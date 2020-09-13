Историк Андрей Фурсов о том, в каком важнейшем периоде истории мы оказались. Чему нас может научить 20-й век.А. И. Фурсов. Все записи 2020-го https://www.youtube.com/playlist?list…Приобрести книги А.И. Фурсова без торговой наценки http://bit.ly/2XiWpzMПоддержать передачи А. И. Фурсова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BОфициальный Телеграм Андрея Фурсова https://bit.ly/aifursovСайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #Фурсов #мироваяэлита #история #будущее #Ленин #Брежнев #СССР

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Jf_3uTyU38g