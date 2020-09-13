Как мировые элиты играют историей. Два варианта будущего РФ. Андрей Фурсов
08:38. 13 сентября 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Историк Андрей Фурсов о том, в каком важнейшем периоде истории мы оказались. Чему нас может научить 20-й век.
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#ДеньТВ #Фурсов #мироваяэлита #история #будущее #Ленин #Брежнев #СССР
А. И. Фурсов. Все записи 2020-го https://www.youtube.com/playlist?list…
Приобрести книги А.И. Фурсова без торговой наценки http://bit.ly/2XiWpzM
Поддержать передачи А. И. Фурсова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Официальный Телеграм Андрея Фурсова https://bit.ly/aifursov
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Фурсов #мироваяэлита #история #будущее #Ленин #Брежнев #СССР