бы плохо тебе ни было – ты засовываешь старые лозунги площадного протеста в задницу и пыжишься изображать любовь к новой власти, как бы плохо тебе не жилось.

Вы обратили внимание, что они всегда улыбаются?

Вы обратили внимание, что эти улыбки неискренние, как будто приклеенные?

Нет? Ну тогда Интернет вам в помощь! Погуглите фотографии с Запада, и вглядитесь в их улыбки, неизменные и мёртвые на всех лицах.

Им велели выглядеть очень счастливыми.

И они стараются.

Потому что знают, что их ждёт, если они вздумают роптать…

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[1] Также он призвал Соединенные Штаты ратифицировать Конвенцию о правах детей. Напомним, что участниками конвенции по правам ребенка являются все страны-участницы ООН, кроме США.

А. Кузнецов



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