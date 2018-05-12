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Истребители ВВС США поднялись на перехват российских Ту-95

09:53. 12 мая 2018 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал:
Истребители ВВС США поднялись на перехват российских Ту-95 | Русская весна

Американские истребители F-22 поднимались на перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 в опознавательной зоне ПВО у западного побережья Аляски.

Об этом сообщает The Washington Free Beacon со ссылкой на представителя Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Скотта Миллера.

«Два истребителя F-22 NORAD перехватили и идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95, летевших в зоне идентификации ПВО близ западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов», — заявил американский военный.

Миллер отметил, что два российских Ту-95 вошли в 200-мильную (320 км) зону ответственности NORAD над Беринговым морем. После этого американские самолеты проследили за ними, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

По словам представителя американского командования, бомбардировщики не пересекали воздушные границы США и Канады, пролетали только над международными водами и не нарушали международных соглашений.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в район Берингова и Охотского морей в рамках планового полета были направлены бомбардировщики Ту-95 МС в сопровождении противолодочных самолетов Ту-142 ВМФ.

Российские ВКС регулярно проводят полеты стратегических бомбардировщиков над международными водами. Последний случай перехвата американскими самолетами у берегов Аляски произошел в мае 2017 года, когда российские самолеты приблизились к Алеутским островам на расстояние 80 километров.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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