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1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 3. Пекин. Вып 8

10:50. 12 октября 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


[прошлые выпуски]1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 1. Ханькоу. Вып 1
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 1. Ханькоу. Вып 2
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 2. Шанхай
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 3. Пекин
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 3. Пекин. Вып 2
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 3. Пекин. Вып 3
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 3. Пекин. Вып 4
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 3. Пекин. Вып 5
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 3. Пекин. Вып 6
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 3. Пекин. Вып 7

Могилы минских императоров. Статуя, изображающая чиновника
Могилы минских императоров. Статуя, изображающая чиновника

Могилы минских императоров. Статуя, изображающая лошадь
Могилы минских императоров. Статуя, изображающая лошадь

Могилы минских императоров. Статуя, изображающая льва
Могилы минских императоров. Статуя, изображающая льва

Могилы минских императоров. Статуя, изображающая сидящего льва
Могилы минских императоров. Статуя, изображающая сидящего льва

Могилы минских императоров. Статуя, изображающая верблюда
Могилы минских императоров. Статуя, изображающая верблюда

Могилы минских императоров. Статуя, изображающая стоящего слона
Могилы минских императоров. Статуя, изображающая стоящего слона

Могилы минских императоров. Статуя, иображающая мифическое животное «цилинь»
Могилы минских императоров. Статуя, иображающая мифическое животное «цилинь»

Могилы минских императоров. Арка и колонны
Могилы минских императоров. Арка и колонны

Общий вид дороги к могилам минских императоров
Общий вид дороги к могилам минских императоров

Ворота Цянь-мынь. Выход из манчжурского города
Ворота Цянь-мынь. Выход из манчжурского города

Изображение мифического животного у Пекинского дворца
Изображение мифического животного у Пекинского дворца

Пекинская обсерватория. «Упрощенный прибор» астронома Го Шоу-цзина
Пекинская обсерватория. «Упрощенный прибор» астронома Го Шоу-цзина

Пекинская обсерватория. Бронзовая экваториальная армиллярная сфера
Пекинская обсерватория. Бронзовая экваториальная армиллярная сфера

Вид на летний дворец в парке Ихэюань
Вид на летний дворец в парке Ихэюань

Летний дворец в парке Ихэюань. Лунный мост
Летний дворец в парке Ихэюань. Лунный мост

Парк Ихэюань. Мост в семнадцать арок
Парк Ихэюань. Мост в семнадцать арок

Вид на храм в парке Бэйхай
Вид на храм в парке Бэйхай

Внутренний двор дворца в парке Бэйхай
Внутренний двор дворца в парке Бэйхай

Стена девяти драконов в парке Бэйхай
Стена девяти драконов в парке Бэйхай

Общий вид парка Бэйхай и Белой Ступы
Общий вид парка Бэйхай и Белой Ступы

Разрушенный алтарь в храме в парке Бэйхай
Разрушенный алтарь в храме в парке Бэйхай

Вид с алтаря Храма Неба
Вид с алтаря Храма Неба

Один из павильонов в Храме Неба
Один из павильонов в Храме Неба

Храм Неба. Круглый павильон Небесного свода
Храм Неба. Круглый павильон Небесного свода

Балюстрада на алтаре Храма Неба
“Балюстрада на алтаре Храма Неба

Ярмарка у храма Лун фу-и
Ярмарка у храма Лун фу-и
Метки: история, Китай, фото, этнография

Источник: https://humus.livejournal.com/7426831.html

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