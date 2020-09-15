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1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 3. Пекин. Вып 4

09:17. 15 сентября 2020 26 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 1. Ханькоу. Вып 1
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 1. Ханькоу. Вып 2
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 2. Шанхай
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 3. Пекин
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 3. Пекин. Вып 2
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 3. Пекин. Вып 3

На озере в парке Бйэхай
На озере в парке Бйэхай

У ворот императорского дворца
У ворот императорского дворца

Интерьер даосского храма
Интерьер даосского храма

В Пекинском полпредстве
В Пекинском полпредстве

Пекинские ворота
Пекинские ворота

Пекинские ворота1

Пекинская городская стена
Пекинская городская стена

Стена драконов
Стена драконов

Вид на императорский дворец.
Вид на императорский дворец

Вид на императорский дворец

Вид на иператорский парк и летний дворец в окрестностях Пекина. Мост. Бронзовый буйвол
Вид на иператорский парк и летний дворец в окрестностях Пекина. Мост. Бронзовый буйвол

Лестница к Храму Неба
Лестница к Храму Неба

Храм Неба
Храм Неба

Осмотр павильонов Юн-шоу комиссией из административного гарнизона Пекина, генерала Лу-Чжун-мина и членов комиссии по ликвидации Жао-ин
Осмотр павильонов Юн-шоу комиссией из административного гарнизона Пекина, генерала Лу-Чжун-мина и членов комиссии по ликвидации Жао-ин

Водовоз
Водовоз

Пекинские нищие
Пекинские нищие

Дети-нищие
Дети-нищие

Овощная лавка
Овощная лавка

Размол муки
Размол муки

У харчевни
У харчевни

Продавец птиц
Продавец птиц

Полицейский
Полицейский

Китайская гостиница Гун-юй
Китайская гостиница Гун-юй

Источник: https://humus.livejournal.com/7391618.html

Метки: история, Китай, фото, этнография

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