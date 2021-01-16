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РИА Катюша



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Под распевы про демократию неугодных лишить могут не только соцсетей, но и страховки, банковских счетов, возможности авиаперелетов и т.п. Неоконовский террор (по-другому не назвать) в отношении республиканцев в США продолжается. Так, финансирование республиканцев (в особенности тех, кто оспаривал итоги выборов) прекращает ассоциация Blue Cross Blue Shield — федерация компаний, предоставляющих медицинскую страховку 107 млн человек в 50 штатах.Как и Marriott International, управляющая более чем 7 тыс. объектов недвижимости по всему миру. Commerce Bancshares — банковская холдинговая компания — сообщила, что «приостановила всякую поддержку чиновников, которые препятствовали мирной передаче власти».Впрочем, это уже вчерашний день. Сегодня стало известно, что Британия предложила миру новый способ борьбы с народом под маркой «пандемии». Зачем мучаться с выявление личностей, контролем за перемещением, да и вообще живым общением между людьми, если можно на каждого надеть ошейник со свистком, который не только расскажет, где его хозяин, но и будет свистеть при приближении другой «человеческой особи». О нововведении сообщило британское издание The Daily Mail.«Сотрудникам Би-би-си было приказано носить "социальные дистанцирующие устройства", которые будут издавать звуковой сигнал, если они подойдут слишком близко к другому человеку.В сегодняшнем электронном письме работникам в "ключевых местах Би-би-си" было сказано, что им нужно будет носить технологию, которая предупредит их, если они находятся менее чем в двух метрах от кого-то другого. Коллеги были вызваны на совещание в 11 утра, чтобы обсудить изменения…Представитель Би-би-си сказал: ""», — коротко сообщает британское издание. Там же есть и фото презентации нововведения.Теперь хозяин — работодатель — не только может отслеживать, что делает носитель бейджика в компьютере — это прошлый век. Теперь он знает о его передвижениях в течение дня и даже о том, с кем новый раб пьет кофе или перекуривает. Работник превращается в полностью подконтрольное существо, которое не имеет права даже на разговор с себе подобным.И да, под разговоры про «победу над коронавирусом» данные ошейники только проходят испытание в ВВС. Стоит ли верить, что после ковида кто-то из олигархов и менеджеров откажется от такого «уникального девайса» по контролю над людьми? А уж как захочется политикам контролировать всех и вся, просто не передать.Ведь достаточно задать алгоритм «искусственному интеллекту» для выявления «говорунов», которые имели много или несколько «социальных контактов», и пожалуйста — сверяем со списком «разрешенных активистов» и выдаем анализ «неблагонадежности».В Daily Mail отметили, что ВВС далеко не единственные. Рабочие в Бельгии обязаны носить новый браслет, который вибрирует, когда они нарушают социальную дистанцию и слишком близко подходят к другому работнику.Социальное дистанцирующее приложение Mind The Gap, разработанное Hack Partners для Network Rail, использует аудио- и Bluetooth-сигналы для обнаружения того, находятся ли пользователи в непосредственной близости друг от друга.Компания Estimote создала небольшие беспроводные устройства, которые напоминают владельцам о необходимости соблюдать безопасную дистанцию и регистрировать воздействие прямого контакта. Устройства будут вибрировать, если коллеги подойдут слишком близко ивзаимодействие.Всего таких приложений по контролю за общением между людьми сегодня несколько десятков. И все они пользуются бешеной популярностью под гробовое молчание запуганного СМИ населения.Остается только внедрить «продвинутые» цепи и объяснить человечеству, почему сидеть на цепи в ошейнике со свистком, не отрываясь от рабочего места и принося дополнительную прибыль корпорациям, — это очень полезная мера по борьбе с пандемией.Ведь если вообще не отходить от рабочего места, то и шансы заразиться минимальны. И ведь люди поверят (а кто не поверит — будет молчать, дабы не оказаться в рядах «внутренних террористов»).