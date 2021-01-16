В Британии внедряют «социальнодистанцирующие» ошейники
Новость, конечно, безрадостная, однако вполне ожидаемая. Многие, и мы в том числе, в начале масочного беснования задавались вопросом, а когда же всех обяжут носить ошейники?! И вот оно свершилось!
Обратите внимание на выбор минимально разрешённой дистанции: 2 метра. В недавних публикациях один коллега предположил, что радиус действия некоего поля вокруг сердца человека не превышает двух метров. В связи с этим вспомнилась поговорка: глаза – зеркало души.
Тут возможны такие варианты: либо мы действительно можем малоосознанно, ибо рефлекторно, снять некую информацию о собеседнике, глядя ему в глаза, либо дело не столько в глазах, сколько в максимальном расстоянии, на котором можно получить эту информацию, но через контакт сердечных или просто биополей. А глаза в данном случае лишь мерка расстояния, ибо далее двух метров сложно разглядеть глаза своего визави.
И ещё. Обратим внимание на пословицы и поговорки про сердце. Например, вот эти:
Сердце сердцу весть подает.
Сердце сердце чует.
От чистого сердца чисто зрят очи.
Куда сердце лежит, туда и око глядит.
Где сердце лежит, туда и око бежит.
Обратите внимание на выбор минимально разрешённой дистанции: 2 метра. В недавних публикациях один коллега предположил, что радиус действия некоего поля вокруг сердца человека не превышает двух метров. В связи с этим вспомнилась поговорка: глаза – зеркало души.
Тут возможны такие варианты: либо мы действительно можем малоосознанно, ибо рефлекторно, снять некую информацию о собеседнике, глядя ему в глаза, либо дело не столько в глазах, сколько в максимальном расстоянии, на котором можно получить эту информацию, но через контакт сердечных или просто биополей. А глаза в данном случае лишь мерка расстояния, ибо далее двух метров сложно разглядеть глаза своего визави.
И ещё. Обратим внимание на пословицы и поговорки про сердце. Например, вот эти:
Сердце сердцу весть подает.
Сердце сердце чует.
От чистого сердца чисто зрят очи.
Куда сердце лежит, туда и око глядит.
Где сердце лежит, туда и око бежит.
*
Приехали: в Британии внедряют «социальнодистанцирующие» ошейники
Превращение реальности в антиутопию происходит с какой-то жуткой скоростью. Коронабесие уже заставило полмира забыть про права человека, отдав их на откуп чиновникам из глобальных структур и олигархам с корпорациями.
Теперь дело дошло уже до ошейников со свистками, дабы люди не имели права общаться лично, а не в сети под присмотром.
Теперь дело дошло уже до ошейников со свистками, дабы люди не имели права общаться лично, а не в сети под присмотром.
О нововведении сообщило британское издание The Daily Mail. Подопытными «крысами» стали сотрудники их гостелерадиокомпании ВВС. Осталось только добавить цепи к ошейникам — и новые рабы готовы во всей красе.
Чем дальше развивается история с коронабесием и «великой перезагрузкой», тем явнее становятся очертания нового рабовладельческого строя 21 века. Человечество еще не успело переварить политические репрессии информационной «ночи длинных ножей», когда Google, Twitter и Facebook зачистили сторонников Трампа и его самого, откровенной охоты на участников митинга 6 января, а дело уже дошло до запретов на авиаперелеты по политическим мотивам.
Под распевы про демократию неугодных лишить могут не только соцсетей, но и страховки, банковских счетов, возможности авиаперелетов и т.п. Неоконовский террор (по-другому не назвать) в отношении республиканцев в США продолжается. Так, финансирование республиканцев (в особенности тех, кто оспаривал итоги выборов) прекращает ассоциация Blue Cross Blue Shield — федерация компаний, предоставляющих медицинскую страховку 107 млн человек в 50 штатах.
Как и Marriott International, управляющая более чем 7 тыс. объектов недвижимости по всему миру. Commerce Bancshares — банковская холдинговая компания — сообщила, что «приостановила всякую поддержку чиновников, которые препятствовали мирной передаче власти».
