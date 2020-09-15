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Telegraph: Британия откажется от общеевропейских норм в области прав человека

18:50. 15 сентября 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: rg.ru

Власти Великобритании намерены отказаться от значительной части общеевропейских норм в области прав человека. Такую информацию в субботу распространила газета The Sunday Telegraph, отмечая что речь идет об ограничении действия законодательства в тех сферах, где судебные органы «перестарались» с его применением.

В частности, обсуждаемые британским правительством меры касаются исключений из закона о правах человека 1998 года, пишет ТАСС. Это лишит мигрантов и беженцев возможности использовать законодательство, чтобы избежать депортации, но при этом защитит британских военных от обвинений, связанных с их деятельностью за рубежом.

По мнению издания, планы Великобритании могут спровоцировать новые противоречия с Евросоюзом, поскольку Брюссель требует придерживаться закона о правах человека и Европейской конвенции по правам человека.

Напомним, Великобритания покинула ЕС в ночь на первое февраля 2020. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Британию распространяются все европейские нормы.

Обложка: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © Stefan Rouseau/PA via AP

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Источник: https://nstarikov.ru/telegraph-britanija-otkazhetsja-ot-obshheevropejskih-norm-v-oblasti-prav-cheloveka-119341

Метки: чит.клуб

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