Этим ключом является вот это изображение двуглавого орла с поднятыми вверх крыльями, которое на протяжении веков украшало деревянную Ходоровскую синагогу. Она была построена в городке Ходоров (ныне западная Украина) ещё в 1652 году. И это изображение было в той синагоге изначально, с момента её постройки.

«Двуглавый орел с зайцами в лапах». Ходоровская синагога.

Причём, обратите внимание, этот двуглавый орёл из Ходоровской синагоги очень похож на гербового орла Священной Римской империи германской нации, которая официально просуществовала с 962 по 1806 годы. Также он очень похож на герб Российской империи, которая просуществовала с 1721 по 1917 годы, и разумеется, он очень похож на герб нынешней России. И в этом нет ничего удивительного, ведь Российскую империю основал царь Пётр I, а он самолично скопировал этого двуглавого орла с герба тогдашних правителей Священной Римской империи — Габсбургов.

Слева прижизненный портрет правителя Священной Римской империи Леопольда I, справа прижизненный портрет правителя всея Руси, а с 1721 года и императора Российской империи.

Обратите внимание, сколь сильно похожи ликами и особенно глазами эти два великих правителя. Их одинаковые по форме глаза (Леопольда I и Петра I) указывают на то, что, скорее всего, они были одной крови, то есть у них, скорее всего, был общий предок. В этой связи полагаю уместным сказать, что фамилия "русского" царя — Романов, переводится с итальянского как — римский. Roma — Рим на итальянском. Уже сама фамилия Петра I как бы намекала всем, что он очень непростой человек, к тому же ни капли не русский.

Теперь следите внимательно за ходом моих мыслей. В 2018 году буквально по подсказкам интуиции я написал статью «Немцы, немцы, как же мне вас жаль...», в которой были такие мысленные обращения к читателю:

«...Посмотрите на этот Герб Габсбургов образца 1605 года (рисунок из Википедии):

Не узнаёте этого двуглавого орла в Государственном Гербе современной России и в Гербе Российской империи? У многих внимательных исследователей, в том числе и у меня, есть подозрение, что этот старинный Герб принадлежит тем самым "библейским Иудеям с большой буквы", а в реальности — роду Габсбургов, безжалостно убивавших пророков и просветителей в средневековой Европе, в границах своей "Священной Римской империи". И что-то мне подсказывает, что вот эти слова были сказаны когда-то реальным Христом именно в их адрес:

«Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну? Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьёте и распнёте, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; да придёт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что всё сие придёт на род сей...» (Мф. 23: 33-36).

Массовые казни в Священной Римской империи. Массовые казни в Священной Римской империи.

Читаем теперь про один конкретный род:

«Габсбурги (нем. Habsburger) — одна из наиболее могущественных монарших династий Европы на протяжении Средневековья и Нового времени. Представители династии известны как правители Австрии (c 1342 года), трансформиро-вавшейся позднее в многонациональные Австрийскую (1804—1867) и Австро-Венгерскую империи (1867—1918), являвшихся одними из ведущих европейских держав, а также как императоры Священной Римской империи, чей престол Габсбурги занимали с 1438 по 1806 годы (с кратким перерывом в 1742—1745 годах).

Помимо Австрии и Священной Римской империи, Габсбурги также были правителями следующих государств:

Чехии в 1306—1307, 1437—1439, 1453—1457, 1526—1618, 1621—1918 годах;





Венгрии в 1437—1439, 1445—1457, 1526—1918 годах;





Хорватии в 1437—1439, 1445—1457, 1526—1918 годах;





Испании в 1516—1700 годах;





Неаполитанского королевства в 1516—1735 годах;





Португалии в 1580—1640 годах;





Трансильвании в 1690—1867 годах;





Тосканы в 1790—1859 годах;





Пармы в 1814—1847 годах;





Модены в 1814—1859 годах.





Мексики в 1864—1867 годах;





а также целого ряда более мелких государственных образований». Источник.

Итак, двуглавый гербовый орёл с поднятыми вверх крыльями (не путайте его с Византийским двуглавым орлом, у того крылья опущены) — это их, Габсбургов, герб. Как, когда и почему у Габсбургов появился этот гербовый орёл, история умалчивает... У нас же он появился по прихоти царя всея Руси Петра Алексеевича Романова.