Впрочем, это уже вчерашний день. Сегодня стало известно, что Британия предложила миру новый способ борьбы с народом под маркой «пандемии». Зачем мучаться с выявление личностей, контролем за перемещением, да и вообще живым общением между людьми, если можно на каждого надеть ошейник со свистком, который не только расскажет, где его хозяин, но и будет свистеть при приближении другой «человеческой особи». О нововведении сообщило британское издание The Daily Mail.
«Сотрудникам Би-би-си было приказано носить "социальные дистанцирующие устройства", которые будут издавать звуковой сигнал, если они подойдут слишком близко к другому человеку.
В сегодняшнем электронном письме работникам в "ключевых местах Би-би-си" было сказано, что им нужно будет носить технологию, которая предупредит их, если они находятся менее чем в двух метрах от кого-то другого. Коллеги были вызваны на совещание в 11 утра, чтобы обсудить изменения…
Представитель Би-би-си сказал: "Подавляющее большинство сотрудников Би-би-си продолжают работать так же, как и в последние месяцы, либо удаленно, либо в офисе, если они находятся на службе критических ролей. Для тех, кто находится в здании Би-би-си, мы следовали рекомендациям COVID-secure workplace на протяжении всей пандемии. Мы продолжаем придерживаться правила двух метров и внедряем устройства социальной дистанции близости, чтобы поддержать наш персонал в поддержании безопасной социальной дистанции в любое время"», — коротко сообщает британское издание. Там же есть и фото презентации нововведения.
Теперь хозяин — работодатель — не только может отслеживать, что делает носитель бейджика в компьютере — это прошлый век. Теперь он знает о его передвижениях в течение дня и даже о том, с кем новый раб пьет кофе или перекуривает. Работник превращается в полностью подконтрольное существо, которое не имеет права даже на разговор с себе подобным.
И да, под разговоры про «победу над коронавирусом» данные ошейники только проходят испытание в ВВС. Стоит ли верить, что после ковида кто-то из олигархов и менеджеров откажется от такого «уникального девайса» по контролю над людьми? А уж как захочется политикам контролировать всех и вся, просто не передать.
Ведь достаточно задать алгоритм «искусственному интеллекту» для выявления «говорунов», которые имели много или несколько «социальных контактов», и пожалуйста — сверяем со списком «разрешенных активистов» и выдаем анализ «неблагонадежности».
В Daily Mail отметили, что ВВС далеко не единственные. Рабочие в Бельгии обязаны носить новый браслет, который вибрирует, когда они нарушают социальную дистанцию и слишком близко подходят к другому работнику.
Социальное дистанцирующее приложение Mind The Gap, разработанное Hack Partners для Network Rail, использует аудио- и Bluetooth-сигналы для обнаружения того, находятся ли пользователи в непосредственной близости друг от друга.
Компания Estimote создала небольшие беспроводные устройства, которые напоминают владельцам о необходимости соблюдать безопасную дистанцию и регистрировать воздействие прямого контакта. Устройства будут вибрировать, если коллеги подойдут слишком близко и «запомнят» взаимодействие.
Всего таких приложений по контролю за общением между людьми сегодня несколько десятков. И все они пользуются бешеной популярностью под гробовое молчание запуганного СМИ населения.
Остается только внедрить «продвинутые» цепи и объяснить человечеству, почему сидеть на цепи в ошейнике со свистком, не отрываясь от рабочего места и принося дополнительную прибыль корпорациям, — это очень полезная мера по борьбе с пандемией.
Ведь если вообще не отходить от рабочего места, то и шансы заразиться минимальны. И ведь люди поверят (а кто не поверит — будет молчать, дабы не оказаться в рядах «внутренних террористов»).
Добро пожаловать в новый дивный мир продвинутого рабовладения. Замятину и Оруэллу такое и в кошмарах не снилось.
РИА Катюша
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Еще гильотинку в ошейник вмонтировать и будет все чудно.
Еще надо социальный пояс порядочности вмонтировать.
3 минуты и только с женой.
И гильотинку вмонтировать, в пояс.
Да. если только с женой, то на хрен это все надо.
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В одной из стран Прибалтики – забыл в какой – запретили продавать необходимые бытовые вещи – снегоуборочные лопаты, мыло… кроме еды. Возникает вопрос – а зачем? Смысл? Да просто все – эксперимент как поведут себя люди – возмутятся и молча проглотят…;))
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