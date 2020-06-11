Кукловодство к действию. Николай Патрушев – о методах «цветных революций»
Массовые уличные выступления в США многих в мире не оставили равнодушными. Особенно в тех странах, где сами американцы недавно подогревали протест.
С горячих американских событий «АиФ» начал разговор о происходящем сегодня в России и за её пределами с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
Размывание ценностей
Виталий Цепляев, «АиФ»: Николай Платонович, в последние дни мир стал свидетелем массовых беспорядков в США и довольно жёстких действий силовых структур при разгоне демонстраций и пикетов. При этом вспоминается, как громко и категорично Вашингтон выступал против аналогичных действий правоохранительных органов в ходе выступлений митингующих в ноябре 2019 г. в Гонконге и Иране, в феврале 2019 г. в Венесуэле. С чем, по-вашему, связано повышенное внимание Белого дома к поведению властей во время протестов в разных странах мира?
Николай Патрушев: Обвинения в адрес действующих властей под надуманным предлогом – это давно отработанные Западом инструменты так называемых «цветных революций». Поводом для запуска деструктивных процессов в странах, где у власти находится неугодное руководство, могут послужить любые претензии: в разгоне мирной демонстрации, в гибели участника протестов или в якобы имевших место «махинациях» на выборах.
Для влияния на суверенные государства страны Запада уже много десятилетий используют обширный инструментарий. Сначала принимаются меры информационно-пропагандистского и политико-дипломатического давления. Если же они не стимулируют руководство той или иной страны к корректировке государственной линии «в нужном ключе», в действие вступают сценарии организации смены власти путём инициирования якобы стихийных народных выступлений.
Постоянно активизируется деятельность, ориентированная на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране.
– Некоторые эксперты считают, что по той же причине Западом развёрнута информационная кампания с фальшивыми обвинениями России в организации протестов в США, во вмешательстве нашей страны в выборы в Америке и Европе, с фейками о превышающих в десятки раз официальные данных по жертвам коронавируса в России и т. п. Вы согласны с этим?
– В своих стратегических документах Запад (в первую очередь США и НАТО) обозначает Россию как врага, поэтому он и формирует образ России как источника угроз безопасности, как государства, не соблюдающего принципы международного права и моральные нормы. Регулярно использует подконтрольные СМИ и возможности сети интернет для дискредитации руководства нашей страны, институтов государственной власти и патриотически настроенных политических лидеров, а также для размывания российских духовно-нравственных ценностей.
Постоянно активизируется деятельность, ориентированная на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране. С этой целью на российской территории создаётся разветвлённая сеть иностранных некоммерческих НПО и зависимых от них отечественных общественных структур для реализации так называемых демократических программ и проектов, отвечающих интересам западных государств.
Запад объединяет и поддерживает финансово несистемную оппозицию и прозападно ориентированные российские общественные объединения, осуществляет подбор кандидатур на роль лидеров протестного движения, приверженных «демократическим ценностям и идеалам свободы». Вмешивается в российские выборы на федеральном и региональном уровнях, применяет антироссийские санкции в экономической, политической и иных сферах, политизирует спорт высоких достижений.
Задача – внести раскол
– 1 июля должно состояться голосование по изменениям в Конституцию. Кроме того, в сентябре пройдёт единый день голосования на выборах разного уровня в регионах. Не за горами и выборы депутатов Госдумы. Есть ли у вас опасения, что некоторые страны Запада не останутся в стороне от этих событий?
– По имеющимся в нашем распоряжении данным, в преддверии этих политических событий ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских регионах, с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения. Дополнительный акцент, как ожидается, будет также сделан на стимулировании активности так называемых альтернативных профсоюзных организаций. Планируются шаги по интенсификации информационного давления на Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности, и снижения чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны. Главные задачи – внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием.
С 2015 по 2019 г. российские НКО, участвующие в политической деятельности, официально получили от иностранных спонсоров порядка 4 млрд руб.
– В Конституцию вносятся в том числе и поправки, касающиеся суверенитета, территориальной целостности, недопустимости вмешательства во внутренние дела России. Своевременно ли, на ваш взгляд, это делается?
– Более чем. Внимание западных политтехнологов давно сконцентрировано на нашей стране. Они стремятся создать в соседних с нами государствах сеть общественно-политических структур, способных осуществлять прямые контакты с «требуемыми российскими адресатами». Важнейшая роль здесь отводится странам Балтии. Высокую активность проявляет, в частности, Литва, на территории которой регулярно проходит так называемый Форум свободной России, где обсуждаются новые формы гражданского протеста и сценарии усиления внешнего давления на руководство РФ. В Латвии организовано обучение «независимых» российских журналистов специалистами Балтийского центра развития СМИ.
Координаторами деструктивной деятельности на территории России являются Госдепартамент США, Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, ведущие американские неправительственные организации – Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России, институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) и многие другие.
Для работы в России американцами и их партнёрами по НАТО также широко используется ряд неправительственных и международных организаций, базирующихся преимущественно в США и странах Западной Европы.
В большинстве случаев демонтажи политических режимов совершались непосредственно в стратегических интересах западных военно-политических или экономических союзов, а также транснациональных компаний и при участии спецслужб.
