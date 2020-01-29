Полёт китайцев на луну

Космические программы стран всегда были не только и не столько научными, сколько политическими . Понятно, что научные открытия, сделанные в ходе работ, используются странами для повышения своего технологического уровня, но гораздо большую пользу приносят успехи в космосе процессу взаимодействия на международной арене. Государство, имеющее определённый «космический» статус, имеет соответствующий «вес» в надгосударственных структурах и на различных переговорах. Поэтому на исследования в области космоса выделяются огромные ресурсы, а для работы с информационной составляющей космических проектов привлекаются лучшие специалисты. Ведь работу, состоящую из успехов и неудач, аварий и прорывов, нужно уметь подать так, чтобы это позволило извлечь максимальную выгоду.



В настоящее время мы наблюдаем рост Китая, который приобретает всё больший вес на международном уровне. Развивается и китайская космическая программа. О том, что происходит с развитием «китайского космоса» и будет наша статья.

Хроника пути

Чанъэ

Лунная осень, деревья голы,

холод всё злее.

Однако весною цветущие ветви

радуют лунную деву.

Она давно на луне поселилась,

это известно любому.

Но кто бы поверил, что и поныне

она вспоминает землю.

Бянь Гун. (1479-1521)

В 1991 году, синхронно с исчезновением СССР, китайскими учёными было предложено запустить независимую от других стран свою программу исследования Луны. Активно разрабатывать лунную программу в Китае начали с 1998 года. А официальное утверждение под названием «Программа Чанъэ» она получила в январе 2004 года в честь китайской богини Луны Чанъэ.​

Программа разделена на три этапа. На первом этапе были запланированы полёты на окололунной орбите, на втором мягкая посадка на Луну, на третьем доставка лунного грунта на Землю.

В рамках первого этапа к Луне слетали станции «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2». В результате миссии «Чанъэ-1» была создана топографическая карта Луны, затем станция жёстко прилунилась и была уничтожена. «Чанъэ-2» собрала информацию для подходящего места мягкой посадки «Чанъэ-3».​

Второй этап начался 2 декабря 2013 года с запуска станции «Чанъэ-3», которая доставила на Луну ровер (луноход) «Юйту». Он был назван в честь ещё одного мифологического жителя Луны «нефритового зайца», оборудован георадаром и двумя спектрометрами для изучения лунного грунта. Миссия не была реализована на 100% —​ через 40 дней​луноход остановился, но продолжал работать, стоя на месте. 3 августа 2016 года Китай объявил, что «Юйту» завершил свою работу.

8 декабря 2018 года с космодрома «Сичан» был произведён успешный запуск ракеты-носителя «Чанчжен-3В» со станцией «Чанъэ-4», а 3 января 2019 года спускаемый аппарат «Чанъэ-4» совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны в кратере «Карман» и высадил на его поверхность шестиколёсный луноход «Юйту-2».



Космическая станция под названием «Чанъэ-4» является частью лунной программы Китая, а также продолжением и дублёром миссии «Чанъэ-3» с теми же задачами: мягкая посадка на Луну и исследование её поверхности.



Главным же отличием миссии «Чанъэ-4» было в том, что впервые в истории освоения космоса станция прилунилась на обратной стороне Луны. Связь с Землёй посадочная платформа поддерживает с помощью спутника-ретранслятора «Цюэцяо» (Сорочий мост), находящегося на гало-орбите вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля-Луна.

На этой станции установлены камеры, инфракрасный спектрометр, георадар, голландский низкочастотный спектрометр, шведский прибор для изучения воздействия на поверхность Луны солнечного ветра и немецкий нейтронный дозиметр. В задачи миссии входит фотографирование поверхности Луны, изучение состава грунта, проверка возможности ведения радиоастрономических наблюдений, проведение биологического эксперимента по проращиванию растений.

Посадочный аппарат «Чанъэ-4» и луноход «Юйту-2» завершили свою работу на 12 лунный день, сообщил Центр по исследованию Луны и космическим программам Национального космического управления Китая 4 декабря 2019 года.



Модуль и луноход перешли в спящий режим на время лунной ночи (продолжительность дня на Луне около 14,5 земных суток, равно как и лунной ночи). В общей сложности лунный ровер «Юйту-2» проехал по обратной стороне Луны более 345 метров.​

Чанъэ-5



Запуск станции «Чанъэ-5» не в первый раз был перенесён и запланирован на вторую половину 2020 года. Изначально он должен был состояться ещё в 2017 году, но запуск отменили из-за аварии тяжёлой ракеты-носителя «Long​ March 5».



