Почему Навального вывели из комы именно сейчас. Северный поток и критическая зависимость Германии
10:10. 10 сентября 2020 10 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Анатолий Вассерман о развитии ситуации с Навальным. Какое его ждёт будущее и от чего оно будет зависить.
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#ДеньТВ #Навальный #Вассерман #Северныйпоток #природныйгаз
Поддержать передачи А. Вассермана и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Навальный #Вассерман #Северныйпоток #природныйгаз