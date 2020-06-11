Кукловодство к действию. Николай Патрушев – о методах «цветных революций»

Массовые уличные выступления в США многих в мире не оставили равнодушными. Особенно в тех странах, где сами американцы недавно подогревали протест.

С горячих американских ­событий «АиФ» начал разговор о происходящем сегодня в России и за её пределами с секретарём Совета безопасности РФ ­Николаем Патрушевым.

Размывание ценностей

Виталий Цепляев, «АиФ»: Николай Платонович, в последние дни мир стал свидетелем массовых беспорядков в США и довольно жёстких действий силовых структур при разгоне демонстраций и пикетов. При этом вспоминается, как громко и категорично Вашингтон выступал против аналогичных действий право­охранительных органов в ходе выступлений митингующих в ноябре 2019 г. в Гонконге и Иране, в феврале 2019 г. в Венесуэле. С чем, по-вашему, связано повышенное внимание Белого дома к поведению властей во время протестов в разных странах мира?

Николай Патрушев: Обвинения в адрес дейст­вующих властей под надуманным предлогом – это давно отработанные Западом инструменты так называемых «цветных революций». Поводом для запуска деструктивных процессов в странах, где у власти находится неугодное руковод­ство, могут послужить любые претензии: в разгоне мирной демонстрации, в гибели участ­ника протестов или в якобы имевших место «махинациях» на выборах.

Для влияния на суверенные государства страны Запада уже много десятилетий используют обширный инструментарий. Сначала принимаются меры информационно-пропагандистского и политико-дипломатического давления. Если же они не стимулируют руководство той или иной страны к корректировке государственной линии «в нужном ключе», в действие вступают сценарии организации смены власти путём инициирования якобы стихийных народных выступлений.

Постоянно активизируется деятельность, ориентированная на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране. НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ

Николай Патрушев. © / Алексей Никольский / РИА Новости

– Некоторые эксперты считают, что по той же причине Западом развёрнута информационная кампания с фальшивыми обвинениями России в организации протестов в США, во вмешательстве нашей страны в выборы в Америке и Европе, с фейками о превышающих в десятки раз официальные данных по жертвам коронавируса в России и т. п. Вы согласны с этим?

– В своих стратегических документах Запад (в первую очередь США и НАТО) обозначает Россию как врага, поэтому он и формирует образ России как источника угроз безопасности, как государства, не соблюдающего принципы международного права и моральные нормы. Регулярно использует подконтрольные СМИ и возможности сети интернет для дискредитации руководства нашей страны, институтов государственной власти и патриотически настроенных политических лидеров, а также для размывания российских духовно-нравственных ценностей.

Постоянно активизируется деятельность, ориентированная на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране. С этой целью на российской территории создаётся разветвлённая сеть иностранных некоммерческих НПО и зависимых от них отечественных общественных структур для реализации так называемых демократических программ и проектов, отвечающих интересам западных государств.

Запад объединяет и поддер­живает финансово несистемную оппозицию и прозападно ориентированные российские общественные объединения, осуществляет подбор кандидатур на роль лидеров протестного движения, приверженных «демократическим ценностям и идеалам свободы». Вмешивается в российские выборы на федеральном и региональном уровнях, применяет анти­российские санкции в экономической, политической и иных сферах, политизирует спорт высоких достижений.

Задача – внести раскол

– 1 июля должно состояться голосование по изменениям в Конституцию. Кроме того, в сентябре пройдёт единый день голосования на выборах разного уровня в регионах. Не за горами и выборы депутатов Госдумы. Есть ли у вас опасения, что некоторые страны Запада не останутся в стороне от этих событий?

– По имеющимся в нашем распоряжении данным, в преддверии этих политических событий ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских регионах, с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения. Дополнительный акцент, как ожидается, будет также сделан на стимулировании активно­сти так называемых альтернативных профсоюзных организаций. Планируются шаги по интенсификации информационного давления на Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент ­государственно­сти, и снижения чувства обще­российской идентичности граждан нашей страны. Главные задачи – внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием.

С 2015 по 2019 г. российские НКО, участвующие в политической деятельности, официально получили от иностранных спонсоров порядка 4 млрд руб. НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ

– В Конституцию вносятся в том числе и поправки, касающие­ся суверенитета, ­территориальной целостности, недопустимости вмешатель­ства во внутренние дела России. ­Своевременно ли, на ваш взгляд, это делается?

– Более чем. Внимание западных политтехнологов давно сконцентрировано на нашей стране. Они стремятся создать в соседних с нами государст­вах сеть общественно-политических структур, способных осуществлять прямые контакты с «требуемыми российскими адресатами». Важнейшая роль здесь отводится странам Балтии. Высокую активность проявляет, в частности, Литва, на территории которой регулярно проходит так называемый Форум свободной России, где обсуждаются новые формы гражданского протеста и сценарии усиления внешнего давления на руководство РФ. В Латвии организовано ­обучение «независимых» ­российских журналистов специалистами Балтийского ­центра ­развития СМИ.

Координаторами деструктивной деятельности на территории России являются Госдепартамент США, Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, ведущие американские неправительственные организации – Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России, институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) и многие другие.

Для работы в России американцами и их партнёрами по НАТО также широко используется ряд неправительственных и международных организаций, базирующихся преимущественно в США и странах Западной Европы.

