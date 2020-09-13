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Как мировые элиты играют историей. Два варианта будущего РФ. Андрей Фурсов

08:38. 13 сентября 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Историк Андрей Фурсов о том, в каком важнейшем периоде истории мы оказались. Чему нас может научить 20-й век.
А. И. Фурсов. Все записи 2020-го https://www.youtube.com/playlist?list…
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Jf_3uTyU38g

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