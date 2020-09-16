Цветная революция в США
23:40. 16 сентября 2020 127 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Бывший спичрайтер Трампа Даррен Битти заявляет, что в США реализуется сценарий "цветной революции" идентичный тому, который был реализован на Украине.
Многие описывали действия, предпринятые против Трампа, как государственный переворот. И это, конечно, верно. Но этот термин слишком общий и неопределённый.
То, что разворачивается перед нашими глазами, это очень конкретный тип госпереворота под названием «цветная революция». Это модель смены режима, предпочитаемая многими в нашем аппарате национальной безопасности. Особенно применительно к странам Восточной Европы, где они свергают неугодные им режимы.
Одна из моделей — я сейчас говорю не о «цветной революции» — заключается в отправке войск в другую страну и в устранении неугодного лидера военной силой. Как, например, было в Ираке.
Цветная революция» — это чуть более тонкая и хитроумная модель. У неё есть несколько характерных черт, но главная — это комбинация искусственно созданного сценария с оспариванием результатов выборов и массовых, мобилизованных акций протеста. Их обозначают терминами «мирные протесты» и «акты гражданского неповиновения».
Если вам это кажется знакомым, слушайте дальше, то ли ещё будет! Против Трампа не просто применяются те же самые стратегии и тактики, что и против восточноевропейских диктаторов, неугодных нашему аппарату национальной безопасности. Это делают буквально те же самые люди! Профессионалы «цветных революций», с большим опытом применения этих тактик и стратегий против неугодных им иностранных лидеров, теперь применяют их против демократически избранного президента Дональда Трампа. Те же люди, действующие по тому же самому сценарию!
Я бы хотел поговорить об одной из ключевых фигур в этой операции. Это не только связующее звено между «цветными революциями» за океаном и «цветной революцией» против Трампа. Это также связующее звено между судебными разбирательствами и мобилизацией масс, так называемыми мирными протестами. Зовут этого человека Норм Айзен — это ведущий юридический киллер, функционер Демократической партии, бывший «царь по этике» в администрации Обамы — хотите верьте, хотите нет.
Он также ведущий архитектор практически всех усилий, направленных на то, чтобы подвергнуть президента цензуре, вчинить ему иск, объявить импичмент или свергнуть его. Он автор настоящей методички по «цветной революции», так прямо и называется — «методичка». И одна из мер, к которым он призывает в своей методичке по свержению неугодных ему заморских режимов, — это разработка сценариев с подтасовками на выборах, использование подтасовок для создания массовых протестов, ставящих под сомнение легитимность конкретного лидера.
У Норма Айзена длинный и неоднозначный послужной список, начиная c его работы в CREW. Это юридическое крыло (Демократической партии. — ИноТВ). На его счету более 180 исков против Трампа. Он сформулировал десять статей импичмента ещё до телефонного разговора президента (с Зеленским. — ИноТВ). Он был специальным консультантом демократов по импичменту. Он причастен буквально к каждому аспекту этой «цветной революции» против Трампа.
https://russian.rt.com/inotv/2020-09-16/Taker-demokrati-gotovyatsya-sdelat-rezultati - цинк
Можно лишь пожелать США тех же последствий, которые постигли Украину.
PS. Кстати, в ЕС наблюдаются телодвижениея направленные на продвижение санкций против RT и ВГТРК "за работу в Белоруссии".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6174780.html
Хорошее название для пиндосов… Цветных там хватает с избытком…