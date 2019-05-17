Китайский луноход “Юйту-2″ нашел доказательства существования мантии Луны

. Китайский луноход “Юйту-2″ сделал революционное открытие, которое доказывает, что у Луны есть мантия, пишет South China Morning Post.Ученые давно подозревали, что под корой Луны есть мантия, как и у Земли. Однако за последние 60 лет лунные исследования не смогли предоставить доказательств этого.“Теперь они у нас есть”, – заявил профессор Чуньлай Ли, заместитель директора Национальной астрономической обсерватории Китая и ведущий ученый миссии “Чанъэ-4″, в рамках которой Китай отправил на Луну луноход “Юйту”, что означает “нефритовый заяц”.Результаты исследования, опубликованные в последнем номере журнала Nature в четверг, отвечают на некоторые фундаментальные вопросы о Луне, в частности о ее внутренней структуре и истории формирования.Как сообщали “Вести.Экономика”, космический аппарат “Чанъэ-4″ 3 января совершил посадку на обратной стороне Луны.Во время своей первой миссии 3 января “Юйту” обнаружил вблизи места посадки оливин, зеленый кристаллизованный минерал, обычно находящийся глубоко под землей. Дальнейший анализ показал, что оливин появился из кратера диаметром 72 км неподалеку.На обратной стороне Луны больше кратеров, чем на стороне, обращенной к Земле. Упавший метеорит, вероятно, проник в мантию и поднял материалы оттуда на поверхность.Принято считать, что Луна когда-то была покрыта океанами расплавленной породы. Более легкие вещества поднимались на поверхность и образовывали кору, в то время как более тяжелые опускались, образуя мантию и ядро. Новые данные подтверждают эту теорию.Китай является первой страной, которая высадила луноход на обратной стороне Луны, и планирует отправить туда более крупный космический корабль позднее в этом году. Планируется, что первые китайские астронавты высадятся на Луну в период между 2025 и 2030 гг.Китай, США и другие страны объявили о планах запуска миссий по освоению ресурсов Луны в течение следующего десятилетия или двух. По словам исследователей, открытие “Юйту” может помочь ученым составить более точную карту этих ресурсов, включая объем и распределение полезных ископаемых.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/kitajskij_lunokhod_jujtu_2_nashel_dokazatelstva_sushhestvovanija_mantii_luny/2019-05-16-69295