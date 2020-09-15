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Перехваты американских самолетов у границ РФ

18:41. 15 сентября 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Перехваты самолетами ВКС РФ стратегических бомбардировщиков и самолетов-разведчиков США и НАТО у границ РФ за последние несколько дней.


Перехват стратегических бомбардировщиков B-52 над Черным морем.


Перехват стратегического бомбардировщика B1 Lancer над Беринговым морем.


Сопровождение самолетов-разведчиков США и Швеции над Балтийским морем.

За последние месяцы число таких полетов (и соответственно, перехватов), существенно выросла.

PS. Стоит отметить, что США анонсировали развертывание на Аляске 150 самолетов F-22 и F-35 "для противостояния России и Китаю в Арктике".

Как не трудно догадаться, в перспективе, отношения США и РФ счастливо продолжат деградировать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6171700.html

Метки: авиация, бомбардировщики, Видео, нато, Россия, США, холодная война

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