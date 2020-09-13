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Россия развлекается

22:05. 13 сентября 2020 82 просмотра Один комментарий Опубликовал:


1-й русский трансформатор Валентин Кавецкий
1-й русский трансформатор Валентин Кавецкий

1890. Единственный в России чревовещатель профессор Франсуа Роберт с его говорящими и поющими автоматами из папье-маше
1890. Единственный в России чревовещатель профессор Франсуа Роберт с его говорящими и поющими автоматами из папье-маше

1896. 25 красавиц с другой страны света, с острова Самоа. Только короткое время... в музее и паноптикуме Шульце-Беньковского
1896. 25 красавиц с другой страны света, с острова Самоа. Только короткое время… в музее и паноптикуме Шульце-Беньковского

1897. 25 красавиц с другой страны света, с острова Самоа, 30 000 верст от Европы, можно видеть в музее Шульце-Беньковского
1897. 25 красавиц с другой страны света, с острова Самоа, 30 000 верст от Европы, можно видеть в музее Шульце-Беньковского

1897. Престидижитатор В. Ф. Лерх
1897. Престидижитатор В. Ф. Лерх

1901. В залах дворянского собрания концерт и бал студентов Горного Института Императрицы Екатерины II в пользу их недостаточных товарищей. 6-го февраля
1901. В залах дворянского собрания концерт ибал студентов Горного Института Императрицы Екатерины II в пользу их недостаточных товарищей. 6-го февраля

1901. Вечер студентов кавказских горцев. Музыка, пение, декламация, живые картины, скульптура, национальные танцы. 17 ноября
1901. Вечер студентов кавказских горцев. Музыка, пение, декламация, живые картины, скульптура, национальные танцы. 17 ноября

1901. Концерт-бал студентов-технологов
1901. Концерт-бал студентов-технологов

1901. Ночь в мире декадентства. Маскарад. 3 февраля
1901. Ночь в мире декадентства. Маскарад. 3 февраля

1903. Бал технологов 1828-1903
1903. Бал технологов 1828-1903

1904. В пользу семей нижних чинов, погибших на миноносце Стерегущий 26 февраля в бою с японцами, 10 апреля в Мариинском театре состоится спектакль
1904. В пользу семей нижних чинов, погибших на миноносце Стерегущий 26 февраля в бою с японцами, 10 апреля в Мариинском театре состоится спектакль

1904. Концерт при благосклонном участии известных артисток и артистов Императорской оперы
1904. Концерт при благосклонном участии известных артисток и артистов Императорской оперы

1905. Веселое оригинальное трио пантомистов Фрица Акстона
1905. Веселое оригинальное трио пантомистов Фрица Акстона

1908. Бал студентов-технологов. Праздник труда в замке Черномора. 80-летие интитута. 28 ноября
1908. Бал студентов-технологов. Праздник труда в замке Черномора. 80-летие интитута. 28 ноября

1909. К гастролям знаменитой труппы лилипутов, самых маленьких артистов в мире...
1909. К гастролям знаменитой труппы лилипутов, самых маленьких артистов в мире…

1911. Бал студентов-технологов, 28.XI.
1911. Бал студентов-технологов, 28.XI

1914. Концерты М. Е. Пятницкого с крестьянами в пользу Центрального Бюро при М. Г. У. по оказанию помощи посрадавшим от войны
1914. Концерты М. Е. Пятницкого с крестьянами в пользу Центрального Бюро при М. Г. У. по оказанию помощи посрадавшим от войны

La belle Lucie Действительно премированная красавица Люси
La belle Lucie Действительно премированная красавица Люси

Акаша, Чудо ХХ века. Феноменальный медиум
Акаша, Чудо ХХ века. Феноменальный медиум

Николай Смирнов-Сокольский
Николай Смирнов-Сокольский

Оригинальный русский гротеск-комик В. Правдин
Оригинальный русский гротеск-комик В. Правдин

Первый русский трансформатор и дамский имитатор-пародист... А. Галинский
Первый русский трансформатор и дамский имитатор-пародист… А. Галинский

Театр Фантош

Источник: https://humus.livejournal.com/7391229.html

Метки: искусство, история, плакаты, постеры, Россия, фото

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