В большинстве случаев демонтажи политических режимов совершались непо­средственно в стратегических интересах западных военно-политических или экономических союзов, а также транснациональных компаний и при участии спецслужб. НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ

4 млрд от спонсоров

– Каким же образом эти организации действуют в России, если они расположены далеко за её пределами, в той же ­Европе?

– Работа сети зарубежных НПО распределена по соответствующим сферам ответ­ственности и осуществляется с использованием возможностей подконтрольных российских некоммерческих организаций гуманитарной или правозащитной направленности, которые активно участвуют в политической ­деятельности.

С 2015 по 2019 г. российские НКО, участвующие в политической деятельности, официально получили от иностранных спонсоров порядка 4 млрд руб. Однако в реальности эти суммы значительно выше, т. к. западные спонсоры задействуют различные скрытые схемы финансирования, в частности перечисление через сетевые организации-посредники, что серь­ёзно затрудняет доказательство фактов прямого участия США или их союзников в подрывной деятельности против России.

– Возвращаясь к теме «цветных революций», произошедших в разных странах мира, – насколько, по-вашему, они оказались успешными для их организаторов?

– В большинстве случаев демонтажи политических режимов совершались непо­средственно в стратегических интересах западных военно-политических или экономических союзов, а также транснациональных компаний и при участии спецслужб. Часть мест­ных политических элит при этом также извлекала дивиденды от передела сфер влияния и собственности, выступая лишь в качестве инструмента прикрытия реальных организаторов госпереворота и его внешних источников.

При этом республики, пережившие «цветные революции», вместо обещанных демократизации и процветания получили на выходе дестабилизированную политическую систему, рост коррупции и организованной преступности, глубокий кризис в экономике и социальных отношениях, падение уровня жизни населения. Во многих случаях такие страны погрузились в гражданские войны.

После распада СССР Запад стал проявлять повышенный интерес к странам постсоветского пространства. При этом на фоне обещаний безбедной жизни, суверенитета и демократии никакой реальной помощи от Запада страны СНГ не получают, кроме зависимости, как это происходит на Украине и в Грузии.

Усилия Запада по «экспорту революций» в страны бывшего СССР подчинены не в последнюю очередь задаче последовательного выбивания отдельных звеньев в сфере российского влияния со стратегической целью – организовать «цветной переворот» в самой России. НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ

Ставка на тех, кто не помнит СССР

– Почему такое пристальное внимание к государствам постсоветского пространства? В этих странах уже была «предреволюционная ситуация» либо они рассматривались как плацдарм для дальнейшего давления на Россию?

– И то, и другое. В этих странах ставка делалась на людей, вступивших в сознательный возраст после распада СССР и потому не имевших личных представлений и реальных знаний о Советском Союзе. Расчёт показывает, что естественная смена начальников младшего звена управления (27–30 лет) уже практически завершена, замена руководства среднего звена (30–40 лет) произойдёт до 2026 г., старшего звена (40–50 лет) – до 2036 г. Однако пример Грузии и Украины свидетельствует, что процесс формирования вокруг России враждебного ей государственного стиля поведения элит может быть ускорен искусственным путём.

Отдельного внимания заслуживает своевременность распознания признаков надвигающихся «взрывных процессов». Так, канун событий в Грузии, Киргизии и на Украине был ознаменован сверх­интенсивной деятельностью официальных представительств США, Фонда Сороса и разветвлённой сети созданных и функционирующих при поддержке Вашингтона местных НПО. Подобная тактика массированного политико-пропагандистского давления парализовала волю национального руководства к противодействию разворачивавшимся антигосударственным процессам.

В то же время своевременное принятие властями соответ­ствующих контрмер позволяет нейтрализовать деструктивные действия Запада. Свидетельство этому – неудавшаяся попытка «цветной революции» в Узбекистане в 2005 г. Официальный Ташкент сумел распознать истинные намерения заокеанских «друзей» и вовремя инициировал свёртывание сотрудничест­ва.

Игнорирование «предписаний и настоятельных рекомендаций» из-за океана также позволило властям Белоруссии не допустить разворачивания «революционных» событий в республике в 2006 г.

Усилия Запада по «экспорту революций» в страны бывшего СССР подчинены не в последнюю очередь задаче последовательного выбивания отдельных звеньев в сфере российского влияния со стратегической целью – организовать «цветной переворот» в самой России.

Сегодня важно обеспечить эффективное действие законов, направленных на устойчивое функционирование политической системы, и изменений, внесённых в том числе в анти­экстремистское законодательство. НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ

Как противостоять давлению?

– Как, на ваш взгляд, России и её соседям следует противодействовать попыткам «цветных революций»? Есть ли у Совета безопасности свой «рецепт»?

– В результате реализации федеральными государственными органами решений Совета безопасности локализована антироссийская деятельность ряда иностранных неправительственных организаций, усилен контроль за поступлением финансовой и иной помощи из-за рубежа российским оппозиционным и прозападным некоммерческим организациям.

В то же время необходимо принять дополнительные меры по повышению эффективности межведомственного взаимодействия в нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с инспири­рованием западными странами «цветных революций».

Сегодня важно обеспечить эффективное действие законов, направленных на устойчивое функционирование политической системы, и изменений, внесённых в том числе в анти­экстремистское законодательство. Следует также усилить государственную поддержку социально ориентированных российских некоммерческих организаций.

Источник: https://nstarikov.ru/kuklovodstvo-k-dejstviju-nikolaj-patrushev-o-metodah-cvetnyh-revoljucij-116086