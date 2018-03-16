Главная » Политика, Творчество

Русский народ горячо поддержал инициативу министра Британии Бориса Джонсона

12:51. 16 марта 2018 Просмотров - 41 Один комментарий Опубликовал:


“Британцы хотят увидеть аресты имущества олигархов из России” – заявил министр иностранных дел Британии Джонсон.

С территории России в ответ на заявление министра раздались бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Граждане России тоже хотят видеть экспроприации, аресты и ещё, желательно, посадки. Особенно тех, кто жутко недоволен Россией и кому стыдно быть русскими, как дочке российского банкира Тинькова.

Скажу сразу, не всем, живущим в НАТО, стыдно быть быть русскими. Предлагаю “алаверды” комментарии русских Латвии под демаршем этой гражданки России:





Министра иностранных дел Британии пытается перещеголять министр обороны. Он выждал, пока Газпром разместил в Лондоне евробонды на 750 млн евро, после чего заявил, что Россия должна уйти и заткнуться.

Предполагаю, что данное пожелание также будет поддержано гражданами России. Уйти и заткнуть, наконец, ту самую газовую соску, к которой присосались гордые бритты, переправив объемы на внутренний рынок, где не газифицированы ещё более 30% населенных пунктов.

Эту инициативу, кстати, полностью поддерживает немецкая канцлерина, объявившая, что Германия к 2050 году

1) откажется от российского газа

2) станет полностью шариатским государством (это Меркель не сказала, это уже я за нее добавил, ибо всё к тому идёт…)

Однако вернёмся к министру Джонсону и его искреннему желанию порадовать граждан России публичным обнулением жуликов, сбежавшим в Британию с наворованным и уже готовым “мучаться – пыль глотать”, как и обещал им президент РФ.

Вот думаю, может быть какой-то “флэш-моб” провести? Может как-то морально-материально поддержать министра в его таком благородном деле? Нельзя оставить не завершенным столь благородное начинание! Одним словом Джонсон-Джонсон! Шайбу! Шайбу!!… Пусть теперь песня “Я уеду жить в Лондон” звучит как приговор.

Всем остальным британцам также не стоит мешать копать яму для России. Они ведь так и не поняли, что русские давно приноровились использовать такие ямы, как окоп…

Источник: nashaplaneta.su

Метки: войны и конфликты
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...артистов, которые открыто поддержали Россию, Путина ...бытовые  неурядицы: отсутствие горячей воды, бензина, задержку...истории». Это была инициатива  отважных крымчан и...РУССКОГО НАРОДА      Главная  современная  проблема русского народа и других коренных народов...
АЙБОЛИТ, ПРЕЗИДЕНТ ЛИМПОПО – МАРИОНЕТКА РУССКИХ
... реальном возрасте страны и русского народа, скрывают его мудрость....в июне прошлого года поддержали избрание Президентом США ...таких оригинальных технологий перехвата инициативы и атака пранкеров ... режима и выразила горячее желание лично встретиться ...
Нам нужен «Русский миллиард»
...частью российского народа, скреплённого государствообразующим русским народом. Россия должна... снова многие «горячие головы» в мире... случае одобрения данной инициативы, включим все интеллектуальные...реализации программы «Русского миллиарда». Поддержите эти два ...
Русская государственность - упущенный шанс?
... практически единогласно была поддержана проведенными референдумами. Этот...горячих точках земного шара. Однако, гарантированно заблокирует возможность восстановления русской... инициативу народа. Конституционализм, как и предупреждали дальновидные русские ...
Существует ли "российская нация"? Часть 1
...поддержал вторую и не поддержал первую. Хотя первая исходит от народа (даже – от народов...русский народ. Это синонимы…Каждый живущий в России человек – это русский. Русский татарин, русский чеченец, русский... горячей темы... процесс. [Инициатива] звучит абсурдно......
Свеча над пропастью
... раньше ты был немного горяч, тщеславен… - От горячности...И вдруг он уступает инициативу в расследовании. Впрочем, ... в трудную минуту поддержит ее! Поддержит, поскольку понимает, что... один еврей начал уничтожать русский народ, другой завершает это уничтожение....

Один комментарий»

  • 0 0
    Елена Шилова 16 марта 2018 в 12:55 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Заработок от 20 000 рублей в день !!!
    - Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка?
    - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться.
    - Без рутинной работы.
    - Без обмана и чтобы деньги были достойные.
    - Именно готовый заработок, а не бесполезный курс!
    Подробности на сaйте http://shopdelo.ru

    ____________________

    Заработок от 20 000 рублей в день !!!
    - Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка?
    - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться.
    - Без рутинной работы.
    - Без обмана и чтобы деньги были достойные.
    - Именно готовый заработок, а не бесполезный курс!
    Подробности на сaйте http://shopdelo.ru

    ____________________

    Заработок от 20 000 рублей в день !!!
    - Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка?
    - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться.
    - Без рутинной работы.
    - Без обмана и чтобы деньги были достойные.
    - Именно готовый заработок, а не бесполезный курс!
    Подробности на сaйте http://shopdelo.ru

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>