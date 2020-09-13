1-й русский трансформатор Валентин Кавецкий1890. Единственный в России чревовещатель профессор Франсуа Роберт с его говорящими и поющими автоматами из папье-маше1896. 25 красавиц с другой страны света, с острова Самоа. Только короткое время… в музее и паноптикуме Шульце-Беньковского1897. 25 красавиц с другой страны света, с острова Самоа, 30 000 верст от Европы, можно видеть в музее Шульце-Беньковского1897. Престидижитатор В. Ф. Лерх1901. В залах дворянского собрания концерт ибал студентов Горного Института Императрицы Екатерины II в пользу их недостаточных товарищей. 6-го февраля1901. Вечер студентов кавказских горцев. Музыка, пение, декламация, живые картины, скульптура, национальные танцы. 17 ноября1901. Концерт-бал студентов-технологов1901. Ночь в мире декадентства. Маскарад. 3 февраля1903. Бал технологов 1828-19031904. В пользу семей нижних чинов, погибших на миноносце Стерегущий 26 февраля в бою с японцами, 10 апреля в Мариинском театре состоится спектакль1904. Концерт при благосклонном участии известных артисток и артистов Императорской оперы1905. Веселое оригинальное трио пантомистов Фрица Акстона1908. Бал студентов-технологов. Праздник труда в замке Черномора. 80-летие интитута. 28 ноября1909. К гастролям знаменитой труппы лилипутов, самых маленьких артистов в мире…1911. Бал студентов-технологов, 28.XI1914. Концерты М. Е. Пятницкого с крестьянами в пользу Центрального Бюро при М. Г. У. по оказанию помощи посрадавшим от войныLa belle Lucie Действительно премированная красавица ЛюсиАкаша, Чудо ХХ века. Феноменальный медиумНиколай Смирнов-СокольскийОригинальный русский гротеск-комик В. ПравдинПервый русский трансформатор и дамский имитатор-пародист… А. Галинский

Источник: https://humus.livejournal.com/7391229.html