Испытания обновлённого носителя были запланированы Китаем на конец 2019 года и от успеха данного эксперимента зависел будущий запуск «Чанъэ-5» и реализация дальнейших космических планов Поднебесной.​

Напомним, что с запуском «Чанъэ-5» начнётся третий этап лунной программы Китая, который позволит доставить образцы лунного грунта на Землю. Зонд состоит из четырёх частей: орбитального модуля, посадочного аппарата, взлётного модуля и возвращаемой капсулы. Связка из посадочного аппарата и взлётного модуля отделятся от «Чанъэ-5» после выхода на орбиту Луны и совершит посадку в районе гор Рюмкера на северо-западной части видимой стороны Луны.



Это позволит взять наиболее молодые образцы лунного грунта, которые сформировались около 1,3 млрд лет назад. Гораздо моложе, чем те, что были доставлены на Землю советскими станциями «Луна». После запланированных наблюдений и сбора образцов грунта, взлётный модуль «Чанъэ-5» стартует с Луны и пристыкуется с возвращаемой капсулой, перегрузит на неё грунт.



После этого орбитальный модуль с капсулой направится к Земле, где сгорит в плотных слоях атмосферы, а капсула с образцами лунного грунта совершит мягкую посадку в заданный район.

Рекорды китайской лунной программы

Спутник-ретранслятор «Цэюцяо» для обеспечения связи с обратной стороной Луны стал первым в мире спутником, работающим на гало-орбите вокруг точки Лагранжа L2 системы «Земля-Луна».

Рекорды китайского посадочного аппарата «Чанъэ-4» и лунохода «Юйту-2».



Первый посадочный аппарат и луноход, которые спустились на обратную сторону Луны.

«Юйту-2» впервые провёл геологоразведку на обратной стороне Луны.

«Юйту-2» является самым лёгким из всех луноходов — всего 140 килограммов.

Проработал «Юйту-2» уже год на поверхности Луны, побив рекорд советского аппарата «Луноход-1», проработавшего до этого 321 земной день с ноября 1970 до сентября 1971 года.

Впервые получены луноходом данные о составе мантии Луны с помощью спектрометра. В мантии обнаружены пироксены и оливины (минералы с высоким содержанием железа).

Впервые в истории человечества был проведён биологический эксперимент на лунной поверхности, в результате которого удалось прорастить хлопчатник.



Какая мифология в основе?

Названия лунных программ США, Китая, Индии берут свои истоки из древних мифов. США: «Аполлон» и «Артемида» в древнегреческой мифологии — дети верховного бога Зевса и титаниды Лето; родились близнецами. Они были лучниками. У Аполлона лучезарного (бога Солнца) лук и стрелы были золотыми, а у Артемиды серебряными, так как ей принадлежала Луна.

Аполлон является богом-прорицателем, покровителем всех искусств, символом мужской красоты, предводителем муз, бог-врачеватель и помощник мигрантам, позднее становится богом Солнца.

Артемида — целомудренная богиня-дева, покровительница всего живого на земле, богиня охоты, целомудрия, плодородия, помогающая при родах и дающая счастье в браке, позднее становится богиней Луны.

Новый логотип лунной программы «Артемида»



Индия: «Чандраян» — корабль бога Луны в индуизме «Чандры».

Израиль пошёл дальше и назвал лунный космический аппарат «Берешит» — с иврита переводится как библейская Книга Бытия.

А что у китайцев? Чанъэ (Чан Э) — это имя почитаемой до сих пор богини Луны в даосизме.



В китайской мифологии Чанъэ является женой стрелка Хоу И, который был послан на Землю верховным владыкой Ди-цзюнем для предотвращения катастрофы: на небе одновременно появилось десять солнц — шаловливые дети Ди-Цзюня. Хоу И спас людей от губительного жара и пламени, но вместо усмирения детей небесного владыки, он убил девять сыновей и до смерти напугал десятого, от этого он стал периодически выходить и заходить один раз в сутки.



За это небесный правитель возненавидел стрелка и прогнал его вместе с женой из сонма божеств на Землю, лишив бессмертия.



Ничего не напоминает?



