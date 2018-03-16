Русский народ горячо поддержал инициативу министра Британии Бориса Джонсона

“Британцы хотят увидеть аресты имущества олигархов из России” – заявил министр иностранных дел Британии Джонсон.С территории России в ответ на заявление министра раздались бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Граждане России тоже хотят видеть экспроприации, аресты и ещё, желательно, посадки. Особенно тех, кто жутко недоволен Россией и кому стыдно быть русскими, как дочке российского банкира Тинькова.Скажу сразу, не всем, живущим в НАТО, стыдно быть быть русскими. Предлагаю “алаверды” комментарии русских Латвии под демаршем этой гражданки России:Министра иностранных дел Британии пытается перещеголять министр обороны. Он выждал, пока Газпром разместил в Лондоне евробонды на 750 млн евро, после чего заявил, что Россия должна уйти и заткнуться.Предполагаю, что данное пожелание также будет поддержано гражданами России. Уйти и заткнуть, наконец, ту самую газовую соску, к которой присосались гордые бритты, переправив объемы на внутренний рынок, где не газифицированы ещё более 30% населенных пунктов.Эту инициативу, кстати, полностью поддерживает немецкая канцлерина, объявившая, что Германия к 2050 году1) откажется от российского газа2) станет полностью шариатским государством (это Меркель не сказала, это уже я за нее добавил, ибо всё к тому идёт…)Однако вернёмся к министру Джонсону и его искреннему желанию порадовать граждан России публичным обнулением жуликов, сбежавшим в Британию с наворованным и уже готовым “мучаться – пыль глотать”, как и обещал им президент РФ.Вот думаю, может быть какой-то “флэш-моб” провести? Может как-то морально-материально поддержать министра в его таком благородном деле? Нельзя оставить не завершенным столь благородное начинание! Одним словом Джонсон-Джонсон! Шайбу! Шайбу!!… Пусть теперь песня “Я уеду жить в Лондон” звучит как приговор.Всем остальным британцам также не стоит мешать копать яму для России. Они ведь так и не поняли, что русские давно приноровились использовать такие ямы, как окоп…

Источник: nashaplaneta.su