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Почему Навального вывели из комы именно сейчас. Северный поток и критическая зависимость Германии

10:10. 10 сентября 2020 10 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Анатолий Вассерман о развитии ситуации с Навальным. Какое его ждёт будущее и от чего оно будет зависить.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mA7jKmvBXW4

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