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Китайский аппарат «Чанъэ-4» сделал панорамные снимки «тёмной» стороны Луны (ФОТО)

06:30. 11 января 2019 Просмотров - 530 7 коммент. Опубликовал:
Китайский аппарат «Чанъэ-4» сделал панорамные снимки «тёмной» стороны Луны (ФОТО) | Русская весна

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», который в начале января совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, прислал панорамные снимки поверхности естественного спутника Земли, сообщает в пятницу Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Управление опубликовало снимок в 360 градусов, сделанный с топографической камеры, прикрепленной к верхней части «Чанъэ-4».

Снимок был передан на Землю при помощи спутника-ретранслятора «Цюэцяо» («Сорочий мост»), который в июне прошлого года успешно вышел в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны, став первым в мире спутником, функционирующим на этой гало-орбите. Благодаря своему расположению спутник-ретранслятор может «видеть» и обратную сторону Луны, и Землю.

Благодаря снимку, на котором помимо поверхности обратной стороны Луны, можно увидеть еще луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц-2») и фрагменты «Чанъэ-4», китайские ученые смогли провести предварительный анализ характеристик ландшафта и рельефа вокруг «Чанъэ-4».

Луноход «Нефритовый заяц-2», который «спал» семь дней, проснулся вечером в четверг по китайскому времени и готов к продолжению миссии. По данным CNSA, и луноход, и станция находятся в стабильном состоянии, а работы выполняются в соответствии с планом.

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» утром 3 января осуществил историческую мягкую посадку на Луне и уже через несколько часов прислал первые снимки поверхности обратной стороны естественного спутника Земли.

Аппарат прилунился в кратере Карман, расположенный в северо-западной части самого большого известного лунного кратера Бассейн Южный полюс — Эйткен. По мнению китайских ученых, прилунение именно в этой зоне позволит им изучить минеральный состав лунной поверхности, а также получить новые данные о мантии Луны.

Для миссии «Чанъэ-4» китайскими университетами были разработаны несколько научных программ. Всего на «Чанъэ-4» находятся восемь аппаратов, в том числе объекты, разработанные Китаем совместно с Германией, Швецией, Саудовской Аравией и Нидерландами.

Китайская программа зондирования Луны «Чанъэ», названная в честь мифической богини Луны, включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли, посадка на Луну и возвращение с Луны на Землю. Первый этап программы уже успешно завершен. В настоящее время реализуется второй этап этой программы.

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Китайский аппарат «Чанъэ-4» сделал панорамные снимки «тёмной» стороны Луны (ФОТО) | Русская весна
Китайский аппарат «Чанъэ-4» сделал панорамные снимки «тёмной» стороны Луны (ФОТО) | Русская весна
Китайский аппарат «Чанъэ-4» сделал панорамные снимки «тёмной» стороны Луны (ФОТО) | Русская весна
Китайский аппарат «Чанъэ-4» сделал панорамные снимки «тёмной» стороны Луны (ФОТО) | Русская весна
Китайский аппарат «Чанъэ-4» сделал панорамные снимки «тёмной» стороны Луны (ФОТО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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7 коммент.»

  • 1165 755
    Valeriy Bondarik 11 января 2019 в 12:07 Ссылка Пометить
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    ,,,Привет,ствую Вас,,,

    Говорите китайские “космические-достижения”…
    Уж простите(дилетантов…)- но ЕСТЬ Сомнения…
    Более того – ЕСТЬ противоположные Мнения…
    “““““
    СТАТЬЯ:Китайский обман “полёта” на Луну разоблачён.

    САЙТ:www.prezident.ru ОТ 09-1-19:
    ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
    Доходчиво и вполне Аргументированно Доказывается ОБРАТНОЕ!
    Ничего такого,ЧТО пропагандирует Китай – НЕ было!
    * Если эТО ТАК,то…Зачем тогда нужно Китаю…ОБМАНывать…
    [ай-яй-яй-АСЯ-сяй...Туфту(?)гонит "всем" Китай...]
    “““““““““
    Но если Китай сделал эТО…то зачем тогда разоблачители
    ПРИВОДЯТ такие Впечатлительные(Правдивые)Опровержения…
    * Удачи Китаю,если эТО так,но если эТОГО НЕ было,тогда КАК?!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного,
    так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(В С Е М…)настроения! – Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 11-1-19.

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  • 1165 755
    Valeriy Bondarik 11 января 2019 в 12:11 Ссылка Пометить
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    [2] Вдогонку.

    ИЗВИНИТЕ за ошибку по ссылке о том сайте!
    Ссылка была дана НЕ полностью,Правильно вот ТАК:

    -prezidentpress.ru/news/5391-kitayskiy-obman-
    poleta-na-Lunu-razobLachen.htmL
    “““““““““““““““
    Ещё раз мои Извинения за НЕ полную ссылку.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 11-1-19.

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  • 2706 2468
    жора шапов 11 января 2019 в 12:16 Ссылка Пометить
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    Интересно , нашли место высадки пиндосов по хламу , который те оставили ? ))

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  • 3237 1447
    XAPOH 11 января 2019 в 12:29 Ссылка Пометить
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    После того, как чинайцы показали космос в бассейне, им веры нет. Нет на луне никаких китайских лунаходов, также как и небыло там никогда пендосов.

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  • 55 55
    Мефодий 11 января 2019 в 13:58 Ссылка Пометить
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    ну они же порох изобрели и на луне во сне побывали.
    их много,они друг на дружку вскарабкались и до луны достали.

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  • 46 46
    moiseev1977 11 января 2019 в 14:27 Ссылка Пометить
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    Звёзд в небе опять не видать, хотя если космонавт Леонов подтвердит… Вопросов нет.

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