Миф о Прометее, только там герой подарил людям огонь, а здесь избавил землян от сожжения. Чанъэ стала обвинять мужа в своих злоключениях, что из-за него она лишилась статуса божественности и бессмертия. Хоу И узнал, что в горах Куньлунь на западе живёт богиня Си-ван-му, у которой есть лекарство бессмертия.



Богиня, после рассказа Хоу И о своих несчастьях, сжалилась над ним и отдала эликсир бессмертия со словами, что если содержимое выпьет один, то станет богом, а если двое, то они обретут бессмертие.



Хоу И передал эликсир бессмертия после возвращения Чанъэ, решив употребить его вместе немного позже. Но Чанъэ тайно желала снова стать божеством и тайком выпила весь напиток и вознеслась на небо. Из-за того, что она бросила мужа Чанъэ не попала в Небесный дворец, а отправилась в Лунный дворец.



На Луне с её телом стали происходить изменения и она превратилась в трёхлапую жабу-чань. На Луне она стала вечно тосковать в полном одиночестве, только нефритовый заяц (Юйту), постоянно толкущий в ступке снадобье бессмертия, скрашивал её одиночество. Не напоминает ли вам история Чанъэ одну с детства известную «Сказку о рыбаке и рыбке»?

На основе этого китайского мифа скоро будет создан бывшим аниматором Disney Гленом Кином мультфильм «Над Луной». Это будет современное прочтение легенды при сотрудничестве американского сервиса Netflix и китайской Pearl Studio. Мультфильм будет о девушке, которая построит ракету для поиска на Луне таинственной лунной богини. Что из этого выйдет, мы увидим в 2020 году. Грядёт перезагрузка алгоритмики китайского мифа.

Симулякры и симуляция

Ах, обмануть меня не трудно!..

Я сам обманываться рад! «Признание» А.С. Пушкин.

Итак, 3 января 2019 года китайский луноход под названием «Юйту-2» (Нефритовый или яшмовый заяц), а по сути лунный заяц (кролик), съехал с посадочного модуля «Чанъэ-4» по наклонной рампе на поверхность обратной стороны Луны. Попробуем разобраться с достоверностью данной информации и реальностью описываемых событий. И сразу приходит на ум фраза из «Матрицы»:

— Хочешь узнать, что такое «Матрица»? Следуй за белым кроликом.

— Каким белым кроликом?

В этой же сцене Нео держит в руках интересную книгу Жана Бодрияра «Симулякры и Симуляция»!!! Симулякр — это изображение без оригинала, показ того, что не существует. Например, образ на цифровой фотографии, который не существует и не существовал никогда в реальности — это может быть сделано с помощью разных графических редакторов.

После этого Нео заметил на плече спутницы неожиданных визитёров татуировку в виде белого кролика и последовал за ней.

Так и мы последуем за лунным зайцем (кроликом) и возможно кое-что узнаем. Мало того, что Алиса бежит за опаздывающим Кроликом и ныряет в кроличью нору, с которой и начинается её путешествие в волшебный мир Страны чудес. (Льюис Кэрролл «Приключения Алисы в Стране чудес»), так ещё существует разновидность зрительной иллюзии, которая образуется на основе деталей реального объекта (парейдолия), на поверхности Луны под названием «лунный заяц (кролик)».



Эта иллюзия и явилась прообразом Юйту (нефритовым зайцем), вечно живущим на Луне и постоянно размешивающем в ступке снадобье бессмертия. А не задумывались: очему разные фокусники и иллюзионисты любят использовать в своих трюках именно белого зайца (кролика)?. Быстроногий заяц является посланцем и атрибутом бога Гермеса — покровителя магии, обмана и воровства.

Мы видим череду картинок со съёмок приземления китайского лунного модуля на обратную сторону Луны, съезд лунохода, следы от его колёс и у нас нет возможности узнать, было ли нечто подобное в реальности или же это иллюзия, основанная на деталях реальности, а может и вовсе симулякр?

Почему обратная сторона луны?

«В отличие от мании человечества в прошлом, китайский народ в конечном итоге питает мечту об общей человеческой судьбе и практикует открытое сотрудничество. Мы решили отправиться на обратную сторону Луны не из-за уникальной славы, которую это приносит, а потому, что этот трудный шаг судьбы также является шагом вперёд для человеческой цивилизации!» Отрывок из «Global Times» (англоязычная версия «Хуаньцю Шибао»).

