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Новые кино-стандарты

14:29. 9 сентября 2020 54 просмотра Один комментарий Опубликовал:


Новости расового квотирования в кино.

Объявлены новые стандарты соответствия фильмов для номинации на "Оскар"

В заявлении говорится, что новые критерии разработаны для справедливой репрезентации на экранах и за его пределами, чтобы лучше отразить различия среди кинозрителей.
В 2022 и 2023 году соблюдение новых условий для главной номинации необязательно — новые стандарты начнут действовать с 2024 года, а для остальных номинаций критерии останутся прежними.
Участники должны соответствовать как минимум двум из представленных четырёх стандартов.

Стандарт A (чтобы его получить, нужно соответствовать одному из пунктов):

Главную или ведущую роль второго плана должен играть как минимум один представитель расовой или этнической группы — азиат, афроамериканец, латиноамериканец, житель Ближнего Востока/Северной Африки и другие;
Не менее 30% исполнителей второстепенных и менее значимых ролей — женщины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями;
Основная тема фильма должна быть сосредоточена на расовых, гендерных проблемах или проблемах людей с ограниченными возможностями.

Стандарт B (чтобы его получить, нужно соответствовать одному из пунктов):

Минимум двое работающих над картиной на руководящих должностях (кастинг-директор, оператор, режиссёр) — женщины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ или люди с ограниченными возможностями.
Шесть технических сотрудников — представители расовой или этнической группы;
Общий состав съёмочной команды — минимум 30% женщин, представителей расовой или этнической группы, ЛГБТ или людей с ограниченными возможностями.

Стандарт C:

В качестве стажёров или на платное обучение должны быть набраны несколько представителей этнических групп, людей с ограниченными возможностями, женщин или участников ЛГБТ-сообществ;
Компания должна оплатить стажировку людям из представленных групп.

Стандарт D:

Некоторые руководители маркетинговых, рекламных или дистрибьюторских команд — женщины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ или люди с ограниченными возможностями.

https://dtf.ru/cinema/206941-akademiya-obnovila-kriterii-dlya-popadaniya-filmov-na-oskar-reprezentaciya-za-kadrom-ili-v-kadre-obyazatelna – цинк

Расовые квоты…Хм. Теперь вы знаете, как определить инклюзивен фильм или нет. Просто смотрите, соответствует ли цвет кожи и гендер героев стандарту А. Если соответствует, что вы приобщились к справедливой репрезентации.
Судя по всему поток расово-правильных кино-шедевров будет нарастать, ведь с одной стороны, сами студии продвигают подобные стандарты, а с другой стороны, та часть режиссеров, которая жаждет признания, будет еще более вынуждена соблюдать самоцензуру в сцериях и даже подборке актеров, чтобы получить инклюзивное признание.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6156665.html

Метки: кино, США, толерастия, юмор

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1085 841
    Татьяна 9 сентября 2020 в 18:32

    Когда они все уже закончат своё существование? У нас тоже включишь телевизор фильм посмотреть, так в рекламной паузе столько детей-инвалидов насуют, что и фильм уже не нужен, противно, как будто у нас общество из одних неполноценных. Одни дети в рекламе жрут постоянно, другие деньги клянчат, снимаясь в роликах за половину стоимости лечения. Срочно нужна цензура.

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