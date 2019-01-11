Китайский аппарат «Чанъэ-4» сделал панорамные снимки «тёмной» стороны Луны (ФОТО)
Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», который в начале января совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, прислал панорамные снимки поверхности естественного спутника Земли, сообщает в пятницу Национальное космическое управление Китая (CNSA).
Управление опубликовало снимок в 360 градусов, сделанный с топографической камеры, прикрепленной к верхней части «Чанъэ-4».
Снимок был передан на Землю при помощи спутника-ретранслятора «Цюэцяо» («Сорочий мост»), который в июне прошлого года успешно вышел в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны, став первым в мире спутником, функционирующим на этой гало-орбите. Благодаря своему расположению спутник-ретранслятор может «видеть» и обратную сторону Луны, и Землю.
Благодаря снимку, на котором помимо поверхности обратной стороны Луны, можно увидеть еще луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц-2») и фрагменты «Чанъэ-4», китайские ученые смогли провести предварительный анализ характеристик ландшафта и рельефа вокруг «Чанъэ-4».
Луноход «Нефритовый заяц-2», который «спал» семь дней, проснулся вечером в четверг по китайскому времени и готов к продолжению миссии. По данным CNSA, и луноход, и станция находятся в стабильном состоянии, а работы выполняются в соответствии с планом.
Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» утром 3 января осуществил историческую мягкую посадку на Луне и уже через несколько часов прислал первые снимки поверхности обратной стороны естественного спутника Земли.
Аппарат прилунился в кратере Карман, расположенный в северо-западной части самого большого известного лунного кратера Бассейн Южный полюс — Эйткен. По мнению китайских ученых, прилунение именно в этой зоне позволит им изучить минеральный состав лунной поверхности, а также получить новые данные о мантии Луны.
Для миссии «Чанъэ-4» китайскими университетами были разработаны несколько научных программ. Всего на «Чанъэ-4» находятся восемь аппаратов, в том числе объекты, разработанные Китаем совместно с Германией, Швецией, Саудовской Аравией и Нидерландами.
Китайская программа зондирования Луны «Чанъэ», названная в честь мифической богини Луны, включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли, посадка на Луну и возвращение с Луны на Землю. Первый этап программы уже успешно завершен. В настоящее время реализуется второй этап этой программы.
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Источник: rusvesna.su
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,,,Привет,ствую Вас,,,
Говорите китайские “космические-достижения”…
Уж простите(дилетантов…)- но ЕСТЬ Сомнения…
Более того – ЕСТЬ противоположные Мнения…
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СТАТЬЯ:Китайский обман “полёта” на Луну разоблачён.
САЙТ:www.prezident.ru ОТ 09-1-19:
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Доходчиво и вполне Аргументированно Доказывается ОБРАТНОЕ!
Ничего такого,ЧТО пропагандирует Китай – НЕ было!
* Если эТО ТАК,то…Зачем тогда нужно Китаю…ОБМАНывать…
[ай-яй-яй-АСЯ-сяй...Туфту(?)гонит "всем" Китай...]
“““““““““
Но если Китай сделал эТО…то зачем тогда разоблачители
ПРИВОДЯТ такие Впечатлительные(Правдивые)Опровержения…
* Удачи Китаю,если эТО так,но если эТОГО НЕ было,тогда КАК?!
- – - – -
Ничего ни к кому личного,
так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(В С Е М…)настроения! – Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 11-1-19.
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[2] Вдогонку.
ИЗВИНИТЕ за ошибку по ссылке о том сайте!
Ссылка была дана НЕ полностью,Правильно вот ТАК:
-prezidentpress.ru/news/5391-kitayskiy-obman-
poleta-na-Lunu-razobLachen.htmL
“““““““““““““““
Ещё раз мои Извинения за НЕ полную ссылку.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 11-1-19.
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Интересно , нашли место высадки пиндосов по хламу , который те оставили ? ))
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После того, как чинайцы показали космос в бассейне, им веры нет. Нет на луне никаких китайских лунаходов, также как и небыло там никогда пендосов.
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ну они же порох изобрели и на луне во сне побывали.
их много,они друг на дружку вскарабкались и до луны достали.
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В Вас говорит бессильная злоба.
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Звёзд в небе опять не видать, хотя если космонавт Леонов подтвердит… Вопросов нет.