Россия развлекается
22:05. 13 сентября 2020 82 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
1-й русский трансформатор Валентин Кавецкий
1890. Единственный в России чревовещатель профессор Франсуа Роберт с его говорящими и поющими автоматами из папье-маше
1896. 25 красавиц с другой страны света, с острова Самоа. Только короткое время… в музее и паноптикуме Шульце-Беньковского
1897. 25 красавиц с другой страны света, с острова Самоа, 30 000 верст от Европы, можно видеть в музее Шульце-Беньковского
1897. Престидижитатор В. Ф. Лерх
1901. В залах дворянского собрания концерт ибал студентов Горного Института Императрицы Екатерины II в пользу их недостаточных товарищей. 6-го февраля
1901. Вечер студентов кавказских горцев. Музыка, пение, декламация, живые картины, скульптура, национальные танцы. 17 ноября
1901. Концерт-бал студентов-технологов
1901. Ночь в мире декадентства. Маскарад. 3 февраля
1903. Бал технологов 1828-1903
1904. В пользу семей нижних чинов, погибших на миноносце Стерегущий 26 февраля в бою с японцами, 10 апреля в Мариинском театре состоится спектакль
1904. Концерт при благосклонном участии известных артисток и артистов Императорской оперы
1905. Веселое оригинальное трио пантомистов Фрица Акстона
1908. Бал студентов-технологов. Праздник труда в замке Черномора. 80-летие интитута. 28 ноября
1909. К гастролям знаменитой труппы лилипутов, самых маленьких артистов в мире…
1911. Бал студентов-технологов, 28.XI
1914. Концерты М. Е. Пятницкого с крестьянами в пользу Центрального Бюро при М. Г. У. по оказанию помощи посрадавшим от войны
La belle Lucie Действительно премированная красавица Люси
Акаша, Чудо ХХ века. Феноменальный медиум
Николай Смирнов-Сокольский
Оригинальный русский гротеск-комик В. Правдин
Первый русский трансформатор и дамский имитатор-пародист… А. Галинский
Интересно , а какое количество видов шрифта в то время было известно ?