Перехваты самолетами ВКС РФ стратегических бомбардировщиков и самолетов-разведчиков США и НАТО у границ РФ за последние несколько дней.Перехват стратегических бомбардировщиков B-52 над Черным морем.Перехват стратегического бомбардировщика B1 Lancer над Беринговым морем.Сопровождение самолетов-разведчиков США и Швеции над Балтийским морем.За последние месяцы число таких полетов (и соответственно, перехватов), существенно выросла.PS. Стоит отметить, что США анонсировали развертывание на Аляске 150 самолетов F-22 и F-35 "для противостояния России и Китаю в Арктике".Как не трудно догадаться, в перспективе, отношения США и РФ счастливо продолжат деградировать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6171700.html