4 млрд от спонсоров
– Каким же образом эти организации действуют в России, если они расположены далеко за её пределами, в той же Европе?
– Работа сети зарубежных НПО распределена по соответствующим сферам ответственности и осуществляется с использованием возможностей подконтрольных российских некоммерческих организаций гуманитарной или правозащитной направленности, которые активно участвуют в политической деятельности.
С 2015 по 2019 г. российские НКО, участвующие в политической деятельности, официально получили от иностранных спонсоров порядка 4 млрд руб. Однако в реальности эти суммы значительно выше, т. к. западные спонсоры задействуют различные скрытые схемы финансирования, в частности перечисление через сетевые организации-посредники, что серьёзно затрудняет доказательство фактов прямого участия США или их союзников в подрывной деятельности против России.
– Возвращаясь к теме «цветных революций», произошедших в разных странах мира, – насколько, по-вашему, они оказались успешными для их организаторов?
– В большинстве случаев демонтажи политических режимов совершались непосредственно в стратегических интересах западных военно-политических или экономических союзов, а также транснациональных компаний и при участии спецслужб. Часть местных политических элит при этом также извлекала дивиденды от передела сфер влияния и собственности, выступая лишь в качестве инструмента прикрытия реальных организаторов госпереворота и его внешних источников.
При этом республики, пережившие «цветные революции», вместо обещанных демократизации и процветания получили на выходе дестабилизированную политическую систему, рост коррупции и организованной преступности, глубокий кризис в экономике и социальных отношениях, падение уровня жизни населения. Во многих случаях такие страны погрузились в гражданские войны.
После распада СССР Запад стал проявлять повышенный интерес к странам постсоветского пространства. При этом на фоне обещаний безбедной жизни, суверенитета и демократии никакой реальной помощи от Запада страны СНГ не получают, кроме зависимости, как это происходит на Украине и в Грузии.
Усилия Запада по «экспорту революций» в страны бывшего СССР подчинены не в последнюю очередь задаче последовательного выбивания отдельных звеньев в сфере российского влияния со стратегической целью – организовать «цветной переворот» в самой России.
Ставка на тех, кто не помнит СССР
– Почему такое пристальное внимание к государствам постсоветского пространства? В этих странах уже была «предреволюционная ситуация» либо они рассматривались как плацдарм для дальнейшего давления на Россию?
– И то, и другое. В этих странах ставка делалась на людей, вступивших в сознательный возраст после распада СССР и потому не имевших личных представлений и реальных знаний о Советском Союзе. Расчёт показывает, что естественная смена начальников младшего звена управления (27–30 лет) уже практически завершена, замена руководства среднего звена (30–40 лет) произойдёт до 2026 г., старшего звена (40–50 лет) – до 2036 г. Однако пример Грузии и Украины свидетельствует, что процесс формирования вокруг России враждебного ей государственного стиля поведения элит может быть ускорен искусственным путём.
Отдельного внимания заслуживает своевременность распознания признаков надвигающихся «взрывных процессов». Так, канун событий в Грузии, Киргизии и на Украине был ознаменован сверхинтенсивной деятельностью официальных представительств США, Фонда Сороса и разветвлённой сети созданных и функционирующих при поддержке Вашингтона местных НПО. Подобная тактика массированного политико-пропагандистского давления парализовала волю национального руководства к противодействию разворачивавшимся антигосударственным процессам.
В то же время своевременное принятие властями соответствующих контрмер позволяет нейтрализовать деструктивные действия Запада. Свидетельство этому – неудавшаяся попытка «цветной революции» в Узбекистане в 2005 г. Официальный Ташкент сумел распознать истинные намерения заокеанских «друзей» и вовремя инициировал свёртывание сотрудничества.
Игнорирование «предписаний и настоятельных рекомендаций» из-за океана также позволило властям Белоруссии не допустить разворачивания «революционных» событий в республике в 2006 г.
Усилия Запада по «экспорту революций» в страны бывшего СССР подчинены не в последнюю очередь задаче последовательного выбивания отдельных звеньев в сфере российского влияния со стратегической целью – организовать «цветной переворот» в самой России.
Сегодня важно обеспечить эффективное действие законов, направленных на устойчивое функционирование политической системы, и изменений, внесённых в том числе в антиэкстремистское законодательство.
Как противостоять давлению?
– Как, на ваш взгляд, России и её соседям следует противодействовать попыткам «цветных революций»? Есть ли у Совета безопасности свой «рецепт»?
– В результате реализации федеральными государственными органами решений Совета безопасности локализована антироссийская деятельность ряда иностранных неправительственных организаций, усилен контроль за поступлением финансовой и иной помощи из-за рубежа российским оппозиционным и прозападным некоммерческим организациям.
В то же время необходимо принять дополнительные меры по повышению эффективности межведомственного взаимодействия в нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с инспирированием западными странами «цветных революций».
Сегодня важно обеспечить эффективное действие законов, направленных на устойчивое функционирование политической системы, и изменений, внесённых в том числе в антиэкстремистское законодательство. Следует также усилить государственную поддержку социально ориентированных российских некоммерческих организаций.
Источник: https://nstarikov.ru/kuklovodstvo-k-dejstviju-nikolaj-patrushev-o-metodah-cvetnyh-revoljucij-116086