Почему Госдума отказалась осудить Горбачева и Ельцина?

Не потому ли, что нынешняя власть продолжает политику вышеозначенных, предававших и продававших Россию оптом и в розницу, является их прямыми наследниками, по духу и букве закона?

Давайте разберемся в вопросе пообстоятельнее...

За обсуждением трагических событий общество как-то упустило из виду одно малозаметное, но знаковое происшествие, случившееся в конце марта в Госдуме.

Почему его можно считать знаковым?

Хотя бы потому, что депутаты очень высветили свою сущность, отказавшись не то, чтобы "признать преступным", но даже просто "осудить" деятельность двух политиков, чьи имена большинством граждан России старше 30-35 лет воспринимаются как символ предательства...

Ниже скрин с результатами голосования в ГД по вопросу осуждения, сообщение одного из депутатов и интервью СМИ об этом, позволяющие сделать выводы о степени близости к народу наших "народных избранников"...

Официальная группа депутата Олега Смолина :

Итоги голосования о признании деятельности Бориса Ельцина и Михаила Горбачева антинародной

В прошлый четверг Государственная дума бурно обсуждала проект постановления, предложенного ЛДПР, о признании антинародной деятельности Бориса Ельцина и Михаила Горбачева.

«ЗА» проголосовали помимо фракции ЛДПР и фракция КПРФ.

В «Справедливой России» «ЗА» было подано лишь 4 голоса, что, естественно, ставит под вопрос оппозиционность этой фракции в целом.

«Единая Россия» в большинстве своём в голосовании участия не принимала, а по поданным голосам счет 5:1 в защиту Бориса Ельцина.

Такие результаты голосования объясняются следующим противоречием:

В России, с одной стороны, 90-е годы объявлены лихими, а с другой – действующий политический режим явно является наследником режима Бориса Ельцина.

Во-первых, потому что Владимир Путин стал президентом с подачи Бориса Ельцина.

Во-вторых, экономическая и социальная политика по сравнению с 90-ми годами не изменилась, просто финансовые возможности стали большими.

Интересно, как теперь «Единая Россия» будет объяснять свои публичные проклятия в адрес 90-х годов, поскольку фактически они политику Бориса Ельцина одобрили.

На мой взгляд, надо было бы различать деятельность Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

Михаил Горбачев плохо управлял кораблем и приговаривал – « Не верьте моделям, давайте плыть туда, куда принесет течение». То есть он был пассивным участником разрушения своей страны.

Что касается Бориса Ельцина, то его план заключался именно в том, чтобы отцепить так называемые «лишние» вагоны, в лице, прежде всего, государств Средней Азии, полагая, что это шаг приведет Россию к процветанию.

Как и следовало ожидать, выяснилось, что лучше есть пирог вместе, чем пшик в одиночку.

«Освободившаяся» от Средней Азии и других республик Советского союза, Россия богаче не стала. В лучшем случае даже по формальным экономическим показателям она не вполне достигла уровня РФСР 90-го тем более 85 года.

Если же говорить о социальной составляющей, то реальный уровень жизни большинства населения значительно снизился. Достаточно напомнить, что студенческая стипендия в Советском союзе составляла 80% от прожиточного минимума, сейчас лишь 14%.

Начинающий учитель в советский период получал две минимальные заработные платы за одну ставку, по поводу чего интеллигенция «ворчала».

А современный начинающий учитель, например, в Омске, за 24 часа получает совсем немного более одного прожиточного минимума. И таких примеров много.

С точки зрения практики, обсуждение этого постановления оказалось нерезультативным.

Однако для тех, кто способен думать, этот результат показывает, кто есть кто в Государственной думе.(с)

Согласны, но не поддерживаем. Как Госдума отказалась осудить Ельцина и Горбачева

351 депутат из 450 решил не голосовать

Госдума отказалась осудить правление Горбачева и Ельцина. Фракция ЛДПР внесла проект постановления, в котором предлагалось признать деятельность первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина деструктивной и антинародной.

Это было попыткой хотя бы на уровне деклараций и словесных интервенций переломить тренд сползания в ельцинизм, но парламент на такой шаг не пошел.

Депутат от КПРФ Вера Ганзя рассказала в интервью Накануне.RU, что в профильном комитете Думы с проектом "согласны, но не поддерживают", а в "Единой России" и вовсе говорили о свободе как главном завоевании Ельцина.

Вопрос: Как так вышло, что Госдума отказалась осудить действия Ельцина и Горбачева? Неужели большинство было против?