Почему Китай прилунился на обратной стороне Луны?

С Земли мы видим всегда только одну сторону Луны, а вторую — «невидимую» или «обратную» — мы никогда не видим, потому что скорость вращения Луны вокруг своей оси равна скорости вращения вокруг Земли. Из-за этого на нашей планете существуют приливы и отливы.

Впервые обратная сторона Луны была сфотографирована советской АМС «Луна-3» в 1959 году. Приём сигнала осуществляли в Симеизской обсерватории.

Первое фото обратной стороны Луны (7 октября 1959 года, в 6 часов 30 минут утра (московское время)



Материалы съёмок, переданные на Землю, направили для изучения в три астрономических учреждения СССР: Главную астрономическую обсерваторию в Пулково, Астрономическую обсерваторию Харьковского университета и Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга МГУ. В Москве в работах вскоре принял участие также Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэрофотосъёмки и картографии (ЦНИИГАиК).

На основании полученных материалов была подготовлена первая карта обратной стороны Луны, содержавшая сотни деталей поверхности, выявленных по их отражательным характеристикам. Полный каталог этих образований вошёл в «Атлас обратной стороны Луны» (1960 год). Вслед за этим совместно с институтом им. Штернберга и ЦНИИГАиК был подготовлен первый глобус Луны с изображением 2/3 поверхности обратного, невидимого с Земли, полушария.

Названия сфотографированных «Луной-3» деталей поверхности обратной стороны Луны были официально утверждены Международным астрономическим союзом 22 августа 1961 года.

В 1968 году, по сообщениям НАСА, американские астронавты пролетали над обратной стороной Луны на борту космического корабля «Аполлон-8».

Главные отличия обратной стороны Луны от видимой с Земли — в преобладании на ней материкового рельефа над морями и в обилии кратеров. Здесь находится лишь два моря, Море Москвы и Море Мечты. С другой стороны, в списке крупнейших по диаметру лунных кратеров первые девять расположены именно на обратной стороне Луны.

Карта обратной стороны Луны, построенная по результатам полученных «Луной-3» фотографий



Посадок на обратной стороне Луны до 3 января 2019 года не производилось; первым аппаратом, который совершил на ней мягкую посадку, стал китайский посадочный аппарат «Чанъэ-4».

Почему для высадки китайцы выбрали именно обратную сторону Луны? Официальные версии:



Для посадки на обратной стороне Луны был выбран гигантский ударный бассейн «Южный полюс — Эйткен», занимающий большую часть этой стороны Луны с внешним кольцом около 2500 — 3500 км. Научный интерес представляют не только фрагменты лунной коры, но и вещество мантии Луны, которое могло быть выброшено на поверхность в процессе кратерообразования.

Построить радиотелескоп на обратной стороне Луны, защищённой от радиопомех с Земли, с целью исследования ранних этапов развития Вселенной. Исследование сверхдлинноволнового радиодиапазона Вселенной.

Исследование кратеров и скал обратной стороны Луны позволит «прочитать» самую раннюю историю Солнечной системы.

Исследование химических различий грунтов разных по геологическому строению видимой и обратной сторон Луны.

Поиск месторождений платины, воды и гелия-3.

Тестирование системы дальней космической связи с обратной стороной Луны при помощи искусственного спутника-ретранслятора «Цюэцяо» (сорочий мост), который был запущен 20 мая 2018 года и достиг точки Лагранжа L2 системы Земля-Луна в середине 2018 года. Начал передавать данные после запуска «Чанъэ-4» в декабре 2018 года. Может получать и передавать радиосигналы с Земли и обратной стороны Луны.

Разведка местности под будущую стационарную космическую станцию.

Китайский эксперимент — демонстрация своей технологической зрелости и политическая заявка о своих возможностях.



«Час Быка». Китай и Луна. Взгляд на один из вариантов развития будущего от Ивана Ефремова

Роман «Час Быка» был впервые опубликован в сокращённом виде в журнале «Техника — молодёжи» в 1968 — 69 годах. Полная и переработанная публикация вышла позже в журнале «Молодая гвардия» в 1969 году. В первой публикации эпиграф к роману был таким:

Бодисатва сказал: «Теперь, прикоснувшись к скрытому в прошлом и будущем, пойди уединись в надлежащем месте и напиши для всех людей». Ученик возразил: «Повелитель познания, не дано мне искусства писать на все три колесницы жизни — высшую, среднюю и низшую. Где взять великое умение?»