Комментарий к изображению: "Первое известие о полосатом бело-сине-красном флаге относится к 1694 году — именно этот флаг царя Московского (триколор с изображением золотого двуглавого орла) был личным штандартом Петра I, под которым он плавал в Архангельске". Источник. Как мы видим, двуглавый гербовый орёл на флаге-триколоре Петра I — точная копия гербового орла рода Габсбургов, с той лишь разницей, что в лапы уродливой птицы вставлены символы власти — Скипетр и Держава.

Бросается в глаза и тот факт, что лики властителей Леопольда I и Петра I на прижизненных портретах выглядят так, как на старинных иконах рисовались лики библейских Иудеев (с выпученными глазами и непременно с нимбами на головах). Вот смотрите сами: в старину у художников была манера особым образом рисовать глаза этих самых Иудеев, чтобы все сразу понимали, кто есть кто, и из какого непростого рода эти люди.

Или вот ещё пример латинской иконописи (относящейся к епархии Римско-католической церкви):

Минская икона Божией Матери 1744 г. Минская икона Божией Матери 1744 г.

Как вам, читатель, такие глаза у Мадонны и у младенца? Не находите, что они изображены подчёркнуто выпученными?

Прочтите теперь ключевую информацию, которая сводит многие мои прежние находки воедино и подтверждает истинность вот этой моей интуитивной догадки касательно двуглавого гербового орла:

«...У многих внимательных исследователей, в том числе и у меня, есть подозрение, что этот старинный Герб принадлежит тем самым "библейским Иудеям с большой буквы", а в реальности — роду Габсбургов, безжалостно убивавших пророков и просветителей в средневековой Европе, в границах своей "Священной Римской империи».

Итак, вот она, обещанная сенсация (для "гоев", разумеется, так как все евреи это знают):

«...В еврейской традиции двуглавый орёл символизирует Господа Бога, а абсолютно некошерный заяц — символизирует страх Божий... Изображение двуглавого орла с зайцами в лапах довольно распространённое. Например, подобное некогда украшало знаменитую Ходоровскую синагогу (построенную в 1652 году).» (Статья Д.Полюховича «Камни, могилы и волшебные зайцы»).

Перепроверяем этот ключевой факт, поскольку перед нами действительно сенсационная информация. В справочной литературе находим: Ходоровская деревянная синагога была построена в 1652 году, в Западной Украине, в городе Ходоров. Во внутреннем убранстве Ходоровской синагоги уже тогда имелось это изображение двуглавого орла, который с 1605 года был Гербом рода Габсбургов!

Дальнейший проверочный поиск привёл меня вот к этой статье: «Еврейское изобразительное искусство. Ходоровская синагога».

В этой статье имеется это же изображение двуглавого орла, держащего в своих лапах двух зайцев, причём оно прокомментировано ещё интереснее:

И там написано: «Двуглавый орёл, расположенный в центре зодиакального круга, означает Всевышнего, который творит мир качествами суда и милосердия (две головы)...» Источник.

Вот, оказывается, какой смысл у двуглавого гербового орла! Разумеется, и у нынешнего Российского двуглавого гербового орла тоже. Ведь наши правители после развала СССР и упразднения Герба СССР вновь вернулись к гербовому орлу, которого Пётр I скопировал с герба рода Габсбургов, который, судя по всему, и есть род библейских Иудеев с большой буквы!

Я скажу больше. В еврейской религиозной литературе есть и ещё одно объяснение (даже более любопытное), почему Всевышнего изображает двуглавый орёл. Оказывается, орёл потому двуглавый, что в еврейской религиозной традиции Бог — это Сущность в двух лицах! Точнее, это двуполярная Сущность. Именно поэтому в иудейских религиозных книгах пишут: не Бог, а Боги (мн. число!) Два в одном!

Если знать этот нюанс, можно теперь совершенно по особенному прочесть первые главы книги «Битие», которая имеется и в христианской Библии, и в иудейской Торе. Я рассказал об этом нюансе ещё пару лет назад в своей статье «Мы Библию читали! Благин, не надо держать людей за дураков!».

В первой главе книги «Бытие» Бог(и) сотворили первых людей (они их со-творили, потому что действовали сообща), во второй главе книги Бытие описано, как действовала одна ипостась Бога (некий Господь — в христианской Библии, или Элохим Иегова — в иудейской литературе). Этот Господь создавал первых обитателей Эдема словно крепостных. Что-то они имели право делать в Эдеме, а что-то им было категорически запрещено. В отличие от них людям, сотворение которых описано в первой главе книги «Бытие», была дана полная свобода действий.

Знание этого нюанса, что «двуглавый орёл означает Всевышнего», также совершенно по особенному раскрывает смысл другой моей исторической статьи: «Немцы, немцы, как же мне вас жаль...», написанной в 2018 году.

