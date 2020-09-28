1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 3. Пекин. Вып 6
11:02. 28 сентября 2020 129 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 1. Ханькоу. Вып 1
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 1. Ханькоу. Вып 2
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 2. Шанхай
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 3. Пекин
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 3. Пекин. Вып 2
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 3. Пекин. Вып 3
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 3. Пекин. Вып 4
1926. Китай на снимках востоковеда Георгия Оскаровича Монзелера. Часть 3. Пекин. Вып 5
01. Допрос бывшей императорской прислуги
02. Вид на императорский дворец в день Конституции
03. Развозчик воды у колодца
04. Рассказчик в балагане
05. Уличная харчевня рикш
06. Уличный сапожник с инструментами
07. Арка в парке Бэйхай
08. Арка в парке Бэйхай
09. Дворец в парке Бэйхай
10. Дворец храм парка Бэйхай
11. Храм в парке Бэйхай
12. Вид уголка парка Бэйхай
13. Павильон в парке Бэйхай
14. Павильон в парке
15. Павильон в Храме Неба
16. Алтарь у Храма Неба
17. Парк Храма Неба
18. Парк Ихэюан. Статуя «Черепаха»
19. Фрагмент стены даосского храма
20. Фрагмент стены даосского храма
21. Алтарь в даосском храме
22. Инструменты из пекинской обсерватории