Бодисатва ответил: «Знание, тебе открытое, налагает обязанность. И должен ты попытаться. — Повинуюсь», — сказал ученик. (Из тибетских легенд).

Известно, что Иван Ефремов был палеонтологом и прикоснулся к скрытому в прошлом, стал вглядываться в варианты будущего, понял, что обязан открыть эти знания, уединился и написал для всех людей.​

Во второй публикации уже был другой эпиграф:

«ДИ ПХИ ЮЙ ЧХОУ — Земля рождена в час Быка (иначе — Демона, два часа ночи)». (Старый китайско-русский словарь епископа Иннокентия, Пекин, 1909).

Роман «Час Быка» был написан в 1968 году и вышел отдельной книгой в 1970 году. Как раз в это время проходила «культурная революция» под руководством Мао Цзедуна в Китае. При описании устройства общества на планете Торманс (или Ян-Ях) была взята модель развития «лжесоциализма» в Китае.



На это намекают китайские имена и названия, иероглифы, одежда и имя величайшего гения планеты Цоам — анаграмма от Мао Ц. Иван Ефремов показывает то будущее, к которому идёт маоцзедунистский Китай в результате конвергенции с олигархическим капитализмом. Ещё в письме к Э.К. Олсону Иван Антонович писал:

«Когда для всех людей честная и напряженная работа станет непривычной, какое будущее может ожидать человечество? Кто сможет кормить, одевать, исцелять и перевозить людей? Бесчестные, каковыми они являются в настоящее время, как они смогут проводить научные и медицинские исследования?



Поколения, привыкшие к честному образу жизни, должны вымереть в течение последующих 20 лет, а затем произойдет величайшая катастрофа в истории в виде широко распространяемой технической монокультуры, основы которой сейчас упорно внедряются во всех странах, и даже в Китае, Индонезии и Африке».

Не об этой ли технической монокультуре, которую сейчас называют шестым технологическим укладом шла речь? Об искусственном интеллекте, робототехнике, цифровых технологиях?​

Случайно ли Ефремов дал планете Торманс (Tormentum mortis с лат. — мучение) второе имя на местном диалекте «Ян-Ях»? В Древнем Египте слово «Ях» обозначало Луну. Получается, что в «Часе Быка» он описывает альтернативный вариант развития человеческой цивилизации, где ещё в эпоху далёкого общественного кризиса часть землян сбегает и колонизирует другую планету, где складывается олигархическое общественное устройство.



Как же много смыслов Иван Антонович вложил в этот роман. Китайская модель «лжесоциализма» с толпо-элитарным устройством, унаследованным из Древнего Египта, на планете под название Луна.

После выхода книги «Час Быка» в 1970 году по случайному стечению обстоятельств музыканты группы «Pink Floyd» в декабре 1971 года собрались в Лондоне и обсудили музыкальные идеи по созданию нового альбома «The Dark Side of the Moon».



За основу концепции этого альбома Роджер Уотерс предложил взять «сумасшествия» и явления в современном жизни, которые этому способствуют. Музыканты, будучи творческими личностями, остро ощущали давление подобных явлений на свою психику, бывший лидер которых Сид Баррет и вовсе сошёл с ума. Во время рождения этого замысла Роджер Уотерс в интервью Майклу Уэйлу сказал:

«мы можем сделать цельную вещь о том давлении, которое, как мы почувствовали на собственной шкуре, доводит человека до предела; о прессинге, заставляющем зарабатывать кучу денег; о понятии времени, которое бежит слишком быстро; о структурах власти — таких, как церковь или государство; о насилии; об агрессивности».

Этот альбом в музыке и текстах выразил концепцию безумия планеты Ян-Ях из романа «Часа Быка» Ивана Ефремова. На обложке этого альбома опять же неведомым нам образом появляются египетские пирамиды. На развороте конверта были размещены фотографии египетских пирамид в Гизе — дизайнеры специально ездили в Египет, чтобы снять пирамиды ночью при полной луне!

А через 50 лет Китай по случайному совпадению впервые совершает посадку своего зонда «Чанъэ-4» именно на обратную сторону Луны в новой космической гонке за мировое лидерство. Настал Час Быка?

Обложка альбома-трибьюта, выпущенной в 2006 году лейблом Purple Pyramid Records





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