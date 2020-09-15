Власти Великобритании намерены отказаться от значительной части общеевропейских норм в области прав человека. Такую информацию в субботу распространила газета The Sunday Telegraph, отмечая что речь идет об ограничении действия законодательства в тех сферах, где судебные органы «перестарались» с его применением.

В частности, обсуждаемые британским правительством меры касаются исключений из закона о правах человека 1998 года, пишет ТАСС. Это лишит мигрантов и беженцев возможности использовать законодательство, чтобы избежать депортации, но при этом защитит британских военных от обвинений, связанных с их деятельностью за рубежом.

По мнению издания, планы Великобритании могут спровоцировать новые противоречия с Евросоюзом, поскольку Брюссель требует придерживаться закона о правах человека и Европейской конвенции по правам человека.

Напомним, Великобритания покинула ЕС в ночь на первое февраля 2020. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Британию распространяются все европейские нормы.

Обложка: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © Stefan Rouseau/PA via AP

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/telegraph-britanija-otkazhetsja-ot-obshheevropejskih-norm-v-oblasti-prav-cheloveka-119341