Во время поездки в Рязань состоялась очередная презентация моей книги «Сталин. После войны». Второй том моей работы вышел в самый разгар эпидемии коронакризиса, и поэтому большого количества встреч с читателями, к сожалению, не получилось. Но теперь мы стараемся наверстать упущенное. Однако, карантинные меры по-прежнему действуют. Поэтому стулья расставлены на расстоянии, и более определённого (небольшого) количества людей на такие мероприятия приглашать нельзя. Вот в такой вот «карантинной» обстановке и прошла презентация книги в Рязани. Что получилось, на какие темы беседовали, какими мыслями поделились с жителями Рязанской области – предлагаю вашему вниманию убедиться самостоятельно.

Хронометраж:

00:00 — О книге «Сталин. После войны. 1949-1953»

09:39 — О необходимости создания образа будущего

22:57 — За кого голосовать на выборах 13 сентября 2020

38:59 — Как России слезть с нефтяной иглы

42:19 — Что такое социализм и где он был построен

49:19 — Насколько велик патриотический электорат в России

55:56 — Есть ли место порядочности в политике

01:02:12 — Как увеличить демографические показатели в России

01:07:33 — Почему Путин не делает резких движений

01:09:39 — На что опирался Сталин при принятии решений

01:20:55 — С чем была связана смерть Сталина

01:24:42 — Есть ли образ будущего на Западе

01:29:49 — Зависит ли патриотизм от наполненности кошелька

Скачать аудио

Фотографии: Ринета Богданова ©



P.S. Рязанская пресса рассказала о мероприятии:

Источник: YA62.RU Во вторник, 8 сентября, в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялась встреча с историком и публицистом Николаем Стариковым, который рассказал своим читателям о своей новой книге «Сталин. После войны». Это второй том истории об Иосифе Сталине, который охватывает период жизни вождя с 1949 по 1953 годы. Встречу писателя с рязанцами организовал его коллега по писательскому цеху и председатель партии «За правду» Захар Прилепин. — Когда я в прошлый раз был в Рязани на презентации книги, то именно мои читатели неоднократно просили меня продолжить рассказ о Сталине, — поделился писатель. — Поэтому рязанцы, можно сказать, выступили соавторами второго тома. Мне действительно хотелось поделиться с вами тем материалом, который не вошел в первый том. Но самое сложное для меня было написать новую книгу, не пересказав при этом предыдущую, но сделав логическое продолжение. Стариков подчеркнул, что старался, чтобы на страницах книги было как можно больше Сталина и как можно меньше самого автора. Он старался воспроизводить события и разговоры тех лет практически дословно, используя архивные документы, записи и мемуары очевидцев событий. В книге, в том числе, есть воспроизведенный знаменитый разговор во время звонка Сталина писателю Борису Пастернаку. Чтобы восстановить его, Старикову пришлось поднять более десяти источников. Стариков отметил, что на страницах его книги Сталин раскрывается с новой, неожиданной для многих стороны. Но вопрос о том, что же случилось с политиком в 1953 году, в книге не поднимается. Писатель подчеркивает, что его работа про другое. Так как книга «Сталин. После войны» вышла в самый разгар пандемии коронавируса, встреча с рязанцами стала одной из первых презентаций второго тома воспоминаний о вожде.

Источник: 62ИНФО 8 сентября писатель Николай Стариков по приглашению Захара Прилепина представил рязанцам двухтомник о Сталине в Областной библиотеке имени Горького. Общественный деятель не первый раз приезжает в Рязань, в этот раз он презентовал своё новое произведение «Сталин. После войны. Книга вторая. 1948-1953» в продолжение вышедшей в прошлом году книги о российском революционере. Стариков сразу пояснил, что на определённой личности и историческом периоде останавливаться по ходу встречи не стоит, и планировал обсудить с рязанцами не только новую главу, но и сегодняшнюю политическую ситуацию. Речь в книге идёт о конкретном периоде жизни страны и государственного деятеля. По словам автора, он старался написать «как можно больше Сталина и как можно меньше автора»: использовались документы, прямая речь главы государства, интервью журналистам, воспоминания рядовых граждан, которые работали и трудились вместе с ним. «Вы увидите такого Сталина, которого, наверное, вы никогда не видели и не читали. В большинстве исторических книг авторы своим языком стараются пересказать прочитанные тексты и документы, что ведёт к потере качества», — поделился писатель. В двухтомнике есть место как юмору, так и важной информации о XIX съезде партии в 1952 году. Говоря о политической ситуации в стране и в мире, Стариков отметил отсутствие будущего для граждан, что может привести к манипуляциям со стороны запада, которые не желают развития России. Внести коррективы в образ будущего должны мы сами, считает писатель, поэтому должны появиться новые политики и партии. Наилучшие идеи агитаторов, которые найдут отклик у избирателей, и должны получить власть. Николай с коллегами движения «Патриоты Великого Отечества» увидели появление политической силы, которая «высказала идеи крайне созвучные нам, примерно на 99%, но все остальные пункты партии «За правду» абсолютно точно ложатся на понимание добра и зла, поэтому партия оказалась нам близкой». Стариков отметил, что все ждали появления в парламенте новых людей и партий, поэтому нужно поддержать их в воплощении идей, которые они предлагают избирателям. А те люди, кто говорят о бессмысленности голосования, хотят оставить всё как есть, и блокировать рост других политических сил, считает общественный деятель. Гости и поклонники писателя задали интересующие вопросы о творчестве, взглядах на геополитику и историю России. «Хорошее поддерживаем, неправильное критикуем», — подвёл итог встречи Стариков и устроил небольшую автограф-сессию с читателями.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/socializm-obraz-budushhego-i-budushhee-rossii-119152