Вера Ганзя: КПРФ этот проект поддержала. 40 человек проголосовали "за". В нашей фракции 42 человека, но двое отсутствовали, а у нас каждый голосует за себя сам. У меня есть информация и по другим фракциям. Всего "за" проголосовал 81 депутат из 87 принимавших участие в голосовании. У "Единой России" "за" проголосовал один человек, против пятеро, один воздержался, а 332 не голосовали вообще. У них всего во фракции 339 человек. Интересная позиция у "Справедливой России", "за" постановление проголосовали четверо, а остальные 19 человек не голосовали. ЛДПР – 40 человек, но присутствовали 35 депутатов, все они проголосовали "за". В целом 81 человек был "за", поэтому постановление принято не было.

Вопрос: Но без "Единой России" провести это постановление все равно не было шансов?

Вера Ганзя: Конечно. Но мы смогли задать вопросы, которые касались исторического периода, о котором говорится в постановлении. Владимиру Вольфовичу, например, задали вопрос, почему он и фракция ЛДПР не голосовали в свое время за импичмент Ельцину. Он сказал, что они тогда спасали страну и парламент, который был бы расформирован в этом случае. Мне это объяснение не показалось аргументированным.

Вопрос: Как-то же этот закон не "зарезали" на этапе комитета, пропустили, а голосовать за него не стали при этом?

Вера Ганзя: Каждый депутат имеет право выходить с законодательной инициативой, в том числе и от фракции, и эта инициатива в обязательном порядке должна быть рассмотрена. Все законопроекты, которые вносились в Государственную думу, и все проекты постановлений, которые вносили таким образом, всегда рассматривались обязательно. Понятно, что не поддержали этот проект.

Кстати, много говорили о "Ельцин-центре". Было много очень острых, резких и даже обидных, я бы сказала, вопросов. В таких моментах, я считаю, нельзя раздваиваться, надо либо иметь позицию, либо не иметь. КПРФ поддержала этот проект, потому что считает, что деятельность Ельцина и Горбачева – это не столько предательство интересов Коммунистической партии, а предательство национальных интересов всей страны.

Вопрос: Насчет позиции раздвоенной. РИА "Новости" цитировало у себя заключение профильного комитета по поводу этого проекта, где сказано, что комитет разделяет чувство сожаления авторов, но поддержать не может. Это как?

Вера Ганзя: Да-да. Этот проект рассматривал комитет по регламенту Государственной думы, и было много вопросов к Ольге Савастьяновой (глава комитета Госдумы по регламенту, – прим. Накануне.RU), которая и представляла заключение комитета на этот проект. Эмоционально, безусловно, согласились с тоном проекта, но перевели разговор в некую правовую форму, сказав, что сегодня мы не можем давать правовую оценку постановлению.

Вопрос: "Согласны, но не поддерживаем". Так бывает?

Вера Ганзя: На двух стульях попытался усидеть сегодня комитет по регламенту. У нас такое бывает часто, что правильные и очевидные вещи фракцией "Единой России" отрицаются, а объяснения, которые предоставляются на обсуждении, как правило, не удовлетворяют ни правовым нормам, ни элементарной логике.

Вопрос: Может быть, все же само постановление было составлено неряшливо, с ошибками?

Вера Ганзя: Вы знаете, речь в постановлении шла об осуждении действий, которые предпринимали Горбачев и Ельцин, поэтому мы не можем говорить о правовой оценке, Савастьянова тут права. Но постановление предлагало просто подвести итог и дать какую-то оценку действий этих лиц. Фракция "Единая Россия" часто так себя ведет. Говорят, что в душе они за, но нужно, мол, доработать. Так отправляются на полку хорошие и актуальные законопроекты и подобные постановления, хотя конкретно это постановление ничего не решало в принципе.

Вопрос: Как раз хотелось бы спросить, в чем была практическая суть этого постановления?

Вера Ганзя: Я не вижу никакой практической пользы. Очередной ход, рассчитанный на массы избирателей, которые сегодня проклинают и Горбачева, и Ельцина. ЛДПР – партия, которая четко держит руку на пульсе, поэтому ее представители и выходят с подобными предложениями.

Если бы этот проект был принят, это просто значило бы, что 7-созыв Госдумы признает действия Ельцина и Горбачева неправомерными и предательскими.

Было бы признано, что те, кто управлял тогда страной, принесли гораздо больше вреда, чем пользы. Хотя представители "Единой России" говорили обратное.

Главное завоевание Ельцина, как они утверждали, это то, что он дал нам свободу.

Какую свободу он нам дал? Свободу коррупции, безнаказанности, утечки капитала?

Но практической пользы тут нет, конечно.

Вопрос: Может быть, в итоге через несколько шагов это привело бы к суду над Горбачевым, например?

Вера Ганзя: Ничего подобного. Просто еще была бы одна, не первая, кстати, попытка (принять подобное постановление, – прим. Накануне.RU). С таким проектом несколько раз уже выходила и КПРФ.

