1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 3. Пекин. Вып 4
09:17. 15 сентября 2020 26 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 1. Ханькоу. Вып 1
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 1. Ханькоу. Вып 2
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 2. Шанхай
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 3. Пекин
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 3. Пекин. Вып 2
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 3. Пекин. Вып 3
На озере в парке Бйэхай
У ворот императорского дворца
Интерьер даосского храма
В Пекинском полпредстве
Пекинские ворота
Пекинская городская стена
Стена драконов
Вид на императорский дворец
Вид на иператорский парк и летний дворец в окрестностях Пекина. Мост. Бронзовый буйвол
Лестница к Храму Неба
Храм Неба
Осмотр павильонов Юн-шоу комиссией из административного гарнизона Пекина, генерала Лу-Чжун-мина и членов комиссии по ликвидации Жао-ин
Водовоз
Пекинские нищие
Дети-нищие
Овощная лавка
Размол муки
У харчевни
Продавец птиц
Полицейский
Китайская гостиница Гун-юй