Закончить свою теперешнюю статью я хочу мудрыми словами французского политического деятеля и писателя Эдуарда Дрюмона: «Пока люди, занимающиеся социальными науками, не станут изучать еврейство, до тех пор они не сварят ничего, кроме кошачьей похлёбки». Почему так, надеюсь, читателю уже понятно из моих публикаций.

11 сентября 2020 г. Мурманск. Антон Благин

Комментари:

Майоръ Вихрь: я уж думал писатели читать стали, ан нет! https://youtu.be/rnHhk00HNCo

AntonBlagin → Майоръ Вихрь: данный фильм интересен только тем, что в нём навалены в кучу разные картинки с двуглавыми орлами. Никакой идейной нагрузки он не несёт и ничего не объясняет.

Майоръ Вихрь → AntonBlagin: а вы считаете, что факты должны нести идейную нагрузку? Сочувствую. Не разочаровывайте меня, Антон! Вы же умный человек. Это факты. А интерпретировать их можно по-всякому. Я же не говорю, что это истина. Это тоже предположение, ничем не хуже вашего. А вы вот возьмите эти факты и всуньте в вашу теорию. Если получится — я только ЗА!

AntonBlagin → Майоръ Вихрь: я начну с того, что факт (от лат. factum — сделанное, совершившееся), иначе говоря, "то, что было". Фактами можно назвать и действия (госпереворот, например), и откопанную археологом старинную вазу причудливой формы, украшенную орнаментом. Это может быть и какой-нибудь предмет, о назначении которого современный человек может только догадываться...

Поэтому выше я и написал, что факты должны нести в себе какую-либо идейную нагрузку. Их смысл или значение должны быть понятны хотя бы специалистам! Иначе ценность факта (или артефакта) а также его практическую полезность нельзя оценить!

В данному случае, я говорю о фильме, ссылку на который вы прислали, в нём собраны изображения двуглавого орла, которые в разные годы использовались в разных странах в качестве символики. Символики чего? — в фильме про это не говорится. Да, это интересно, что века назад изображение двуглавого орла было очень почитаемым в самых разных странах! Но в чём причина большой популярности этого изображения? Если вдуматься, орёл с двумя головами — это урод, достойный Кунсткамеры.

Такая же ситуация, кстати, со свастикой. Ой, где её только ни находят археологи! Оказывается, уже тысячелетия назад она была популярна среди древних народов. И опять же, все показывают изображения свастики на старинных горшках, на стенах старинных сооружений, и даже на старинной одежде христианских священников... В связи с этим возникает вопрос, что же такого сверхважного несёт в себе символ свастики?!

Однажды я докопался до истины! Сложилась информация из разных сфер. Но особенно в разгадке тайны свастики помогла мне археологическая раскопка, сделанная в Иордане в 1920 году. Тогда учёные раскопали там город Гераса, засыпанный селевым потоком в 8 веке новой эры, а в этом городе была церковь святых христиан Космаса и Дамиана, которые были врачами в первых веках новой эры и лечили людей с помощью хирургии и даже, как говорят предания, силою Духа Святого. Так вот, напольная мозаика христианского храма, построенного в честь этих двух святых, на которой располагаются десятки свастик, показанных художником движущимися в разные стороны, дала мне, наконец, возможность понять, что свастика — это древнейший символ Святого Духа. Не голубь летящий, как это сейчас принято, а именно свастика была символом Святого Духа!

И, кстати, понятие о Духе появилось в мире задолго до появления Христианства. В той же индо-арийской книге "Махабхарата" сказано про Дух значительно больше, чем о Нём говорит Библия!

Я полагаю, что и с двуглавым орлом произошла такая же историческая "петрушка". Это изображение встречается на земле повсеместно, и оно было востребовано в самое разное историческое время совсем не потому, что двуголовый орёл-урод — редкая экзотическая птица!

Нахождение этого изображения в средневековой синагоге да ещё и еврейское толкование этого изображения (двуглавый орёл означает Всевышнего) я считаю самым правдивым и логичным объяснением популярности этого орла в мире! Когда-то (до всех религиозных реформ) этот образ орла действительно был символом Бога. И что самое интересное, понятие Бог было иным в древности, нежели сейчас! В древности ведающие люди были уверены, что Бог един, но Он в двух ипостасях, так сказать, "добро и зло в одном флаконе". Исключительно поэтому Орёл, символизировавший двуединого Бога, рисовался о двух головах.