(с) НАКАНУНЕ.ру

В общем, все закономерно, Путин, будучи ставленником Ельцина, продолжает ту же либеральную антироссийскую политику, что и его духовный отец, при этом, как Ельцин, так и Путин, столь же проамериканские, прозападные российские лидеры, как и Горбачев.

Отличия только в риторике, при Путине она стала ура-патриотической, при том, что национальные интересы России поираются им ровно так же, как и в горбачевский, в ельцинский период, но делается это не в открытую, а под аккомпанемент мантр о "вставании с колен".

Любой непредвзятый наблюдатель, снявший хоть ненадолго кастрюлю зомбоящика с головы и включивший здравый смысл, вынужден будет признать очевидные факты...

А если кому-то лень это делать самостоятельно, можно посмотреть хотя бы один из многочисленных постов на эту тему, ЗДЕСЬ

Цитата из поста:

"..ПУТИН = ГОРБАЧЁВ

С одной стороны мы как бы грозим американцам пальчиком и по телевизору, а с другой продолжаем вкладываться в американские казначейские обязательства.

Справедливости ради такая своеобразная двусмысленность существует уже давно. При показном антиамериканизме официоза, который начался примерно в 2002 году (именно тогда американцы твёрдо решили строить свою систему ПРО), Кремль на деле вел последовательно проамериканскую политику: закрыл базу на Кубе, обеспечил транзит американских грузов в Афганистан (где производство героина начало переживать настоящий ренессанс именно в период оккупации), утопил «Мир».

В отечественной новейшей истории уже есть пример лидера, который вроде как и грозил Западу, но при этом всячески старался делать ему хорошо.

Это Михаил Сергеевич Горбачёв. Да и Ельцин нет-нет, да тоже любил потрясти в закатную сторону чахлыми ядерными кулачками. Реальность это никак не меняло.

В этом смысле политика Владимира Владимировича принципиально ничем не отличается от ельцинской или горбачёвской, разве что истеричного популизма, державной и псевдопатриотической риторики стало больше, а нефтедоллары позволили провести чисто символическое перевооружение армии и флота, пополнив их единичными образцами современной техники — чтобы было, что показать восторженному электорату на параде.

При этом умалчивается о том факте, что старательно уничтожается научно-промышленная база, которая эту самую технику производит.

Тот же Курганмашзавод, который производит футуристические БМП «Курганец-25», 29 февраля 2016 года был признан банкротом. От Волгоградского тракторного завода вообще остались практически одни руины.

Надо также отметить одну интересную закономерность и она касается не только внешней политики: как только возникает какой-нибудь неудобный вопрос, наш «национальный лидер» тут же самоустраняется. Складывается впечатление, что у нас президент существует только как вождь для разнообразных побед, даже если к этим победам он (да и современное государство РФ в целом) не имеет никакого отношения. А если начинаются проблемы, то «лидера» нации вроде как бы и нет. Виноват кто угодно в зависимости от ситуации: спекулянты, губернаторы, госдеп, «русские фашисты», магнитные бури, рептилоиды, Навальный. А вот он, Путин, не виноват. Он не знал/был занят/не в курсе.

Возникает вопрос: а Путин вообще за что-то отвечает? Уверен, те, кто сегодня вопит, мол, «не мешайте Путину играть в шахматы» тридцать лет назад говорили нечто вроде «не мешайте Горбачёву проводить Перестройку и Новое мышление». Сейчас они, правда, в подобном ни за что не признаются.

«Геополитический гений» умудряется сесть в лужу даже в мелочах. Почему, например, высшие руководители РФ упорно не называет НАТО агрессивным блоком, что атаковал Югославию и Ливию — страны, которые ни на кого из членов Альянса не нападали? Почему когда на Западе очередной раз заявляют о «недопустимости силового передела границ», никто из Кремля не заявляет, что после Косово и Северного Кипра, вам, господа нужно помалкивать в тряпочку? А ответ лежит на поверхности. Наши лоснящиеся «патриоты» и «государственники» любят проводить отпуска и свадебные путешествия на живописных берегах тёплых стран. Не говоря уже о миллиардах в зарубежных банках. А если перегнуть палку с резкостью заявлений, то «партнёры» могут и совсем обидеться. Современная Россия это слаборазвитая отсталая страна, которая не выдержала бы военного столкновения даже с альянсом Турции и Саудовской Аравии, не говоря уже о НАТО, Китае, Японии и США. Собственно, именно по этой причине Кремль, задрав портки, так спешно вывел авиацию из Сирии. Реальное столкновение пусть даже с одной Турцией быстро выявило бы, чего стоят все надувания щёк.."(с)

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Вас все еще удивляет - почему путинская ЕР фактически заблокировала осуждение Горбачева и Ельцина в ГД?

Источник: https://zen.yandex.ru/media/rospisatel.ru/pochemu-gosduma-otkazalas-osudit-gorbacheva-i-elcina-5ac82a67482677a4ef04f98c