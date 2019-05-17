Китайский луноход “Юйту-2″ нашел доказательства существования мантии Луны
09:11. 17 мая 2019 Просмотров - 192 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Москва, 16 мая – “Вести.Экономика”. Китайский луноход “Юйту-2″ сделал революционное открытие, которое доказывает, что у Луны есть мантия, пишет South China Morning Post.
Ученые давно подозревали, что под корой Луны есть мантия, как и у Земли. Однако за последние 60 лет лунные исследования не смогли предоставить доказательств этого.
“Теперь они у нас есть”, – заявил профессор Чуньлай Ли, заместитель директора Национальной астрономической обсерватории Китая и ведущий ученый миссии “Чанъэ-4″, в рамках которой Китай отправил на Луну луноход “Юйту”, что означает “нефритовый заяц”.
Результаты исследования, опубликованные в последнем номере журнала Nature в четверг, отвечают на некоторые фундаментальные вопросы о Луне, в частности о ее внутренней структуре и истории формирования.
Как сообщали “Вести.Экономика”, космический аппарат “Чанъэ-4″ 3 января совершил посадку на обратной стороне Луны.
Во время своей первой миссии 3 января “Юйту” обнаружил вблизи места посадки оливин, зеленый кристаллизованный минерал, обычно находящийся глубоко под землей. Дальнейший анализ показал, что оливин появился из кратера диаметром 72 км неподалеку.
На обратной стороне Луны больше кратеров, чем на стороне, обращенной к Земле. Упавший метеорит, вероятно, проник в мантию и поднял материалы оттуда на поверхность.
Принято считать, что Луна когда-то была покрыта океанами расплавленной породы. Более легкие вещества поднимались на поверхность и образовывали кору, в то время как более тяжелые опускались, образуя мантию и ядро. Новые данные подтверждают эту теорию.
Китай является первой страной, которая высадила луноход на обратной стороне Луны, и планирует отправить туда более крупный космический корабль позднее в этом году. Планируется, что первые китайские астронавты высадятся на Луну в период между 2025 и 2030 гг.
Китай, США и другие страны объявили о планах запуска миссий по освоению ресурсов Луны в течение следующего десятилетия или двух. По словам исследователей, открытие “Юйту” может помочь ученым составить более точную карту этих ресурсов, включая объем и распределение полезных ископаемых.
Источник: http://nashaplaneta.su/news/kitajskij_lunokhod_jujtu_2_nashel_dokazatelstva_sushhestvovanija_mantii_luny/2019-05-16-69295
Когда у населения Земли возникли нехорошие подозрения, что с Луной что-то нечисто, жыдосаксонские учоные, которым давно уже никто не верит, китайских учоных, про которых ещё никто не знает, что им тоже верить нельзя, тут же поставили раком подозревать, что с Луной всё ништяк, патамушта китайских луноход, который ваще них..я обнаружить не может даже на поверхности Земли, где он стоит в боксе, вдруг обнаружил, да ещё на обратной стороне, мантию… А может, китайские учёные ваще даже не в курсе, что их луноход чота обнаружил, патамушта ничего никуда не отправляли, а все сведения из жыдосаксонского журнала ” В натуре”, который всю науку сосёт из чьего-то пальца, мошт даже обрезанного… И теперь, выходит, китайских учёных и жыдосаксонские коллеги крупно подставилии, шобы им тоже никто не верил…